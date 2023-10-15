T.C. BURSA 36. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.92789761-2021/1452-Ceza Dava Dosyası

İ L A N DOSYA NO: 2021/1452 KARAR NO: 2023/15Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık ile işyeri dokunulmazlığı ihlali suçlarından yukarıda esas ve karar numarası yazılı 08/02/2023 tarihli kararı ile yargılanan Naşit ve Ayşe oğlu, 01/07/1959 doğumlu Tayfun TURAN tüm aramalara rağmen bulunamamış, mahkeme kararı tebliğ edilememiştir.

7201 Sayılı Tebligat kanunun 29 mad.si gereğince;

Sanık Tayfun TURAN'ın üzerine atılı bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçundan TCK'nun 142/2-h-2 maddesi gereğince 1 Yıl 15 Gün hapis cezası ile cezalandırılmasına ve işyeri dokunulmazlığı ihlali suçundan TCK 116/2 maddesi gereğince 5 Ay hapis cezası ile cezalandırılmasına,

Karar verilmiş olup; Hüküm özetinin ilanen tebliğine, İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına ayrıca bu tarihten itibaren 7 gün içinde hükmü veren mahkemeye veya bulunan yer mahkemesine bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine bir beyanda bulunulması ve bu beyanın tutanağa geçirilmesi suretiyle Bursa Bölge Adliye Mahkemesi nezninde istinaf yasa yoluna başvurma hakkı bulunduğunun belirtilen süre içinde yasa yoluna başvurulmaması halinde hükmün kesinleşeceğinin İLANEN TEBLİĞİNE, Keyfiyet ilanen tebliğ olunur.13/10/2023

Basın No: ILN01910436

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