T.C. KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2023/40 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden 2023/40 SATIŞ
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
İlanımız aynı zamanda taşınmaz hissedarlarından adresi tespit edilemeyen Hüseyin ve Ayşe kızı, 1979 doğumlu, 429******502 TC kimlik numaralı NEŞE LECUYER yönünden İLANEN TEBLİGAT MAHİYETİNDEDİR.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :
Konya İli, Karatay ilçesi, Karakulak Mahallesi, 33328ada, 3parsel sayılı 2.171,12 m² miktarında, Arsa nitelikli taşınmaz; Kuzey batısındaki ve Kuzey doğusundaki kısman açılmış olan imar yollarına cepheli konumdadır. Üzerinde yapı ve müştemilat yoktur. Zeminde boş arsadır. Taşınmaz kuzeyindeki Fetih Caddesine 1.03 km, güney batısındaki Büyük Kumköprü caddesine 460 metre, Kuzey doğusundaki Küçük Kumköprü caddesine 140 metre , Adana Çevre Yolu Caddesine 1.30 km, kuzeybatısındaki Mevlana Kültür Merkezine 2.40 km . Mevlana Müzesine 3.13 km uzaklıktadır.
Adresi :
Karakulak Mahallesi, Muhipban Sokak No: Bila Karatay / KONYA
Yüzölçümü :
2.171,12 m2
Arsa Payı :
Tam
İmar Durumu:
1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunmaktadır. Taşınmaz planda mesken sahasına isabet etmektedir. İnşaat parametreleri E: 1.50 TAKS: 0.25 ve Yençok 18 m olarak belirlenmiş.
Kıymeti :
13.000.000,00 TL
KDV Oranı :
%10
Kaydındaki Şerhler:
Tapu kaydındaki gibi
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 05/12/2023 - 10:35
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Bitiş Tarih ve Saati : 12/12/2023 - 10:35
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 02/01/2024 - 10:35
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Bitiş Tarih ve Saati : 09/01/2024 - 10:35
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Basın No: ILN01908818
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