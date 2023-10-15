KIRIKKALE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

Mahkememizin 2022/365 Esas sayılı dosyasında, davacı Ertan GÜNER tarafından Ahılı Köyü Tüzel Kişiliği ve Maliye Hazinesi aleyhine açılan tescil davasında, Kırıkkale ili,Merkez ilçesi,Ahılı köyü, 1353 ada 73-72-69-91-90-89-88-86-87 parsel arasında kalan ve aşağıdaki krokide (A) harfi ile gösterilen 3.044,35 m² alanın tescili talep edilmekle; davacı adına tescile itirazı olanların veya taşınmaz üzerinde herhangi bir hak talep edenlerin ellerinde ki belgeleri ile birlikte, ilan tarihinden itibaren üç ay içerisinde mahkememize müracaatları TMK 713/4-5 maddeleri uyarınca ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01908749

#ilan.gov.tr