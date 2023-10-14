T.C. ÇAYCUMA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

Giriş Tarihi: 14.10.2023 00:00
Güncelleme Tarihi: 14.10.2023 07:01
|ESAS NO
|BULUNDUĞU YER
|MEVKİİ
|ADA
|PARSEL
|VASFI
|YÜZ ÖLÇÜMÜ
|MALİKİN ADI SOYADI
|KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI
|KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ
|2023/500
|Perşembe Kececioğlu mah.
|Köyyeri
|104
|218
|Tarla
|2.055,23m2
|Hanım Bostancı--Akif Kürekci-Hayri Kürekci-Şahin Kürekci-Kasim Kürekci-cengiz kürekci-Sevim Akca-Çaycuma Organize Sanayi
|Zonguldak İl Özel İdaresi
|Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.
|2023/ 491
|Perşembe köyü
|Köy yeri
|104
|177
|Tarla
|3.944,38 m2
|Hayriye Kececi-Nahide Kececi-Hakkı Keçeci-Nafia Yıldırım-Safiye Karakuş-Sakine Berber-Naciye Kececi-Bahattin Kececi-Hanım Keçeci-Nebahat Mantarlı-Nezahat kürekci-Ali Atin Keceçi-Aynur Karakuş-Seyfettin Keçeci-Nurten Akgöz-Saniye Katırcı-Hülya Şişmanoğlu -Satılmış Keçeci-Ceyhun Keçeci-Satiye Avcı-Neriman Fatime Keçeci-Döndü Akgöz
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|2023/451
|Perşembe Kececioğlu mah.
|Köy yeri
|104
|40
|Tarla
|692,00 m2
|Satılmış Mantarlı-Mustafa Mantarlı-Hanım Keçeci-Aliattin Keçeci-Aynur Keçeci-Mediha Mantarlı-Hanım Keçeci-Nebahat Keçeci-Alaattin Keçeci-Aynur Karakuş-Nafia Yıldırım-Safiye Karakuş-Sakine Berber-Nurten Akgöz-Satılmış Mantarlı-Mustafa Mantarlı-Hanım Keçeci-
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|2023/461
|Perşembe Kececioğlu mah
|Köy yeri
|104
|259
|Tarla
|1.10,88 m2
|Rasim Özkan-Saniye Katırcı-Hülya Şişmanoğlu -Satılmış Keçeci-Ceyhun Keçeci-Satiye Avcı-Neriman Fatime Keçeci-Döndü Akgöz-Çaycuma Organize Sanayi
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|2023/471
|Perşembe Kececioğlu mah
|Köy yeri
|104
|107
|Tarla
|2.779,67 m2
|Sebahattin İnam- Emine Durası- Çetin İnam- Recai İnam-Canan Korkmaz-Şengül İnam-Caner İnam/- Sezai İnam-Pervin Keçeci- Barış İnam- Baki İnam-Şenol İnam-Birol İnam-Naciye İnam-Nahil İnam- Öner Çelik- Süreyya Çelik-Ahmet Çelik - Selime Gürcan- Çaycuma Organize Sanayi
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|2023/515
|Perşembe Kececioğlu mah
|Köy yeri
|104
|259
|Tarla
|1.510,88 m2
|Rasim Özcan-Saniye Katırcı -Hülya Şişmanoğlu- Satılmış Keçeci-Ceyhun Keçeci- Satiye Avcı- Neriman Fatime Keçeci- Dndü Akgöz- Çaycuma Organize Sanayi
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|2023/505
|Perşembe Kececioğlu mah
|Köy yeri
|134
|177
|Tarla
|2.886,77 m2
|Hayriye Keçeci-Nafia Yıldırım-Satiye Karakuş-Hanım Keçeçci-Nebahat Mantarlı-Alaettin Keçeci-Aynur Karakuş-Nurten Akgöz-Şefika İnam-Ramazan İnam-Naciye İnam-Ziya İnam-Saniye Katırcı-Hülya Şişmanoğlu -Satılmış Keçeci-Ceyhun Keçeci-Satiye Avcı-Döndü Akgöz-Rahmi Keçeci-Mevlüt Keçeci-Azize Gökdağ-Melahat Kabuk-Sakine Kanbak-Fatime Usluoğlu-Tugay Keçecei-Tülay Keçeci-Nurten Akgöz-Satılmış Mantarlı-Mustafa Mantarlı-Hanım Keçeci-Alaettin Keçeci-Aynur Keçeci-Media Mantarlı -Dndü Sarı- Songül Görmez-Can Solmaz-Lale Demir-Gül Temel-Lütfiye Nasuhuoğlu -Sebahat Tuzcuoğlu -Çaycuma Organize Sanayi
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|2023/455
|Perşembe Kececioğlu mah
|Köy yeri
|104
|49
|Tarla
|291,25 m2
|Şerafettin Keçeci-Nuri Keçeci-Çaycuma Organize Sanayi
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|2023/477
|Perşembe Kececioğlu mah
|Köy yeri
|104
|122
|Tarla
|773,28 m2
|Recep İnam -Kamil İnam -Yusuf İnam-Remzi İnam-Nurten Bardakcı -Çaycuma Organize Sanayi
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|2023/485
|Perşembe Kececioğlu mah
|Sülükgölü
|104
|135
|Tarla
|477,50 m2
|Emine Durası-Çetin İnam-Recai İnam-Canan Korkmaz _Şengül İnam-Caner İnam -Sezai İnam- Şermin Keçeci-Barış İnam
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Basın No: ILN01909009
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