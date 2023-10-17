T.C. İSTANBUL 1. İFLAS DAİRESİ

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/11/2023 - 13:34

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Bitiş Tarih ve Saati : 27/11/2023 - 13:34 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/12/2023 - 13:34

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Bitiş Tarih ve Saati : 21/12/2023 - 13:34

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Özellikleri : İstanbul İl, Şişli İlçe, Mecidiyeköy mah. 1913 Ada, 12 Parsel, 4.Kat 7 Nolu Bağımsız Bölüm sayılı mesken nitelikli taşınmaz.Adresi : İstanbul İli. Şişli İlçesi, Mecidiyeköy Mah. 1963 Ada, 12 Parsel 4. Kat. 7 Nolu Bağımsız Bölüm, Kat:4 De Bulunana Taşınmaz Şişli / İSTANBULYüzölçümü : 182,00 m2İmar Durumu : Dosyada mevcut bilirkişi raporunda Şişli Belediyesi internet sitesinden alınan bilgiye göre taşınmazın bulunduğu 1963 ada 12 parsel 24/06/2016 tasdik tarihli, 1/1000 ölçekli İstanbul İli, Şişli İlçesi Şişli Merkez ve Çevresi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Blok Nizam, Kat adedi 10, Ticaret ve Konut Alanı olarak gözükmektedirKıymeti : 4.040.000,00 TLKDV Oranı : %20Kaydındaki Şerhler: -

16/10/2023(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN01911255

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