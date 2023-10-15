T.C. MALATYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/292 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı, Battalgazi Belediye Başkanlığı ile Davalılar, Ayşe Karakeçi, Bedriye Karadağ, Edibe Turan, Esra Turan, Faruk Turan, Fatih Turan, Hacer Turan, Kübra Turan, Mehmet Turan, Merve Turan, Meryem Turan, Musa Turan, Mustafa Turan, Nezahat Turan, Rukiye Turan, Süleyman Turan arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;

Dava konusu; Malatya İli Battalgazi İlçesi Bahçebaşı Mahallesi 1666 nolu parsel sayılı taşınmazın davacı idare tarafından kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizin 2023/292 esas sayılı dosyası ile dava açıldığı hususu İLAN OLUNUR.11/10/2023

Basın No: ILN01908813

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