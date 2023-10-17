T.C. NİĞDE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Dosya Numarası Taşınmaz Bilgisi (İl/ilçe/Mah.) Ada - Parsel Bilgisi Duruşma Tarihi ve Malikleri 2023/262 Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü 186 ada12 parsel 12/03/2024

Ali Esen ,Bayram Esen Çiğdem Patlar ve diğerleri 2023/264 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 ada 846 Parsel 12/03/2024

Zeliha Kahraman, Ayşe Polat, Bayram Şanlıve diğerleri 2023/266 Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü 184 ada 1 Parsel 12/03/2024

Bayram Çopur, Arzi Kömürcü , Gülseren İkier ve diğerleri 2023/268 Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü 161 ada 16 parsel 12/03/2024

Ayhan Kahraman, Bilal Dikmen, Birol Çelik ve diğerleri 2023/270 Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü 187 ada 9 parsel 12/03/2024

Ayşe Özbay, Bahri Özden, Bahri Sarıdağ ve diğerleri 2023/272 Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü 185 ada 5 parsel 12/03/2024

Zeynel Atıcı,Ülfet Şafak, Osman Turgut ve diğerleri 2023/274 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 ada 117 parsel 12/03/2024

Arife Yılmaz, Aydın Güneş Ayşe Kaplan ve diğerleri 2023/276 Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü 188ada 18 parsel 12/03/2024

Ali Atıcı, Ali Rıza Karaca, Alpay Bilgin ve diğerleri 2023/278 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 ada 1130parsel 12/03/2024

Bülent Şanlı Cengiz Şanlı, Gülbeyaz Aydoğan ve diğerleri 2023/280 Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü 192 ada 15 parsel 05/03/2024

Gülcan Uysal, Güler Saraç , Mustafa Saraç ve diğerleri 2023/282 Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü 245ada3 parsel 05/03/2024

Habibe Er, Ahmet Mert, Kader Çakır ve diğerleri 2023/284 Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü 184ada 2 parsel 12/03/2024

Ahmet Yüce, Abdullah Avşar, Alime Çimen ve diğerleri 2023/286 Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü 185 ada 10 parsel 05/03/2024

Asiye Avşar, Birol Şahin, Cuma Avşar ve diğerleri 2023/288 Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü 184 ada 15 parsel 05/03/2024

İbrahim Sağlam, Osman Özden, Şerife Çakır ve diğerleri 2023/290 Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü 176 ada 30 parsel 22/01/2024

Fida Mert, Fatma Turgut, Güner Sarıdağ ve diğerleri 2023/292 Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü 182 ada 16 parsel 22/01/2024

Ahmet Tuncay 2023/294 Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü 181 ada 6 parsel 05/03/2024

Tekin Özgür 2023/296 Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü 244 ada 2 parsel 22/01/2024

Rahmi Sağlam 2023/298 Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü 192 ada 13 parsel 22/01/2024

Yücel Yüksel 2023/300 Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü 192 ada 9parsel 22/01/2024

Güner Esen ve Çeşminaz Esen 2023/302 Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü 191 ada 2parsel 22/01/2024

Sefer Özden 2023/304 Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü 192 ada 5 parsel 12/03/2024

Ahmet Aktaş, Gülseren Özgür, Cafer Aktaş ve diğerleri 2023/306 Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü 190 ada 1 parsel 12/03/2024

İsmail Esen 2023/308 Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü 192 ada 17 parsel 22/01/2024

Soner Erim 2023/310 Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü 184 ada 17 parsel 22/01/2024

Enver Kayalı 2023/312 Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü 184 ada 18 parsel 22/01/2024

Zeynep Karsak 2023/314 Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü 184ada 5 parsel 22/01/2024

Necmettin Şen 2023/316 Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü 185 ada 6 parsel 22/01/2024

Figen Tuncay, Kurtuluş Olgun, Zeynep Avşar ve diğerleri 2023/318 Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü 161ada 18 parsel 22/01/2024

Ayşe Karsak ve Nurullah Karsak 2023/320 Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü 160 ada 22 parsel 05/03/2024

Hasan Temizkan 2023/322 Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü 0 ada 302parsel 05/03/2024

Erkan Köksal, Gökhan Köksal, Meliha Sarıdağ ve diğerleri 2023/324 Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü 196 ada 4 parsel 05/03/2024

Alpay Bilgin, Barış Bilgin, Fatma Yavuz ve diğerleri 2023/326 Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü 248 ada 1 parsel 12/03/2024

Habib Özden , Hanife Özden ve Osman Özden 2023/328 Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü 183 ada 2 parsel 22/01/2024

Ramazan Özkul 2023/330 Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü 187 ada 7parsel 22/01/2024

Bahri Sarıdağ 2023/332 Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü 185 ada 9 parsel 12/03/2024

Ersin Özden 2023/334 Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü 186 ada 2 parsel 12/03/2024

Gülseren Özdoğan 2023/336 Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü 187 ada 4 parsel 22/01/2024

Ağaoğulları Süt Entegre Tesisleri ve Ticraet Limited Şirketi 2023/338 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0ada 571 parsel 05/03/2024

Akkız Kara, Çetin Bulu ,Emine Bulu ve diğerleri 2023/340 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 ada 575 parsel 05/03/2024

Ahmet Sarıbaş, murat Sarıbaş ve Anagız Bulu 2023/342 Niğde/Merkez Orhanl Mah/köyü 0 ada 679 parsel 05/03/2024

Asine Erteş Ayşe Kılıç, Fadimana Ertaş ve diğerleri 2023/344 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 ada 2884 parsel 05/03/2024

Cengiz Sarcan. Çınar Sarcan Nadim Sarcan ve diğerleri 2023/346 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 ada 573 parsel 22/01/2024

Ali Bilen, Arzu Smith,Ayşe Kılıç ve diğerleri 2023/348 Niğde/Merkez OrhanlıMah/köyü 0 ada 686 parsel 22/01/2024

Arife Bozkurt , Ayşe Kirlenmez, Gülcan Aplak ve diğerleri 2023/350 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 ada 692 parsel 22/01/2024

Mehmet Yılmaz 2023/352 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 ada 2937 parsel 05/03/2024

Sebahat Aktaş 2023/354 Niğde/Merkez GölcükMah/köyü 192 ada 3 parsel 12/03/2024

Tayfun Aktaş 2023/356 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 ada 663 parsel 12/03/2024

Ali Osman Yılmaz 2023/358 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 ada 696 parsel 05/03/2024

Ahmet Çınar, Aynur Bedel, Cuma Çınar ve diğerileri 2023/360 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 ada 698 parsel 12/03/2024

Nizamettin Yılmaz 2023/362 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 ada 562 parsel 05/03/2024

Hacı Kalemiş 2023/364 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 ada 695 parsel 05/03/2024

Erdal Yılmaz, İnayet Yılmaz, Sevim Güney ve diğerleri 2023/366 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 ada 449 parsel 05/03/2024

Cevdet Bilgin, Göksel Bilgin, Şahin Bilgin ve diğerleri 20223/368 Niğde/Merkez Orhanlık Mah/köyü 0 ada 445 parsel 05/03/2024

Kemal Yılmaz

2023/370 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 ada 656 parsel 12/03/2024

Erol Polat ,Fatıma Bilgin, Alime Kara ve diğerleri 2023/372 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 ada 455 parsel 05/03/2024

İrfan Bulu, Osman Bulu, Yusuf Bulu 2023/374 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 ada 495 parsel 22/01/2024

Hasan Yıldız 2023/376 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 ada 477 parsel 12/03/2024

Döndü Bedel, Ecevit Kaplan, Garip Kaplan ve diğerleri 2023/378 Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü 144 ada 3 parsel 12/03/2024

Ahmet Yüksel, Hanifi Yüksel, Yakup Esen ve diğerleri 2023/380 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 ada 354 parsel 12/03/2024

Anakız Atmaca 2023/382 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 ada 476 parsel 12/03/2024

Arife Yılmaz,Asibe Yılmaz, Aydın Güneş ve diğerleri 2023/384 Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü 145 ada 10 parsel 05/03/2024

Abdi Ünlüler, Ali Ünlüler, Aslıhan Aydın ve diğerleri 2023/386 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 ada 364 parsel 05/03/2024

Ahmet Kalemiş, Emine Kaplan, Erdal Kalemiş ve diğerleri 2023/388 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 ada 367 parsel 22/01/2024

Durmuş Keskin 2023/390 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 ada 407 parsel 22/01/2024

Derya Işık, dönüş Bulu, Rabia Kaplan ve diğerleri 2023/392 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 ada 405 parsel 05/03/2024

Sedayet Altay 2023/394 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 ada 655 parsel 05/03/2024

Yusuf Bilgin, Kiraz Kaplan, Meryem Özdoğan ve diğerleri 2023/396 Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü 146 ada 5 parsel 22/01/2024

Azbiye Aydın, Cafer Yeter, Halim Deniz ve diğerleri 2023/398 Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü 145 ada 14 parsel 05/03/2024

Ayşe Aydın, Meryem Avşar Hacer Taşdelen ve diğerleri 2023/400 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 ada 636 parsel 12/03/2024

Arife Yılmaz,Ayhan Güneş, Ayişe Kılıç ve diğerleri 2023/402 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 ada 459 parsel 05/03/2024

Nihat Bilgin 2023/404 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 ada 460 parsel 05/03/2024

Kiraz Yılmaz 2023/406 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 ada 387 parsel 12/03/2024

Kemal Yılmaz 2023/408 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 ada 386 parsel 12/03/2024

Akın Kirlenmez, AytekinKirlenmez, Tülay Gülme ve diğerleri 2023/410 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 ada 379 parsel 05/03/2024

Yaşar Erden 2023/412 Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü 146 ada 6 parsel 05/03/2024

Fatma Kuyu, mahir Özenbaş, Özlem Çayır ve diğerleri 2023/414 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 ada 351 parsel 22/01/2024

Hasan Kaplan 2023/416 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 ada 338 parsel 22/01/2024

Hatice Demir, Ünal Demir, 2023/418 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 ada 295 parsel 22/01/2024

Asine Ertaş 2023/420 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 ada 171 parsel 05/03/2024

Hacı Kadın Avcı, Hamza Yıldırım, Hasan Hüseyin Kaplanve diğerleri 2023/422 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 ada 163 parsel 05/03/2024

Erhan Polat , Fatma Arslan, Arife Yılmaz ve diğerleri 2023/424 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 ada 158 parsel 05/03/2024

Murat Gülme, Nazlı Evlek, Şaziye Gülme ve diğerleri 2023/426 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 ada 348parsel 22/01/2024

Metin Erden 2023/428 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 ada 294 parsel 22/01/2024

Ayşene Ertaş,Tuncay Ertaş, Osman Ertaş ve diğerleri 2023/430 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 ada 285parsel 12/03/2024

Ayşe Kaplan , Cuma Kaplan, Huri Keskinve diğerleri 2023/432 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 ada 537parsel 22/01/2024

Cuma Kaya, Cuma Kuşcu, Elmas Balaban ve diğerleri 2023/434 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 ada 232parsel 05/03/2024

Muzaffer Sayın, Nazmiye Arıkan, Ömer Sayın ve diğerleri 2023/436 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 ada 309parsel 05/03/2024

Cuma Kalemiş, Evren Kalemiş, Sabir Erden ve diğerleri 2023/438 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 ada 555parsel 05/03/2024

Ayşe Kaplan, Cuma Kaplan Sinan Kaplan ve diğerleri 2023/440 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 ada 535 parsel 05/03/2024

İbrahim Güver 2023/442 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 ada 532 parsel 05/03/2024

İbrahim Güver 2023/444 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 ada 538 parsel 05/03/2024

Akkız Kara, Çetin Bulu, Gülüzar Yüksel ve diğerleri 2023/446 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 ada 312 parsel 12/03/2024

Ayşe Kaplan, Cuma Kaplan, Duygu Soylu ve diğerleri 2023/448 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 ada 142 parsel 12/03/2024

Anakız Bilgin, Cenan Bilgin, Nimet Altay ve diğerleri 2023/450 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 ada 136 parsel 12/03/2024

Ali Atmaca, Fevzi Erden, Semra Bilgin ve diğerleri 2023/452 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 ada 135 parsel 22/01/2024

Şaziye Güneş 2023/454 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 ada 118parsel 12/03/2024

Ali Şan Güneş, Aysel Gemici, Burhan Güneş ve diğerleri 2023/456 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 ada 1016 parsel 05/03/2024

Habip Güver 2023/458 Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü 190 ada 7 parsel 12/03/2024

Ahmet Soylu, Cengiz Soylu, Ertuğrul Soylu 2023/460 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 ada 1018 parsel 12/03/2024

Cuma Kalemiş 2023/462 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 ada 109 parsel 12/03/2024

Arife Kahraman, Aslı Meşe, Cuma Erdinç ve diğerleri 2023/464 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 ada 120 parsel 22/01/2024

Ayhan Çınar. Ayişe Çınar, Hasan Avcı ve diğerleri 2023/466 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 ada 238parsel 22/01/2024

Fevzi Erden, Gülseren Yürtmen, Selma Polat ve diğerleri 2023/468 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 ada 275parsel 05/03/2024

Osman Uslu 2023/470 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 ada 274 parsel 22/01/2024

Osman Uslu 2023/472 Niğde/Merkez OrhanlıMah/köyü 0 ada 260 parsel 22/01/2024

Aniş Çimen, Güldeste Bostan, Şengül Polat ve diğerleri 2023/474 Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü 190 ada 4 parsel 22/01/2024

Ferit Turgut 2023/498 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 ada 204parsel 12/03/2024

Bayram Kara, Durmuş Kara, Hatice Arslan 2023/500 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 ada 261 parsel 22/01/2024

Seyfi Gemici 2023/502 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 ada 157 parsel 12/03/2024

Cengiz Yıldız, Döndü Bostancı, Durmuş Kirlenmez ve diğerleri 2023/504 Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü 207 ada 2 parsel 12/03/2024

Ahmet Aktaş, Arif Karaman, Cafer Aktaş ve diğerleri 2023/506 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 ada 1062 parsel 12/03/2024

Adnan Kaya, Alp Eren Atmaca,Cavit Uçar ve diğerleri 2023/508 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 ada 1055 parsel 22/01/2024

Celal Uçar 2023/510 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 ada 1052 parsel 22/01/2024

Anakız Mert, Doğan Öşür, Hamiyet Öşür ve diğerleri 2023/512 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 ada 1083 parsel 12/03/2024

Cengiz Bedel, Mesut Bedel, Cuma Bedel ve diğerleri 2023/514 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 ada 1096 parsel 22/01/2024

Cuma Şanlı, Kemal Şanlı, Şengül Peker ve diğerleri 2023/516 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 ada 1097 parsel 22/01/2024

İsmet Kuşcu 2023/518 Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü 202 ada 13parsel 05/03/2024

Abdullah Avşar, Asiye Avşar, Birol Şahin ve diğerleri 2023/520 Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü 207 ada 1 parsel 22/01/2024

Arif Sarıdağ, Aşkın Merve Kaya, Vural Sarıdağ ve diğerleri 2023/522 Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü 207 ada 19 parsel 12/03/2024

Bilal Özden, Ertürk Er, Şerife Özden ve diğerleri 2023/524 Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü 203 ada 4parsel 22/01/2024

Dudu Tuncay, Güner Memiş, Meral Kaya ve diğerleri 2023/526 Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü 202 ada 3parsel 05/03/2024

Ayhan Yalim, Cemil Yalim, Ceylan Ünal ve diğerleri

2023/528 Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü 202 ada 4parsel 12/03/2024

Fida Mert, Hatice Zeynep Mert, 2023/530 Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü 197 ada 1 parsel 05/03/2024

Ayhan Yalim , Cemil Yalim, Ceylan Ünal ve diğerleri 2023/532 Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü 197 ada 2parsel 22/01/2024

Ayhan Yalim, Cemil Yalim, Güner Duru ve diğerleri 2023/534 Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü 197 ada 5parsel 22/01/2024

Bayram Turgut, Erdoğan Turgut, Kıymet Karsak ve diğerleri 2023/536 Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü 202 ada 12parsel 12/03/2024

Zekeriya Değirmenci 2023/538 Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü 202 ada 9parsel 12/03/2024

Zale Ertul 2023/540 Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü 249 ada 7parsel 22/01/2024

Abdullah Avşar, Asiye Avşar, Birol Şahin ve diğerleri 2023/542 Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü 201 ada 4parsel 12/03/2024

Abdulkadir Sağlam, Fatih Sağlam, Gamze Elçik ve diğerleri 2023/544 Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü 201 ada 3parsel 05/03/2024

Mümin Aktaş,Recep Aktaş 2023/546 Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü 195 ada 5 parsel 05/03/2024

Asiye Aydın, Aynur Aydın, Sami Aydın ve diğerleri 2023/548 Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü 195ada 8 parsel 22/01/2024

Ayşe Er, Aytaç Er, Dönüş Tonel, ve diğerleri 2023/550 Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü 203 ada 12parsel 05/03/2024

Aysel Çetin, Celalettin Aktaş, Vahit Aktaş ve diğerleri 2023/552 Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü 208 ada 38 parsel 05/03/2024

Niğmet Yılmaz, Necmettin Kaplan, Şerife Yıldız ve diğerleri 2023/554 Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü 249 ada 1 parsel 22/01/2024

Habib Özden, Hanife Özden, Osman Özden 2023/556 Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü 198 ada 9 parsel 22/01/2024

Celil Çapar, Çiğdem Deniz, Hacer Turgut ve diğerleri 2023/558 Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü 198 ada 1parsel 05/03/2024

Kadriye Deniz 2023/560 Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü 207 ada 12parsel 22/01/2024

Hacı Osman Pala 2023/562 Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü 207 ada 8 parsel 05/03/2024

Ali Yüksel, Aydan Temizkan, Ayşe Umut ve diğerleri 2023/564 Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü 199 ada 6parsel 22/01/2024

Naci Karsak, Necip Unğun, Osman Ungun 2023/566 Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü 199 ada 7parsel 22/01/2024

Aten Turgut, Gülümser

Irmak, Şayibe Taş ve diğerleri 2023/568 Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü 199 ada 9 parsel 12/03/2024

Ahmet Olgun, Bayram Taş. Zeynep Avşar ve diğerleri 2023/570 Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü 190 ada 15parsel 12/03/2024

Adnan Sarıgül, Bariye Sarıgöl, Ogül Deniz Uslu ve diğerleri 2023/572 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 ada 1071parsel 22/01/2024

Döndü Özdemir, Fatma Güneş, Hamiyet Özdemir ve diğerleri 2023/574 Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü 199 ada 10parsel 22/01/2024

Süleyman Yalçın 2023/576 Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü 202ada 6parsel 22/01/2024

Alpay Beycur, Şerif Tuncay, Elmas Arslan ve diğerleri 2023/578 Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü 208 ada 34parsel 12/03/024

Arife Atmaca , Rahime Atmaca. Yaşar Atmaca ve diğerleri 2023/580 Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü 208 ada 3parsel 05/03/2024

Abidin Özmen, Ayşe Yeldan, Erol Özmen ve diğerleri 2023/582 Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü 204 ada 20parsel 12/03/2024

Alp Yüce,Aykut Ertul, Canan Yüce ve diğerleri 2023/584 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 ada 1177parsel 12/03/2024

Ayşe Varol 2023/586 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 ada 1191parsel 22/01/2024

Fatma Erden, Mustafa Erden, Servet Erden ve diğerleri 2023/588 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 ada 1261parsel 12/03/2024

Abdullah Sayın, Ali Sayın, Alime Bilgin ve diğerleri 2023/590 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 ada 1259parsel 05/03/2024

Eda Arın, Şakir Sayın, Emine Sayın ve diğerleri 2023/592 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 ada 1199parsel 12/03/2024

Elif Gemici, Muzaffer Demir, Orhan Demir,ve diğerleri 2023/594 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 ada 1254 parsel 22/01/2024

Cuma Güver 2023/596 Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü 207 ada 7 parsel 05/03/2024

ÇağlaÖztürk, Fatma Öztürk, Leyla Öztürk ve diğerleri 2023/598 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 ada 935 parsel 12/03/2024

Hasan Atmaca 2023/600 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 ada 1137 parsel 05/03/2024

Yaşar Erdiç 2023/602 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 ada 1103parsel 05/03/2024

Anakız Görmez, Anşa Erdiç, Kıymet İnce ve diğerleri 2023/604 Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü 206 ada 1parsel 05/03/2024

Cafer Yeter, Hüdaverdi Yeter, Hülya Temizkan

ve diğerleri 2023/606 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 ada 1100parsel 12/03/2024

Nihat Bilgin 2023/608 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 ada 1042parsel 22/01/2024

Bekir Görmez 2023/610 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 ada 1036parsel 12/03/2024

Bekir Görmez, Hanifi Görmez 2023/612 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 ada 5229 parsel 05/03/2024

Ahmet Çiftçibaşı, Ahmet Yüksel, Akkız Yazıcı ve diğerleri 2023/614 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 ada 1043parsel 05/03/2024

Ahmet Varol, Ali Varol, Elmas Kınalı ve diğerleri 2023/616 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 ada 1139 parsel 05/03/2024

Celalettin Bostan, Cengiz Bedel, Döndü Bedel ve diğerleri 2023/618 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 ada 1101 parsel 05/03/2024

Gamze Bozbuğa, Güldane Teflek, Kazimet Canseven ve diğerleri 2023/620 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 ada 832 parsel 22/01/2024

Arife Yılmaz, Ayşe İnce, Erhan Polat ve diğerleri 2023/622 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 ada 841 parsel 22/01/2024

Adnan Kaya, Alp Eren Atmaca ve diğerleri 2023/624 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 ada 1171 parsel 12/03/2024

Abdullah Güneş, Fevzi Güneş, Ruzuye Yıldız ve diğerleri 2023/626 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 ada 1192parsel 22/01/2024

Hacı Mehmet Kaplan 2023/628 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 ada 831 parsel 05/03/2024

Akkız Kaya, Döndü Kızıl Tepe, Emin Çınar ve diğerleri 2023/630 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 ada 1280 parsel 22/01/2024

Abdullah Sayın, Ahmet Sayın, Ali Sayın ve diğerleri 2023/260 Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü 207 ada 16 parsel 12/03/2024

Abdi Sarıdağ, Abdulkadir Sağlam, Adnan Sağlan ve diğerleri

Ekli listede dosya numarası, mevkisi, parsel numarası, yüzölçümü, duruşma tarihi ve malikleri yazılı taşınmazların kamulaştırma kararına karşı ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde İdari Yargıda iptal davası, adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceği, açılacak davalarda husumetinKarayolları Genel Müdürlüğü aleyhine yöneltilebileceği ve mahkemece tespit edilen değerlerin hak sahipleri adına Ziraat Bankası Niğde Şubesine yatırılacağı, idari yargı da dava açanların yürütmeyi durdurma kararı aldığını belgelendirmediği takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve taşınmazın kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırılacak kısmının davalılar adına olan tapu kaydının iptaliile davacı idare adına tescil edileceği, dava konusu taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirmeleri gerektiği, hak sahiplerinin son ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde itiraz etmedikleri takdirde davalılar adına bankaya yatırılan kamulaştırma bedelinin davalılara ödeneceği hususunu bilmeleri, bu nedenle hak iddia eden 3. Şahısların tüm delilleri ile birlikte mahkememiz dosyasına 10 gün içerisinde yazılı olarak başvurmaları 2942 sy. Kanunun 4650 sayılı kamulaştırma kanununun 5. Maddesi ile değişik 2942 sayılı yasanın 10. Maddesi uyarınca ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01909288

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