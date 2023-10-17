Örnek No:55*
T.C. İSTANBUL 1. İFLAS DAİRESİ
2015/1 İFLAS
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden 2015/1 İFLAS
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul İl, Şişli İlçe, Mecidiyeköy mah. 1913 Ada, 12 Parsel, 4.Kat 7 Nolu Bağımsız Bölüm sayılı mesken nitelikli taşınmaz.
Adresi : İstanbul İli. Şişli İlçesi, Mecidiyeköy Mah. 1963 Ada, 12 Parsel 4. Kat. 7 Nolu Bağımsız Bölüm, Kat:4 De Bulunana Taşınmaz Şişli / İSTANBUL
Yüzölçümü : 182,00 m2
İmar Durumu : Dosyada mevcut bilirkişi raporunda Şişli Belediyesi internet sitesinden alınan bilgiye göre taşınmazın bulunduğu 1963 ada 12 parsel 24/06/2016 tasdik tarihli, 1/1000 ölçekli İstanbul İli, Şişli İlçesi Şişli Merkez ve Çevresi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Blok Nizam, Kat adedi 10, Ticaret ve Konut Alanı olarak gözükmektedir
Kıymeti : 4.040.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: -
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 20/11/2023 - 13:34
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 27/11/2023 - 13:34
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 14/12/2023 - 13:34
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 21/12/2023 - 13:34
16/10/2023(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Basın No: ILN01911255
#ilan.gov.tr