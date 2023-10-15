T.C. ANKARA 28. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/302 Esas

18313298960 TC kimlik numaralı davalı Hidayet Seyman'a "Muris Dilek Seyman'ın Ankara 2. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 17.06.2021 tarihli ve E.2019/972, K. 2021/519 sayılı kararı ile Ankara 49. Noterliği'nin 01.03.2019 tarih ve 01933 yevmiye numaralı düzenleme şeklindeki açılıp okunan vasiyetnamenin tenfizi bağlamında, Ankara İli, Çankaya İlçesi, İlker Mah. 7438 Ada, 14 Parselde kayıtlı zemin kat 3 nolu "mesken" vasıflı taşınmazın,Afyonkarahisar İli, Sandıklı İlçesi, Çakır Mah. 111 Ada, 14 Parselde kayıtlı 130,53 m2 yüzölçümündeki "avlulu ahşap ev" vasıflı taşınmazın½ hissesinin,

Muğla İli, Bodrum İlçesi, Akyarlar Mah. 513 Ada, 3 parselde kayıtlı 261,73 m2 yüzölçümündeki "arsa" vasıflı taşınmazın

TAPU KAYITLARININ İPTALİ İLE DAVACI ADINA TESCİLİ,

Ankara 14. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 15.02.2023 tarihli ve 2021/5 Tereke, K.2023/4 sayılı kararında, muris Dilek SEYMAN'ın terekesinde,

Türk Ekonomi Bankası A.Ş'nin Çankaya/Ankara Şubesinde muris adına kayıtlı 39699915 nolu vadesiz mevduat hesabındaki 0,92 TL ,

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş'nin Cevizlidere/Ankara Şubesindeki 70346279 nolu vadesiz mevduat hesabında 1,11 TL,

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş'nin Dikmen/Ankara Şubesindeki 43013129 nolu vadesiz mevduat hesabında 981,46 TL

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş'nin Dikmen/Ankara Şubesindeki 85091654 nolu XAU (altın) cinsi vadesiz mevduat hesabında bulunan 92,37 XAU'nın karşılığı 45.785,34 TL'nin,

davalılardan alınarak davacıya verilmesi talebiyle açılan dava dilekçesinin İLANEN TEBLİĞİNE, ilan tarihinden itibaren YEDİ GÜN SONRA DAVA DİLEKÇESİNİN TEBLİĞ EDİLMİŞ SAYILACAĞINA, dava dilekçesine tebliğden itibaren 2 hafta içinde cevap vermeniz, varsa bu süre içerisinde ilk itirazlarınızı sunmanız, durum ve koşullara göre bu süre içinde cevap vermeniz çok zor yahut imkansız olduğu taktirde yine 2 hafta içinde mahkemeye başvurarak bir defaya mahsus ve 1 ayı geçmemek üzere ek süre verilebileceği, cevap vermediğiniz taktirde ilk itirazları ileri süremeyeceğiniz, dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaları inkar etmiş sayılacağınız İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

Basın No: ILN01892300

#ilan.gov.tr