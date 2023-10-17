T.C. KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2023/40 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/12/2023 - 10:35

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Bitiş Tarih ve Saati : 12/12/2023 - 10:35 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/01/2024 - 10:35

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Bitiş Tarih ve Saati : 09/01/2024 - 10:35

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.İlanımız aynı zamanda taşınmaz hissedarlarından adresi tespit edilemeyen Hüseyin ve Ayşe kızı, 1979 doğumlu, 429******502 TC kimlik numaralı NEŞE LECUYER yönünden İLANEN TEBLİGAT MAHİYETİNDEDİR.Konya İli, Karatay ilçesi, Karakulak Mahallesi, 33328ada, 3parsel sayılı 2.171,12 m² miktarında, Arsa nitelikli taşınmaz; Kuzey batısındaki ve Kuzey doğusundaki kısman açılmış olan imar yollarına cepheli konumdadır. Üzerinde yapı ve müştemilat yoktur. Zeminde boş arsadır. Taşınmaz kuzeyindeki Fetih Caddesine 1.03 km, güney batısındaki Büyük Kumköprü caddesine 460 metre, Kuzey doğusundaki Küçük Kumköprü caddesine 140 metre , Adana Çevre Yolu Caddesine 1.30 km, kuzeybatısındaki Mevlana Kültür Merkezine 2.40 km . Mevlana Müzesine 3.13 km uzaklıktadır.Karakulak Mahallesi, Muhipban Sokak No: Bila Karatay / KONYA2.171,12 m2Tam1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunmaktadır. Taşınmaz planda mesken sahasına isabet etmektedir. İnşaat parametreleri E: 1.50 TAKS: 0.25 ve Yençok 18 m olarak belirlenmiş.13.000.000,00 TL%10Tapu kaydındaki gibi

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN01908818

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