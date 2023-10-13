YUNUSEMRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINMAZ SATIŞ İLANI

SIRA NO İL / İLÇE MAHALLE ADA NO PARSEL NO CİNSİ YÜZÖLÇÜMÜ (m²) BELEDİYE HİSSE ORANI İMAR DURUMU Bitmap MUHAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ TARİH SAAT AÇIKLAMA

1 Manisa/Yunusemre Muradiye 473 7 Arsa 700,00 1/1 'Konut Alanı'' kullanımında Ayrık Nizam 4 kat Taks:0.30 Kaks:1.20 yapılaşma şartlarındadır 2.800.000,00 TL 84.000,00 TL 25.10.2023 10:30

2 Manisa/Yunusemre Muradiye 474 1 Arsa 840,00 1/1 'Konut Alanı'' kullanımında Ayrık Nizam 4 kat Taks:0.30 Kaks:1.20 yapılaşma şartlarındadır 3.360.000,00 TL 100.800,00 TL 25.10.2023 10:35

3 Manisa/Yunusemre Muradiye 474 2 Arsa 500,00 1/1 'Konut Alanı'' kullanımında Ayrık Nizam 4 kat Taks:0.30 Kaks:1.20 yapılaşma şartlarındadır 2.000.000,00 TL 60.000,00 TL 25.10.2023 10:40

4 Manisa/Yunusemre Muradiye 474 3 Arsa 500,00 1/1 'Konut Alanı'' kullanımında Ayrık Nizam 4 kat Taks:0.30 Kaks:1.20 yapılaşma şartlarındadır 2.000.000,00 TL 60.000,00 TL 25.10.2023 10:45

5 Manisa/Yunusemre Muradiye 474 4 Arsa 500,00 1/1 'Konut Alanı'' kullanımında Ayrık Nizam 4 kat Taks:0.30 Kaks:1.20 yapılaşma şartlarındadır 2.000.000,00 TL 60.000,00 TL 25.10.2023 10:50

6 Manisa/Yunusemre Muradiye 474 5 Arsa 500,00 1/1 'Konut Alanı'' kullanımında Ayrık Nizam 4 kat Taks:0.30 Kaks:1.20 yapılaşma şartlarındadır 2.000.000,00 TL 60.000,00 TL 25.10.2023 10:55

7 Manisa/Yunusemre Muradiye 474 7 Arsa 500,00 1/1 'Konut Alanı'' kullanımında Ayrık Nizam 4 kat Taks:0.30 Kaks:1.20 yapılaşma şartlarındadır 2.000.000,00 TL 60.000,00 TL 25.10.2023 11:00

8 Manisa/Yunusemre Muradiye 474 8 Arsa 500,00 1/1 'Konut Alanı'' kullanımında Ayrık Nizam 4 kat Taks:0.30 Kaks:1.20 yapılaşma şartlarındadır 2.000.000,00 TL 60.000,00 TL 25.10.2023 11:05

9 Manisa/Yunusemre Muradiye 474 9 Arsa 500,00 1/1 'Konut Alanı'' kullanımında Ayrık Nizam 4 kat Taks:0.30 Kaks:1.20 yapılaşma şartlarındadır 2.000.000,00 TL 60.000,00 TL 25.10.2023 11:10

10 Manisa/Yunusemre Muradiye 474 10 Arsa 500,00 1/1 'Konut Alanı'' kullanımında Ayrık Nizam 4 kat Taks:0.30 Kaks:1.20 yapılaşma şartlarındadır 2.000.000,00 TL 60.000,00 TL 25.10.2023 11:15

11 Manisa/Yunusemre Muradiye 474 11 Arsa 600,00 1/1 'Konut Alanı'' kullanımında Ayrık Nizam 4 kat Taks:0.30 Kaks:1.20 yapılaşma şartlarındadır 2.400.000,00 TL 72.000,00 TL 25.10.2023 11:20

1- Yukarıda belirtilen mülkiyeti Yunusemre Belediyesine ait taşınmazların satış ihalesi, 2886 sayılı Yasanın 45'inci maddesine göre Açık Teklif Usulü ile, dosyalarında mevcut şartlara göre listede belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır.

2- İhale, Akmescit Mah. Mimar Sinan Bulvarı No: 157 Yunusemre / MANİSA adresindeki Yunusemre Belediyesi Encümen salonunda toplanacak Yunusemre Belediyesi Encümen Üyeleri huzurunda yapılacaktır.

3- Taşınmaz satış ihale bedeli peşin ödenecektir.

4- Taşınmaz satış ihalesine ait gerekli belgeleri Yunusemre Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilmektedir. İsteklilerin gerekli belgeleri ihale saatinden 60 dakika öncesine kadar, Yunusemre Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Taşınmaz satışı için Şartname bedeli 100 TL. Geçici teminat bedellerinin belirtilen süreye kadar ödenmiş olması gerekmekte olup iadeli taahhütlü posta ile gönderilecek evraklarda aynı süre içerisinde Kurumumuza ulaşması gerekmektedir. Postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. Taşınmazlar Tapu Kütüğünde ki durumuna göre satılacak olup Tapu Kütüğü ve Kayıtlarında ki durum (Şerh, İpotek, Muhtesat ve v.b.) alıcının sorumluluğundadır.

a) Taşınmaz Mal Satış Şartnameleri. ( Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır)

b) Geçici Teminata İlişkin Belge. (Taşınmaz muhammen bedelinin en az yüzde 3 oranında peşinat alınacaktır)

c) Yasal Yerleşim Yeri Belgesi. (Yerleşim yerine göre Müdürlüğümüzden temin edilecektir)

d) Türkiye'de tebligat için adres göstermek.(Şartnameye yazılacak)

e) Yunusemre Belediyesine ait herhangi bir vadesi geçmiş borcunun olmadığına dair belge.

f) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik Numarasını gösteren nüfus cüzdanı, Tüzel Kişilerin ise vergi numarasını gösteren Vergi Kimlik Kartı,

g) Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicilinin kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sürkülerini veya vekaletnameyi vermeleri, kamu tüzel kişilerinin ise yukarıdaki (b) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin, tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir belge.