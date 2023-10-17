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Giriş Tarihi: 17.10.2023 00:00

T.C. NİĞDE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

KAMULAŞTIRMA İLANIEkli listede dosya numarası, mevkisi, parsel numarası, yüzölçümü, duruşma tarihi ve malikleri yazılı taşınmazların kamulaştırma kararına karşı ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde İdari Yargıda iptal davası, adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceği, açılacak davalarda husumetinKarayolları Genel Müdürlüğü aleyhine yöneltilebileceği ve mahkemece tespit edilen değerlerin hak sahipleri adına Ziraat Bankası Niğde Şubesine yatırılacağı, idari yargı da dava açanların yürütmeyi durdurma kararı aldığını belgelendirmediği takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve taşınmazın kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırılacak kısmının davalılar adına olan tapu kaydının iptaliile davacı idare adına tescil edileceği, dava konusu taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirmeleri gerektiği, hak sahiplerinin son ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde itiraz etmedikleri takdirde davalılar adına bankaya yatırılan kamulaştırma bedelinin davalılara ödeneceği hususunu bilmeleri, bu nedenle hak iddia eden 3. Şahısların tüm delilleri ile birlikte mahkememiz dosyasına 10 gün içerisinde yazılı olarak başvurmaları 2942 sy. Kanunun 4650 sayılı kamulaştırma kanununun 5. Maddesi ile değişik 2942 sayılı yasanın 10. Maddesi uyarınca ilanen tebliğ olunur.
Dosya Numarası Taşınmaz Bilgisi (İl/ilçe/Mah.) Ada - Parsel Bilgisi Duruşma Tarihi ve Malikleri
2023/262 Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü 186 ada12 parsel 12/03/2024
Ali Esen ,Bayram Esen Çiğdem Patlar ve diğerleri
2023/264 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 ada 846 Parsel 12/03/2024
Zeliha Kahraman, Ayşe Polat, Bayram Şanlıve diğerleri
2023/266 Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü 184 ada 1 Parsel 12/03/2024
Bayram Çopur, Arzi Kömürcü , Gülseren İkier ve diğerleri
2023/268 Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü 161 ada 16 parsel 12/03/2024
Ayhan Kahraman, Bilal Dikmen, Birol Çelik ve diğerleri
2023/270 Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü 187 ada 9 parsel 12/03/2024
Ayşe Özbay, Bahri Özden, Bahri Sarıdağ ve diğerleri
2023/272 Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü 185 ada 5 parsel 12/03/2024
Zeynel Atıcı,Ülfet Şafak, Osman Turgut ve diğerleri
2023/274 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 ada 117 parsel 12/03/2024
Arife Yılmaz, Aydın Güneş Ayşe Kaplan ve diğerleri
2023/276 Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü 188ada 18 parsel 12/03/2024
Ali Atıcı, Ali Rıza Karaca, Alpay Bilgin ve diğerleri
2023/278 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 ada 1130parsel 12/03/2024
Bülent Şanlı Cengiz Şanlı, Gülbeyaz Aydoğan ve diğerleri
2023/280 Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü 192 ada 15 parsel 05/03/2024
Gülcan Uysal, Güler Saraç , Mustafa Saraç ve diğerleri
2023/282 Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü 245ada3 parsel 05/03/2024
Habibe Er, Ahmet Mert, Kader Çakır ve diğerleri
2023/284 Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü 184ada 2 parsel 12/03/2024
Ahmet Yüce, Abdullah Avşar, Alime Çimen ve diğerleri
2023/286 Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü 185 ada 10 parsel 05/03/2024
Asiye Avşar, Birol Şahin, Cuma Avşar ve diğerleri
2023/288 Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü 184 ada 15 parsel 05/03/2024
İbrahim Sağlam, Osman Özden, Şerife Çakır ve diğerleri
2023/290 Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü 176 ada 30 parsel 22/01/2024
Fida Mert, Fatma Turgut, Güner Sarıdağ ve diğerleri
2023/292 Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü 182 ada 16 parsel 22/01/2024
Ahmet Tuncay
2023/294 Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü 181 ada 6 parsel 05/03/2024
Tekin Özgür
2023/296 Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü 244 ada 2 parsel 22/01/2024
Rahmi Sağlam
2023/298 Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü 192 ada 13 parsel 22/01/2024
Yücel Yüksel
2023/300 Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü 192 ada 9parsel 22/01/2024
Güner Esen ve Çeşminaz Esen
2023/302 Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü 191 ada 2parsel 22/01/2024
Sefer Özden
2023/304 Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü 192 ada 5 parsel 12/03/2024
Ahmet Aktaş, Gülseren Özgür, Cafer Aktaş ve diğerleri
2023/306 Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü 190 ada 1 parsel 12/03/2024
İsmail Esen
2023/308 Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü 192 ada 17 parsel 22/01/2024
Soner Erim
2023/310 Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü 184 ada 17 parsel 22/01/2024
Enver Kayalı
2023/312 Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü 184 ada 18 parsel 22/01/2024
Zeynep Karsak
2023/314 Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü 184ada 5 parsel 22/01/2024
Necmettin Şen
2023/316 Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü 185 ada 6 parsel 22/01/2024
Figen Tuncay, Kurtuluş Olgun, Zeynep Avşar ve diğerleri
2023/318 Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü 161ada 18 parsel 22/01/2024
Ayşe Karsak ve Nurullah Karsak
2023/320 Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü 160 ada 22 parsel 05/03/2024
Hasan Temizkan
2023/322 Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü 0 ada 302parsel 05/03/2024
Erkan Köksal, Gökhan Köksal, Meliha Sarıdağ ve diğerleri
2023/324 Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü 196 ada 4 parsel 05/03/2024
Alpay Bilgin, Barış Bilgin, Fatma Yavuz ve diğerleri
2023/326 Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü 248 ada 1 parsel 12/03/2024
Habib Özden , Hanife Özden ve Osman Özden
2023/328 Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü 183 ada 2 parsel 22/01/2024
Ramazan Özkul
2023/330 Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü 187 ada 7parsel 22/01/2024
Bahri Sarıdağ
2023/332 Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü 185 ada 9 parsel 12/03/2024
Ersin Özden
2023/334 Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü 186 ada 2 parsel 12/03/2024
Gülseren Özdoğan
2023/336 Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü 187 ada 4 parsel 22/01/2024
Ağaoğulları Süt Entegre Tesisleri ve Ticraet Limited Şirketi
2023/338 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0ada 571 parsel 05/03/2024
Akkız Kara, Çetin Bulu ,Emine Bulu ve diğerleri
2023/340 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 ada 575 parsel 05/03/2024
Ahmet Sarıbaş, murat Sarıbaş ve Anagız Bulu
2023/342 Niğde/Merkez Orhanl Mah/köyü 0 ada 679 parsel 05/03/2024
Asine Erteş Ayşe Kılıç, Fadimana Ertaş ve diğerleri
2023/344 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 ada 2884 parsel 05/03/2024
Cengiz Sarcan. Çınar Sarcan Nadim Sarcan ve diğerleri
2023/346 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 ada 573 parsel 22/01/2024
Ali Bilen, Arzu Smith,Ayşe Kılıç ve diğerleri
2023/348 Niğde/Merkez OrhanlıMah/köyü 0 ada 686 parsel 22/01/2024
Arife Bozkurt , Ayşe Kirlenmez, Gülcan Aplak ve diğerleri
2023/350 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 ada 692 parsel 22/01/2024
Mehmet Yılmaz
2023/352 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 ada 2937 parsel 05/03/2024
Sebahat Aktaş
2023/354 Niğde/Merkez GölcükMah/köyü 192 ada 3 parsel 12/03/2024
Tayfun Aktaş
2023/356 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 ada 663 parsel 12/03/2024
Ali Osman Yılmaz
2023/358 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 ada 696 parsel 05/03/2024
Ahmet Çınar, Aynur Bedel, Cuma Çınar ve diğerileri
2023/360 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 ada 698 parsel 12/03/2024
Nizamettin Yılmaz
2023/362 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 ada 562 parsel 05/03/2024
Hacı Kalemiş
2023/364 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 ada 695 parsel 05/03/2024
Erdal Yılmaz, İnayet Yılmaz, Sevim Güney ve diğerleri
2023/366 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 ada 449 parsel 05/03/2024
Cevdet Bilgin, Göksel Bilgin, Şahin Bilgin ve diğerleri
20223/368 Niğde/Merkez Orhanlık Mah/köyü 0 ada 445 parsel 05/03/2024
Kemal Yılmaz
2023/370 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 ada 656 parsel 12/03/2024
Erol Polat ,Fatıma Bilgin, Alime Kara ve diğerleri
2023/372 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 ada 455 parsel 05/03/2024
İrfan Bulu, Osman Bulu, Yusuf Bulu
2023/374 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 ada 495 parsel 22/01/2024
Hasan Yıldız
2023/376 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 ada 477 parsel 12/03/2024
Döndü Bedel, Ecevit Kaplan, Garip Kaplan ve diğerleri
2023/378 Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü 144 ada 3 parsel 12/03/2024
Ahmet Yüksel, Hanifi Yüksel, Yakup Esen ve diğerleri
2023/380 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 ada 354 parsel 12/03/2024
Anakız Atmaca
2023/382 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 ada 476 parsel 12/03/2024
Arife Yılmaz,Asibe Yılmaz, Aydın Güneş ve diğerleri
2023/384 Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü 145 ada 10 parsel 05/03/2024
Abdi Ünlüler, Ali Ünlüler, Aslıhan Aydın ve diğerleri
2023/386 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 ada 364 parsel 05/03/2024
Ahmet Kalemiş, Emine Kaplan, Erdal Kalemiş ve diğerleri
2023/388 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 ada 367 parsel 22/01/2024
Durmuş Keskin
2023/390 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 ada 407 parsel 22/01/2024
Derya Işık, dönüş Bulu, Rabia Kaplan ve diğerleri
2023/392 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 ada 405 parsel 05/03/2024
Sedayet Altay
2023/394 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 ada 655 parsel 05/03/2024
Yusuf Bilgin, Kiraz Kaplan, Meryem Özdoğan ve diğerleri
2023/396 Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü 146 ada 5 parsel 22/01/2024
Azbiye Aydın, Cafer Yeter, Halim Deniz ve diğerleri
2023/398 Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü 145 ada 14 parsel 05/03/2024
Ayşe Aydın, Meryem Avşar Hacer Taşdelen ve diğerleri
2023/400 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 ada 636 parsel 12/03/2024
Arife Yılmaz,Ayhan Güneş, Ayişe Kılıç ve diğerleri
2023/402 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 ada 459 parsel 05/03/2024
Nihat Bilgin
2023/404 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 ada 460 parsel 05/03/2024
Kiraz Yılmaz
2023/406 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 ada 387 parsel 12/03/2024
Kemal Yılmaz
2023/408 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 ada 386 parsel 12/03/2024
Akın Kirlenmez, AytekinKirlenmez, Tülay Gülme ve diğerleri
2023/410 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 ada 379 parsel 05/03/2024
Yaşar Erden
2023/412 Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü 146 ada 6 parsel 05/03/2024
Fatma Kuyu, mahir Özenbaş, Özlem Çayır ve diğerleri
2023/414 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 ada 351 parsel 22/01/2024
Hasan Kaplan
2023/416 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 ada 338 parsel 22/01/2024
Hatice Demir, Ünal Demir,
2023/418 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 ada 295 parsel 22/01/2024
Asine Ertaş
2023/420 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 ada 171 parsel 05/03/2024
Hacı Kadın Avcı, Hamza Yıldırım, Hasan Hüseyin Kaplanve diğerleri
2023/422 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 ada 163 parsel 05/03/2024
Erhan Polat , Fatma Arslan, Arife Yılmaz ve diğerleri
2023/424 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 ada 158 parsel 05/03/2024
Murat Gülme, Nazlı Evlek, Şaziye Gülme ve diğerleri
2023/426 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 ada 348parsel 22/01/2024
Metin Erden
2023/428 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 ada 294 parsel 22/01/2024
Ayşene Ertaş,Tuncay Ertaş, Osman Ertaş ve diğerleri
2023/430 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 ada 285parsel 12/03/2024
Ayşe Kaplan , Cuma Kaplan, Huri Keskinve diğerleri
2023/432 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 ada 537parsel 22/01/2024
Cuma Kaya, Cuma Kuşcu, Elmas Balaban ve diğerleri
2023/434 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 ada 232parsel 05/03/2024
Muzaffer Sayın, Nazmiye Arıkan, Ömer Sayın ve diğerleri
2023/436 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 ada 309parsel 05/03/2024
Cuma Kalemiş, Evren Kalemiş, Sabir Erden ve diğerleri
2023/438 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 ada 555parsel 05/03/2024
Ayşe Kaplan, Cuma Kaplan Sinan Kaplan ve diğerleri
2023/440 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 ada 535 parsel 05/03/2024
İbrahim Güver
2023/442 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 ada 532 parsel 05/03/2024
İbrahim Güver
2023/444 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 ada 538 parsel 05/03/2024
Akkız Kara, Çetin Bulu, Gülüzar Yüksel ve diğerleri
2023/446 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 ada 312 parsel 12/03/2024
Ayşe Kaplan, Cuma Kaplan, Duygu Soylu ve diğerleri
2023/448 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 ada 142 parsel 12/03/2024
Anakız Bilgin, Cenan Bilgin, Nimet Altay ve diğerleri
2023/450 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 ada 136 parsel 12/03/2024
Ali Atmaca, Fevzi Erden, Semra Bilgin ve diğerleri
2023/452 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 ada 135 parsel 22/01/2024
Şaziye Güneş
2023/454 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 ada 118parsel 12/03/2024
Ali Şan Güneş, Aysel Gemici, Burhan Güneş ve diğerleri
2023/456 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 ada 1016 parsel 05/03/2024
Habip Güver
2023/458 Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü 190 ada 7 parsel 12/03/2024
Ahmet Soylu, Cengiz Soylu, Ertuğrul Soylu
2023/460 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 ada 1018 parsel 12/03/2024
Cuma Kalemiş
2023/462 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 ada 109 parsel 12/03/2024
Arife Kahraman, Aslı Meşe, Cuma Erdinç ve diğerleri
2023/464 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 ada 120 parsel 22/01/2024
Ayhan Çınar. Ayişe Çınar, Hasan Avcı ve diğerleri
2023/466 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 ada 238parsel 22/01/2024
Fevzi Erden, Gülseren Yürtmen, Selma Polat ve diğerleri
2023/468 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 ada 275parsel 05/03/2024
Osman Uslu
2023/470 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 ada 274 parsel 22/01/2024
Osman Uslu
2023/472 Niğde/Merkez OrhanlıMah/köyü 0 ada 260 parsel 22/01/2024
Aniş Çimen, Güldeste Bostan, Şengül Polat ve diğerleri
2023/474 Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü 190 ada 4 parsel 22/01/2024
Ferit Turgut
2023/498 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 ada 204parsel 12/03/2024
Bayram Kara, Durmuş Kara, Hatice Arslan
2023/500 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 ada 261 parsel 22/01/2024
Seyfi Gemici
2023/502 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 ada 157 parsel 12/03/2024
Cengiz Yıldız, Döndü Bostancı, Durmuş Kirlenmez ve diğerleri
2023/504 Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü 207 ada 2 parsel 12/03/2024
Ahmet Aktaş, Arif Karaman, Cafer Aktaş ve diğerleri
2023/506 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 ada 1062 parsel 12/03/2024
Adnan Kaya, Alp Eren Atmaca,Cavit Uçar ve diğerleri
2023/508 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 ada 1055 parsel 22/01/2024
Celal Uçar
2023/510 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 ada 1052 parsel 22/01/2024
Anakız Mert, Doğan Öşür, Hamiyet Öşür ve diğerleri
2023/512 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 ada 1083 parsel 12/03/2024
Cengiz Bedel, Mesut Bedel, Cuma Bedel ve diğerleri
2023/514 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 ada 1096 parsel 22/01/2024
Cuma Şanlı, Kemal Şanlı, Şengül Peker ve diğerleri
2023/516 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 ada 1097 parsel 22/01/2024
İsmet Kuşcu
2023/518 Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü 202 ada 13parsel 05/03/2024
Abdullah Avşar, Asiye Avşar, Birol Şahin ve diğerleri
2023/520 Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü 207 ada 1 parsel 22/01/2024
Arif Sarıdağ, Aşkın Merve Kaya, Vural Sarıdağ ve diğerleri
2023/522 Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü 207 ada 19 parsel 12/03/2024
Bilal Özden, Ertürk Er, Şerife Özden ve diğerleri
2023/524 Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü 203 ada 4parsel 22/01/2024
Dudu Tuncay, Güner Memiş, Meral Kaya ve diğerleri
2023/526 Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü 202 ada 3parsel 05/03/2024
Ayhan Yalim, Cemil Yalim, Ceylan Ünal ve diğerleri
2023/528 Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü 202 ada 4parsel 12/03/2024
Fida Mert, Hatice Zeynep Mert,
2023/530 Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü 197 ada 1 parsel 05/03/2024
Ayhan Yalim , Cemil Yalim, Ceylan Ünal ve diğerleri
2023/532 Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü 197 ada 2parsel 22/01/2024
Ayhan Yalim, Cemil Yalim, Güner Duru ve diğerleri
2023/534 Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü 197 ada 5parsel 22/01/2024
Bayram Turgut, Erdoğan Turgut, Kıymet Karsak ve diğerleri
2023/536 Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü 202 ada 12parsel 12/03/2024
Zekeriya Değirmenci
2023/538 Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü 202 ada 9parsel 12/03/2024
Zale Ertul
2023/540 Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü 249 ada 7parsel 22/01/2024
Abdullah Avşar, Asiye Avşar, Birol Şahin ve diğerleri
2023/542 Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü 201 ada 4parsel 12/03/2024
Abdulkadir Sağlam, Fatih Sağlam, Gamze Elçik ve diğerleri
2023/544 Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü 201 ada 3parsel 05/03/2024
Mümin Aktaş,Recep Aktaş
2023/546 Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü 195 ada 5 parsel 05/03/2024
Asiye Aydın, Aynur Aydın, Sami Aydın ve diğerleri
2023/548 Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü 195ada 8 parsel 22/01/2024
Ayşe Er, Aytaç Er, Dönüş Tonel, ve diğerleri
2023/550 Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü 203 ada 12parsel 05/03/2024
Aysel Çetin, Celalettin Aktaş, Vahit Aktaş ve diğerleri
2023/552 Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü 208 ada 38 parsel 05/03/2024
Niğmet Yılmaz, Necmettin Kaplan, Şerife Yıldız ve diğerleri
2023/554 Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü 249 ada 1 parsel 22/01/2024
Habib Özden, Hanife Özden, Osman Özden
2023/556 Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü 198 ada 9 parsel 22/01/2024
Celil Çapar, Çiğdem Deniz, Hacer Turgut ve diğerleri
2023/558 Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü 198 ada 1parsel 05/03/2024
Kadriye Deniz
2023/560 Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü 207 ada 12parsel 22/01/2024
Hacı Osman Pala
2023/562 Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü 207 ada 8 parsel 05/03/2024
Ali Yüksel, Aydan Temizkan, Ayşe Umut ve diğerleri
2023/564 Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü 199 ada 6parsel 22/01/2024
Naci Karsak, Necip Unğun, Osman Ungun
2023/566 Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü 199 ada 7parsel 22/01/2024
Aten Turgut, Gülümser
Irmak, Şayibe Taş ve diğerleri
2023/568 Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü 199 ada 9 parsel 12/03/2024
Ahmet Olgun, Bayram Taş. Zeynep Avşar ve diğerleri
2023/570 Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü 190 ada 15parsel 12/03/2024
Adnan Sarıgül, Bariye Sarıgöl, Ogül Deniz Uslu ve diğerleri
2023/572 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 ada 1071parsel 22/01/2024
Döndü Özdemir, Fatma Güneş, Hamiyet Özdemir ve diğerleri
2023/574 Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü 199 ada 10parsel 22/01/2024
Süleyman Yalçın
2023/576 Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü 202ada 6parsel 22/01/2024
Alpay Beycur, Şerif Tuncay, Elmas Arslan ve diğerleri
2023/578 Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü 208 ada 34parsel 12/03/024
Arife Atmaca , Rahime Atmaca. Yaşar Atmaca ve diğerleri
2023/580 Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü 208 ada 3parsel 05/03/2024
Abidin Özmen, Ayşe Yeldan, Erol Özmen ve diğerleri
2023/582 Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü 204 ada 20parsel 12/03/2024
Alp Yüce,Aykut Ertul, Canan Yüce ve diğerleri
2023/584 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 ada 1177parsel 12/03/2024
Ayşe Varol
2023/586 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 ada 1191parsel 22/01/2024
Fatma Erden, Mustafa Erden, Servet Erden ve diğerleri
2023/588 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 ada 1261parsel 12/03/2024
Abdullah Sayın, Ali Sayın, Alime Bilgin ve diğerleri
2023/590 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 ada 1259parsel 05/03/2024
Eda Arın, Şakir Sayın, Emine Sayın ve diğerleri
2023/592 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 ada 1199parsel 12/03/2024
Elif Gemici, Muzaffer Demir, Orhan Demir,ve diğerleri
2023/594 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 ada 1254 parsel 22/01/2024
Cuma Güver
2023/596 Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü 207 ada 7 parsel 05/03/2024
ÇağlaÖztürk, Fatma Öztürk, Leyla Öztürk ve diğerleri
2023/598 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 ada 935 parsel 12/03/2024
Hasan Atmaca
2023/600 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 ada 1137 parsel 05/03/2024
Yaşar Erdiç
2023/602 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 ada 1103parsel 05/03/2024
Anakız Görmez, Anşa Erdiç, Kıymet İnce ve diğerleri
2023/604 Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü 206 ada 1parsel 05/03/2024
Cafer Yeter, Hüdaverdi Yeter, Hülya Temizkan
ve diğerleri
2023/606 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 ada 1100parsel 12/03/2024
Nihat Bilgin
2023/608 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 ada 1042parsel 22/01/2024
Bekir Görmez
2023/610 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 ada 1036parsel 12/03/2024
Bekir Görmez, Hanifi Görmez
2023/612 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 ada 5229 parsel 05/03/2024
Ahmet Çiftçibaşı, Ahmet Yüksel, Akkız Yazıcı ve diğerleri
2023/614 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 ada 1043parsel 05/03/2024
Ahmet Varol, Ali Varol, Elmas Kınalı ve diğerleri
2023/616 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 ada 1139 parsel 05/03/2024
Celalettin Bostan, Cengiz Bedel, Döndü Bedel ve diğerleri
2023/618 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 ada 1101 parsel 05/03/2024
Gamze Bozbuğa, Güldane Teflek, Kazimet Canseven ve diğerleri
2023/620 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 ada 832 parsel 22/01/2024
Arife Yılmaz, Ayşe İnce, Erhan Polat ve diğerleri
2023/622 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 ada 841 parsel 22/01/2024
Adnan Kaya, Alp Eren Atmaca ve diğerleri
2023/624 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 ada 1171 parsel 12/03/2024
Abdullah Güneş, Fevzi Güneş, Ruzuye Yıldız ve diğerleri
2023/626 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 ada 1192parsel 22/01/2024
Hacı Mehmet Kaplan
2023/628 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 ada 831 parsel 05/03/2024
Akkız Kaya, Döndü Kızıl Tepe, Emin Çınar ve diğerleri
2023/630 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 ada 1280 parsel 22/01/2024
Abdullah Sayın, Ahmet Sayın, Ali Sayın ve diğerleri
2023/260 Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü 207 ada 16 parsel 12/03/2024
Abdi Sarıdağ, Abdulkadir Sağlam, Adnan Sağlan ve diğerleri

Basın No: ILN01909288

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T.C. NİĞDE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
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