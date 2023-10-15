T.C. BOZÜYÜK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2023/484

KAMULAŞTIRMA İLANI

BİLECİK İL ÖZEL İDARESİtarafından alınan, 20/03/2023 Tarih ve 2023/25 numaralı karar ile kamulaştırılması için işlemlere başlanan Bilecik İli Pazaryeri İlçesi Yeni Mahallede bulunan tapunun 374 ada 5 nolu parselde kayıtlı arsa vasıflı 10.250,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın 106,77 m2 kısmı ile Bilecik İli Pazaryeri İlçesi Yeni Mahallede bulunan tapunun 374 ada 8 nolu parselde kayıtlı arsa vasıflı 10.250,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın 358,75 m2 kısmı Bilecik İl Özel İdaremizin %100 kurucu ortağı olduğu Pazaryeri OSB alanında kalmakta olup bu taşınmaz kısımlarının sanayi parseli olarak kullanılması amacıyla kamulaştırılmasında kamu yararı olduğuna yönelik Bilecik İl Özel İdaresi İl Encümeni'nin 20/03/2023 tarih ve 2023/25 sayılı kararıBilecik İl Genel Meclisi'nin 04/05/2023 tarih 2023/44 sayılı kararı ile OSB Sanayi olarak kullanılmak Üzere ilgili taşınmazların kamulaştırılması istemli dava açıldığı Kamulaştırma Kanununun 10/4.maddesi gereğince İLAN OLUNUR.20/09/2023

DOSYA NO İLİLÇE KÖYADA PARSEL

2023/484 Esas Bilecik Pazaryeri Yeni Mah. 374 5

2023/484 Esas Bilecik Pazaryeri Yeni Mah. 374 8

Davalılar; Ayhan DEMİR, Taylan DEMİR, Cengiz DEMİR, Gülcan KIR, Emine DEMİR

Basın No: ILN01909173

#ilan.gov.tr