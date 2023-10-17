T.C. ANKARA 13. SULH HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2022/1205 Esas

İLAN

Mahkememizde görülmekte olan Mirasçılık Belgesi İstemi davası nedeniyle;

Kırklareli ili, Pınarhisar ilçesi, Karnarca Yenicami Mah/Köyü, Cilt:15, Hane No:129'da nüfusa kayıtlı, İsmail ve Habibe Oğlu, 01/07/1910 Papköy Doğumlu, 28592078528 T.C. Kimlik numaralı kök muris Rabia ÇALIŞIR'ın mirasçıları tespit edilemediğinden Türk Medeni Kanunu'nun 594. Maddesi uyarınca mirasçılarının ilan yoluyla tespiti gerekmiştir.

Muris Rabia ÇALIŞIR'ın varsa mirasçılarının son ilan tarihinden başlayarak en geç 1 yıl içerisinde mahkememize müracaatta bulunmaları aksi takdirde murisin mirasının hazineye intikal edeceği hususu ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01911379

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