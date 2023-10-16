T.C. NİZİP 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Giriş Tarihi: 17.10.2023 00:00
Güncelleme Tarihi: 17.10.2023 05:57
ESAS NO : 2023/141 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Gaziantep İli, Nizip İlçesi,
MEVKİİ : KöselerMah.
ADA NO : 178
PARSEL NO : 76
VASFI : Tarım arazisi
YÜZÖLÇÜMÜ : 595,92 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : ALİ ÇELİK, HASAN ÇELİK, MUSTAFA ÇELİK,
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nin 28/11/2018 tarihli ve 8212-58 sayılı kamu yararı kararı ile kamulaştırıldığı, kamulaştırma bedelinin tespiti ve davacı idare adına tapuda tesciline karar verilmesi için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/141 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 14/09/2023
Basın No: ILN01904595
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