İSTANBUL 13. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2019/160 Esas

KARAR NO : 2021/302

Davacı İstanbul Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğü tarafından davalılar Naşit Demir, Vedat Demir, Mesut Balcı v.s aleyhlerine açılanMüdahalenin Men'i ve Ecrimisil davasının yapılan yargılaması sonunda:

Davalılar Mesut Balcı, Naşit Demir, Vedat Demir adlarına çıkartılan tebligatlar tebliğ edilmediği, adreslerinin tespiti mümkün olmadığından yargıtay ilamının ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla:

Mahkememizin 03/06/2021 tarih 2019/160 Esas - 2021/302 Karar sayılı kararı Yargıtay 7.Hukuk Dairesi'nin 29/05/2023 tarih 2023/2182 Esas - 2023/2906 Karar sayılı ilamı ile ONANMASINA karar verilmiş olmakla iş bu yargıtay ilamı davalılar MESUT BALCI, NAŞİT DEMİR, VEDAT DEMİR'e tebliğ yerinegeçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 09/10/2023

Basın No: ILN01909540

#ilan.gov.tr