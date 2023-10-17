T.C. SAKARYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2023/221 Esas

Davacı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil (Muvazaa (TBK M.19)) davasının yapılan yargılamasında;

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan Özel Sebat Fırat Eğitim Merkezi (FEM) Dershanesi Palmiye şubesinin bağlı olduğu Özel Taştan Eğitim Hizmetleri ve Tic. A.Ş.'nin kullandığı Adapazarı İlçesi Yenigün Mah. Bulunan 140 ada 134 parsel nolu 7 numaralı bağımsız bölümün Ali OTLU, Zeki BÜYÜLÜ, ve Nizamettin BİNİCİ adına olan tapu kaydının iptali ve Hazine adına tescilini talep etmiştir.

Mahkememizce adresinize dava dilekçesi ve tensip zaptı tebligatı çıkartıldığı ancak tebligat yapılamadığı anlaşılmıştır. Adres araştırmasında yakalamalı şahıslardan olduğunuz belirtildiğinden dava dilekçesinin ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava dilekçesinin ve tensip zaptının ilanen tebliğinden itibaren 2 hafta içinde HMK 129.md. belirtilen zorunlu unsurları içeren cevap dilekçesi ile delil olarak göstereceğiniz belgelerinizi dilekçeye eklemeniz, başka yerlerden getirtilecek belgelere ilişkin bilgileri vermeniz, tespit edilecek delil avansını yatırmak zorunda olduğunuz, varsa tanıklarınızı, ücretlerini,hangi konuda dinletileceğini bildirmeniz ve cevap dilekçesi verilmemesi halinde ileri sürülen vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız, işbu ilanın gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra dava dilekçesinin tebliğ edilmiş sayılacağıilanen tebliğ ve ihtar olunur.

Basın No: ILN01910828

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