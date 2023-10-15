İHTAR EDEN : KOLAT GAYRİMENKUL İNŞAAT YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ

ADRES: BÜYÜKKAYACIK OSB MAH. 407. SK. NO:7 SELÇUKLU/KONYA

İRTİBAT CEP: 0 553 124 2424

MUHATAPLAR: MEHMET ÖZCAN ÖDER(HASAN ÖDER VARİSİ), HASAN ÖDER(HASAN ÖDER VARİSİ)

İHTARIN KONUSU : KONYA İLİ SELÇUKLU İLÇESİ 28833 ADA 2 PARSELDEKİ ARSA PAYLARINIZIN 6306 SAYILI KANUN KAPSAMINDA SATIŞI HAKKINDA

18.09.2023 tarihinde yapılacak toplantı için toplantıya iştirakiniz talep edildiği halde katılmadınız veya anlaşmaya varmadınız .

Yukarıda sözü geçen arsanın diğer malikleriyle 18.09.2023 tarihinde yapılan toplantı sonucunda bahsi geçen parsel üzerindeki 6306 sayılı kanuna göre riskli olarak tespit edilen binaların var ise yıktırılmasına, yıkılan binaların yerine KOLAT GAYRİMENKUL İNŞAAT ATIRIM ANONİM ŞİRKETİ'ne yeni bina yaptırılmasına ve söz konusu firma ile arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi yapılmasına 6306 sayılı kanuna ait uygulama yönetmeliğinin 15 maddesine istinaden 2/3 çoğunlukla karar verilmiştir.

Toplantıda alınan bu karar 15 gün içinde kabul edilmemesi ve anlaşılan müteahhit firma ile sözleşme yapmamanız halinde varisi olduğunuz arsa payınız bakanlıkça tespit ettirilecek rayiç değerden az olmamak üzere anlaşma sağlayan diğer paydaşlara 6306 sayılı kanuna ait yönetmeliğin 15/A maddesine göre açık artırma usulü ile satılacağını, paydaşlara satış gerçekleştirilemediği takdirde, riskli alanlar ve rezerv yapı alanlarında rayiç bedeli bakanlıkça ödenmek kaydı ile tapuda hazine adına resen tescil edileceği, riskli yapılarda ise anlaşma sağlayan diğer paydaşlara veya yapılan anlaşmaya uyularak işlem yapılmasını kabul etmek şartıyla üçüncü şahıslara satılacağını tarafınıza ilanen bildiririz.

Basın No: ILN01910215

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