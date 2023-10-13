T.C. ELAZIĞ 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

2023/889 Esas

Mahkememize açılan Gaipliğe karar verilmesi davasına esas olmak üzere;

Elazığ İli, Sivrice İlçesi, Alaattin Mh./Köyü Cilt No:7 , Hane No:23 kayıtlı, 10253549942 T.C kimlik nolu, Abdi oğlu, Stela'dan olma, Elazığ/Sivrice- 07/09/2004 doğumlu Adı: Salih Soyadı: Ulusoy'dan bilgi ve görgüsü olanların bu ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde ilgililerin mahkememize başvurmaları, aksi taktirde yukarıda ismi yazılı şahısın gaipliğine karar verileceği ilan olunur.

Basın No: ILN01908776

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