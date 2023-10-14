T.C. İSTANBUL 60. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

DOSYA NO : 2023/400

KARAR NO : 2023/847

Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Çekip Almak Suretiyle Hırsızlık (Teşebbüs) suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 18/07/2023 tarihli ilamı ile sanık MERT KORKMAZ hakkında 2 YIL 1 AY HAPİS CEZASI kararı verilmiş olup, müşteki JHE KAHAMBWE, (Okendembo ve Kahambwe kızı, 1971 kanada doğumlu) tüm aramalara rağmen bulunamamış, müştekiyegerekçeli karar ve sanığın istinaf talebi dilekçesi tebliğ edilememiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE, ilanın yayımlanmasından itibaren 7 gün içinde Mahkememizeveya Mahkememize gönderilmek üzerebulunduğuyer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine vereceği bir dilekçe ile İstanbul Bölge AdliyeMahkemesi nezdinde istinaf yasa yoluna başvurabileceğiaksi takdirde, ilamın gazetede yayınlanmasından itibaren 15 gün sonra kararın müştekiye tebliğ edilmiş sayılacağı ve kararın kesinleştirileceği hususu İLAN OLUNUR.13.10.2023

Basın No: ILN01910231

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