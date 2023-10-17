T.C. NİĞDE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Giriş Tarihi: 17.10.2023 00:00
|Dosya Numarası
|Taşınmaz Bilgisi (İl/ilçe/Mah.)
|Ada - Parsel Bilgisi
|Duruşma Tarihi ve Malikleri
|2023/262
|Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü
|186 ada12 parsel
|12/03/2024
Ali Esen ,Bayram Esen Çiğdem Patlar ve diğerleri
|2023/264
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 ada 846 Parsel
|12/03/2024
Zeliha Kahraman, Ayşe Polat, Bayram Şanlıve diğerleri
|2023/266
|Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü
|184 ada 1 Parsel
|12/03/2024
Bayram Çopur, Arzi Kömürcü , Gülseren İkier ve diğerleri
|2023/268
|Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü
|161 ada 16 parsel
|12/03/2024
Ayhan Kahraman, Bilal Dikmen, Birol Çelik ve diğerleri
|2023/270
|Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü
|187 ada 9 parsel
|12/03/2024
Ayşe Özbay, Bahri Özden, Bahri Sarıdağ ve diğerleri
|2023/272
|Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü
|185 ada 5 parsel
|12/03/2024
Zeynel Atıcı,Ülfet Şafak, Osman Turgut ve diğerleri
|2023/274
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 ada 117 parsel
|12/03/2024
Arife Yılmaz, Aydın Güneş Ayşe Kaplan ve diğerleri
|2023/276
|Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü
|188ada 18 parsel
|12/03/2024
Ali Atıcı, Ali Rıza Karaca, Alpay Bilgin ve diğerleri
|2023/278
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 ada 1130parsel
|12/03/2024
Bülent Şanlı Cengiz Şanlı, Gülbeyaz Aydoğan ve diğerleri
|2023/280
|Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü
|192 ada 15 parsel
|05/03/2024
Gülcan Uysal, Güler Saraç , Mustafa Saraç ve diğerleri
|2023/282
|Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü
|245ada3 parsel
|05/03/2024
Habibe Er, Ahmet Mert, Kader Çakır ve diğerleri
|2023/284
|Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü
|184ada 2 parsel
|12/03/2024
Ahmet Yüce, Abdullah Avşar, Alime Çimen ve diğerleri
|2023/286
|Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü
|185 ada 10 parsel
|05/03/2024
Asiye Avşar, Birol Şahin, Cuma Avşar ve diğerleri
|2023/288
|Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü
|184 ada 15 parsel
|05/03/2024
İbrahim Sağlam, Osman Özden, Şerife Çakır ve diğerleri
|2023/290
|Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü
|176 ada 30 parsel
|22/01/2024
Fida Mert, Fatma Turgut, Güner Sarıdağ ve diğerleri
|2023/292
|Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü
|182 ada 16 parsel
|22/01/2024
Ahmet Tuncay
|2023/294
|Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü
|181 ada 6 parsel
|05/03/2024
Tekin Özgür
|2023/296
|Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü
|244 ada 2 parsel
|22/01/2024
Rahmi Sağlam
|2023/298
|Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü
|192 ada 13 parsel
|22/01/2024
Yücel Yüksel
|2023/300
|Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü
|192 ada 9parsel
|22/01/2024
Güner Esen ve Çeşminaz Esen
|2023/302
|Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü
|191 ada 2parsel
|22/01/2024
Sefer Özden
|2023/304
|Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü
|192 ada 5 parsel
|12/03/2024
Ahmet Aktaş, Gülseren Özgür, Cafer Aktaş ve diğerleri
|2023/306
|Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü
|190 ada 1 parsel
|12/03/2024
İsmail Esen
|2023/308
|Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü
|192 ada 17 parsel
|22/01/2024
Soner Erim
|2023/310
|Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü
|184 ada 17 parsel
|22/01/2024
Enver Kayalı
|2023/312
|Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü
|184 ada 18 parsel
|22/01/2024
Zeynep Karsak
|2023/314
|Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü
|184ada 5 parsel
|22/01/2024
Necmettin Şen
|2023/316
|Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü
|185 ada 6 parsel
|22/01/2024
Figen Tuncay, Kurtuluş Olgun, Zeynep Avşar ve diğerleri
|2023/318
|Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü
|161ada 18 parsel
|22/01/2024
Ayşe Karsak ve Nurullah Karsak
|2023/320
|Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü
|160 ada 22 parsel
|05/03/2024
Hasan Temizkan
|2023/322
|Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü
|0 ada 302parsel
|05/03/2024
Erkan Köksal, Gökhan Köksal, Meliha Sarıdağ ve diğerleri
|2023/324
|Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü
|196 ada 4 parsel
|05/03/2024
Alpay Bilgin, Barış Bilgin, Fatma Yavuz ve diğerleri
|2023/326
|Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü
|248 ada 1 parsel
|12/03/2024
Habib Özden , Hanife Özden ve Osman Özden
|2023/328
|Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü
|183 ada 2 parsel
|22/01/2024
Ramazan Özkul
|2023/330
|Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü
|187 ada 7parsel
|22/01/2024
Bahri Sarıdağ
|2023/332
|Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü
|185 ada 9 parsel
|12/03/2024
Ersin Özden
|2023/334
|Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü
|186 ada 2 parsel
|12/03/2024
Gülseren Özdoğan
|2023/336
|Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü
|187 ada 4 parsel
|22/01/2024
Ağaoğulları Süt Entegre Tesisleri ve Ticraet Limited Şirketi
|2023/338
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0ada 571 parsel
|05/03/2024
Akkız Kara, Çetin Bulu ,Emine Bulu ve diğerleri
|2023/340
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 ada 575 parsel
|05/03/2024
Ahmet Sarıbaş, murat Sarıbaş ve Anagız Bulu
|2023/342
|Niğde/Merkez Orhanl Mah/köyü
|0 ada 679 parsel
|05/03/2024
Asine Erteş Ayşe Kılıç, Fadimana Ertaş ve diğerleri
|2023/344
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 ada 2884 parsel
|05/03/2024
Cengiz Sarcan. Çınar Sarcan Nadim Sarcan ve diğerleri
|2023/346
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 ada 573 parsel
|22/01/2024
Ali Bilen, Arzu Smith,Ayşe Kılıç ve diğerleri
|2023/348
|Niğde/Merkez OrhanlıMah/köyü
|0 ada 686 parsel
|22/01/2024
Arife Bozkurt , Ayşe Kirlenmez, Gülcan Aplak ve diğerleri
|2023/350
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 ada 692 parsel
|22/01/2024
Mehmet Yılmaz
|2023/352
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 ada 2937 parsel
|05/03/2024
Sebahat Aktaş
|2023/354
|Niğde/Merkez GölcükMah/köyü
|192 ada 3 parsel
|12/03/2024
Tayfun Aktaş
|2023/356
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 ada 663 parsel
|12/03/2024
Ali Osman Yılmaz
|2023/358
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 ada 696 parsel
|05/03/2024
Ahmet Çınar, Aynur Bedel, Cuma Çınar ve diğerileri
|2023/360
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 ada 698 parsel
|12/03/2024
Nizamettin Yılmaz
|2023/362
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 ada 562 parsel
|05/03/2024
Hacı Kalemiş
|2023/364
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 ada 695 parsel
|05/03/2024
Erdal Yılmaz, İnayet Yılmaz, Sevim Güney ve diğerleri
|2023/366
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 ada 449 parsel
|05/03/2024
Cevdet Bilgin, Göksel Bilgin, Şahin Bilgin ve diğerleri
|20223/368
|Niğde/Merkez Orhanlık Mah/köyü
|0 ada 445 parsel
|05/03/2024
Kemal Yılmaz
|2023/370
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 ada 656 parsel
|12/03/2024
Erol Polat ,Fatıma Bilgin, Alime Kara ve diğerleri
|2023/372
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 ada 455 parsel
|05/03/2024
İrfan Bulu, Osman Bulu, Yusuf Bulu
|2023/374
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 ada 495 parsel
|22/01/2024
Hasan Yıldız
|2023/376
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 ada 477 parsel
|12/03/2024
Döndü Bedel, Ecevit Kaplan, Garip Kaplan ve diğerleri
|2023/378
|Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü
|144 ada 3 parsel
|12/03/2024
Ahmet Yüksel, Hanifi Yüksel, Yakup Esen ve diğerleri
|2023/380
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 ada 354 parsel
|12/03/2024
Anakız Atmaca
|2023/382
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 ada 476 parsel
|12/03/2024
Arife Yılmaz,Asibe Yılmaz, Aydın Güneş ve diğerleri
|2023/384
|Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü
|145 ada 10 parsel
|05/03/2024
Abdi Ünlüler, Ali Ünlüler, Aslıhan Aydın ve diğerleri
|2023/386
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 ada 364 parsel
|05/03/2024
Ahmet Kalemiş, Emine Kaplan, Erdal Kalemiş ve diğerleri
|2023/388
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 ada 367 parsel
|22/01/2024
Durmuş Keskin
|2023/390
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 ada 407 parsel
|22/01/2024
Derya Işık, dönüş Bulu, Rabia Kaplan ve diğerleri
|2023/392
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 ada 405 parsel
|05/03/2024
Sedayet Altay
|2023/394
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 ada 655 parsel
|05/03/2024
Yusuf Bilgin, Kiraz Kaplan, Meryem Özdoğan ve diğerleri
|2023/396
|Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü
|146 ada 5 parsel
|22/01/2024
Azbiye Aydın, Cafer Yeter, Halim Deniz ve diğerleri
|2023/398
|Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü
|145 ada 14 parsel
|05/03/2024
Ayşe Aydın, Meryem Avşar Hacer Taşdelen ve diğerleri
|2023/400
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 ada 636 parsel
|12/03/2024
Arife Yılmaz,Ayhan Güneş, Ayişe Kılıç ve diğerleri
|2023/402
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 ada 459 parsel
|05/03/2024
Nihat Bilgin
|2023/404
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 ada 460 parsel
|05/03/2024
Kiraz Yılmaz
|2023/406
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 ada 387 parsel
|12/03/2024
Kemal Yılmaz
|2023/408
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 ada 386 parsel
|12/03/2024
Akın Kirlenmez, AytekinKirlenmez, Tülay Gülme ve diğerleri
|2023/410
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 ada 379 parsel
|05/03/2024
Yaşar Erden
|2023/412
|Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü
|146 ada 6 parsel
|05/03/2024
Fatma Kuyu, mahir Özenbaş, Özlem Çayır ve diğerleri
|2023/414
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 ada 351 parsel
|22/01/2024
Hasan Kaplan
|2023/416
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 ada 338 parsel
|22/01/2024
Hatice Demir, Ünal Demir,
|2023/418
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 ada 295 parsel
|22/01/2024
Asine Ertaş
|2023/420
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 ada 171 parsel
|05/03/2024
Hacı Kadın Avcı, Hamza Yıldırım, Hasan Hüseyin Kaplanve diğerleri
|2023/422
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 ada 163 parsel
|05/03/2024
Erhan Polat , Fatma Arslan, Arife Yılmaz ve diğerleri
|2023/424
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 ada 158 parsel
|05/03/2024
Murat Gülme, Nazlı Evlek, Şaziye Gülme ve diğerleri
|2023/426
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 ada 348parsel
|22/01/2024
Metin Erden
|2023/428
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 ada 294 parsel
|22/01/2024
Ayşene Ertaş,Tuncay Ertaş, Osman Ertaş ve diğerleri
|2023/430
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 ada 285parsel
|12/03/2024
Ayşe Kaplan , Cuma Kaplan, Huri Keskinve diğerleri
|2023/432
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 ada 537parsel
|22/01/2024
Cuma Kaya, Cuma Kuşcu, Elmas Balaban ve diğerleri
|2023/434
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 ada 232parsel
|05/03/2024
Muzaffer Sayın, Nazmiye Arıkan, Ömer Sayın ve diğerleri
|2023/436
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 ada 309parsel
|05/03/2024
Cuma Kalemiş, Evren Kalemiş, Sabir Erden ve diğerleri
|2023/438
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 ada 555parsel
|05/03/2024
Ayşe Kaplan, Cuma Kaplan Sinan Kaplan ve diğerleri
|2023/440
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 ada 535 parsel
|05/03/2024
İbrahim Güver
|2023/442
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 ada 532 parsel
|05/03/2024
İbrahim Güver
|2023/444
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 ada 538 parsel
|05/03/2024
Akkız Kara, Çetin Bulu, Gülüzar Yüksel ve diğerleri
|2023/446
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 ada 312 parsel
|12/03/2024
Ayşe Kaplan, Cuma Kaplan, Duygu Soylu ve diğerleri
|2023/448
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 ada 142 parsel
|12/03/2024
Anakız Bilgin, Cenan Bilgin, Nimet Altay ve diğerleri
|2023/450
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 ada 136 parsel
|12/03/2024
Ali Atmaca, Fevzi Erden, Semra Bilgin ve diğerleri
|2023/452
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 ada 135 parsel
|22/01/2024
Şaziye Güneş
|2023/454
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 ada 118parsel
|12/03/2024
Ali Şan Güneş, Aysel Gemici, Burhan Güneş ve diğerleri
|2023/456
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 ada 1016 parsel
|05/03/2024
Habip Güver
|2023/458
|Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü
|190 ada 7 parsel
|12/03/2024
Ahmet Soylu, Cengiz Soylu, Ertuğrul Soylu
|2023/460
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 ada 1018 parsel
|12/03/2024
Cuma Kalemiş
|2023/462
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 ada 109 parsel
|12/03/2024
Arife Kahraman, Aslı Meşe, Cuma Erdinç ve diğerleri
|2023/464
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 ada 120 parsel
|22/01/2024
Ayhan Çınar. Ayişe Çınar, Hasan Avcı ve diğerleri
|2023/466
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 ada 238parsel
|22/01/2024
Fevzi Erden, Gülseren Yürtmen, Selma Polat ve diğerleri
|2023/468
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 ada 275parsel
|05/03/2024
Osman Uslu
|2023/470
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 ada 274 parsel
|22/01/2024
Osman Uslu
|2023/472
|Niğde/Merkez OrhanlıMah/köyü
|0 ada 260 parsel
|22/01/2024
Aniş Çimen, Güldeste Bostan, Şengül Polat ve diğerleri
|2023/474
|Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü
|190 ada 4 parsel
|22/01/2024
Ferit Turgut
|2023/498
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 ada 204parsel
|12/03/2024
Bayram Kara, Durmuş Kara, Hatice Arslan
|2023/500
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 ada 261 parsel
|22/01/2024
Seyfi Gemici
|2023/502
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 ada 157 parsel
|12/03/2024
Cengiz Yıldız, Döndü Bostancı, Durmuş Kirlenmez ve diğerleri
|2023/504
|Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü
|207 ada 2 parsel
|12/03/2024
Ahmet Aktaş, Arif Karaman, Cafer Aktaş ve diğerleri
|2023/506
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 ada 1062 parsel
|12/03/2024
Adnan Kaya, Alp Eren Atmaca,Cavit Uçar ve diğerleri
|2023/508
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 ada 1055 parsel
|22/01/2024
Celal Uçar
|2023/510
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 ada 1052 parsel
|22/01/2024
Anakız Mert, Doğan Öşür, Hamiyet Öşür ve diğerleri
|2023/512
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 ada 1083 parsel
|12/03/2024
Cengiz Bedel, Mesut Bedel, Cuma Bedel ve diğerleri
|2023/514
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 ada 1096 parsel
|22/01/2024
Cuma Şanlı, Kemal Şanlı, Şengül Peker ve diğerleri
|2023/516
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 ada 1097 parsel
|22/01/2024
İsmet Kuşcu
|2023/518
|Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü
|202 ada 13parsel
|05/03/2024
Abdullah Avşar, Asiye Avşar, Birol Şahin ve diğerleri
|2023/520
|Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü
|207 ada 1 parsel
|22/01/2024
Arif Sarıdağ, Aşkın Merve Kaya, Vural Sarıdağ ve diğerleri
|2023/522
|Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü
|207 ada 19 parsel
|12/03/2024
Bilal Özden, Ertürk Er, Şerife Özden ve diğerleri
|2023/524
|Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü
|203 ada 4parsel
|22/01/2024
Dudu Tuncay, Güner Memiş, Meral Kaya ve diğerleri
|2023/526
|Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü
|202 ada 3parsel
|05/03/2024
Ayhan Yalim, Cemil Yalim, Ceylan Ünal ve diğerleri
|2023/528
|Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü
|202 ada 4parsel
|12/03/2024
Fida Mert, Hatice Zeynep Mert,
|2023/530
|Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü
|197 ada 1 parsel
|05/03/2024
Ayhan Yalim , Cemil Yalim, Ceylan Ünal ve diğerleri
|2023/532
|Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü
|197 ada 2parsel
|22/01/2024
Ayhan Yalim, Cemil Yalim, Güner Duru ve diğerleri
|2023/534
|Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü
|197 ada 5parsel
|22/01/2024
Bayram Turgut, Erdoğan Turgut, Kıymet Karsak ve diğerleri
|2023/536
|Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü
|202 ada 12parsel
|12/03/2024
Zekeriya Değirmenci
|2023/538
|Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü
|202 ada 9parsel
|12/03/2024
Zale Ertul
|2023/540
|Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü
|249 ada 7parsel
|22/01/2024
Abdullah Avşar, Asiye Avşar, Birol Şahin ve diğerleri
|2023/542
|Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü
|201 ada 4parsel
|12/03/2024
Abdulkadir Sağlam, Fatih Sağlam, Gamze Elçik ve diğerleri
|2023/544
|Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü
|201 ada 3parsel
|05/03/2024
Mümin Aktaş,Recep Aktaş
|2023/546
|Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü
|195 ada 5 parsel
|05/03/2024
Asiye Aydın, Aynur Aydın, Sami Aydın ve diğerleri
|2023/548
|Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü
|195ada 8 parsel
|22/01/2024
Ayşe Er, Aytaç Er, Dönüş Tonel, ve diğerleri
|2023/550
|Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü
|203 ada 12parsel
|05/03/2024
Aysel Çetin, Celalettin Aktaş, Vahit Aktaş ve diğerleri
|2023/552
|Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü
|208 ada 38 parsel
|05/03/2024
Niğmet Yılmaz, Necmettin Kaplan, Şerife Yıldız ve diğerleri
|2023/554
|Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü
|249 ada 1 parsel
|22/01/2024
Habib Özden, Hanife Özden, Osman Özden
|2023/556
|Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü
|198 ada 9 parsel
|22/01/2024
Celil Çapar, Çiğdem Deniz, Hacer Turgut ve diğerleri
|2023/558
|Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü
|198 ada 1parsel
|05/03/2024
Kadriye Deniz
|2023/560
|Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü
|207 ada 12parsel
|22/01/2024
Hacı Osman Pala
|2023/562
|Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü
|207 ada 8 parsel
|05/03/2024
Ali Yüksel, Aydan Temizkan, Ayşe Umut ve diğerleri
|2023/564
|Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü
|199 ada 6parsel
|22/01/2024
Naci Karsak, Necip Unğun, Osman Ungun
|2023/566
|Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü
|199 ada 7parsel
|22/01/2024
Aten Turgut, Gülümser
Irmak, Şayibe Taş ve diğerleri
|2023/568
|Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü
|199 ada 9 parsel
|12/03/2024
Ahmet Olgun, Bayram Taş. Zeynep Avşar ve diğerleri
|2023/570
|Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü
|190 ada 15parsel
|12/03/2024
Adnan Sarıgül, Bariye Sarıgöl, Ogül Deniz Uslu ve diğerleri
|2023/572
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 ada 1071parsel
|22/01/2024
Döndü Özdemir, Fatma Güneş, Hamiyet Özdemir ve diğerleri
|2023/574
|Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü
|199 ada 10parsel
|22/01/2024
Süleyman Yalçın
|2023/576
|Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü
|202ada 6parsel
|22/01/2024
Alpay Beycur, Şerif Tuncay, Elmas Arslan ve diğerleri
|2023/578
|Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü
|208 ada 34parsel
|12/03/024
Arife Atmaca , Rahime Atmaca. Yaşar Atmaca ve diğerleri
|2023/580
|Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü
|208 ada 3parsel
|05/03/2024
Abidin Özmen, Ayşe Yeldan, Erol Özmen ve diğerleri
|2023/582
|Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü
|204 ada 20parsel
|12/03/2024
Alp Yüce,Aykut Ertul, Canan Yüce ve diğerleri
|2023/584
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 ada 1177parsel
|12/03/2024
Ayşe Varol
|2023/586
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 ada 1191parsel
|22/01/2024
Fatma Erden, Mustafa Erden, Servet Erden ve diğerleri
|2023/588
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 ada 1261parsel
|12/03/2024
Abdullah Sayın, Ali Sayın, Alime Bilgin ve diğerleri
|2023/590
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 ada 1259parsel
|05/03/2024
Eda Arın, Şakir Sayın, Emine Sayın ve diğerleri
|2023/592
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 ada 1199parsel
|12/03/2024
Elif Gemici, Muzaffer Demir, Orhan Demir,ve diğerleri
|2023/594
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 ada 1254 parsel
|22/01/2024
Cuma Güver
|2023/596
|Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü
|207 ada 7 parsel
|05/03/2024
ÇağlaÖztürk, Fatma Öztürk, Leyla Öztürk ve diğerleri
|2023/598
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 ada 935 parsel
|12/03/2024
Hasan Atmaca
|2023/600
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 ada 1137 parsel
|05/03/2024
Yaşar Erdiç
|2023/602
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 ada 1103parsel
|05/03/2024
Anakız Görmez, Anşa Erdiç, Kıymet İnce ve diğerleri
|2023/604
|Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü
|206 ada 1parsel
|05/03/2024
Cafer Yeter, Hüdaverdi Yeter, Hülya Temizkan
ve diğerleri
|2023/606
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 ada 1100parsel
|12/03/2024
Nihat Bilgin
|2023/608
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 ada 1042parsel
|22/01/2024
Bekir Görmez
|2023/610
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 ada 1036parsel
|12/03/2024
Bekir Görmez, Hanifi Görmez
|2023/612
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 ada 5229 parsel
|05/03/2024
Ahmet Çiftçibaşı, Ahmet Yüksel, Akkız Yazıcı ve diğerleri
|2023/614
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 ada 1043parsel
|05/03/2024
Ahmet Varol, Ali Varol, Elmas Kınalı ve diğerleri
|2023/616
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 ada 1139 parsel
|05/03/2024
Celalettin Bostan, Cengiz Bedel, Döndü Bedel ve diğerleri
|2023/618
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 ada 1101 parsel
|05/03/2024
Gamze Bozbuğa, Güldane Teflek, Kazimet Canseven ve diğerleri
|2023/620
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 ada 832 parsel
|22/01/2024
Arife Yılmaz, Ayşe İnce, Erhan Polat ve diğerleri
|2023/622
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 ada 841 parsel
|22/01/2024
Adnan Kaya, Alp Eren Atmaca ve diğerleri
|2023/624
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 ada 1171 parsel
|12/03/2024
Abdullah Güneş, Fevzi Güneş, Ruzuye Yıldız ve diğerleri
|2023/626
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 ada 1192parsel
|22/01/2024
Hacı Mehmet Kaplan
|2023/628
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 ada 831 parsel
|05/03/2024
Akkız Kaya, Döndü Kızıl Tepe, Emin Çınar ve diğerleri
|2023/630
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 ada 1280 parsel
|22/01/2024
Abdullah Sayın, Ahmet Sayın, Ali Sayın ve diğerleri
|2023/260
|Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü
|207 ada 16 parsel
|12/03/2024
Abdi Sarıdağ, Abdulkadir Sağlam, Adnan Sağlan ve diğerleri
Basın No: ILN01909288
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