T.C. SÖKE AİLE MAHKEMESİ

İLAN

2021/667 Esas 11/10/2023Nurettin ErkılıçAv. SEHER DURGAÇ KARAGÖZ:ECE ERKILIÇ ( 202*****548TC kimlik numaralı)Davacı , NURETTİN ERKILIÇ ileDavalı ECE ERKILIÇ arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle;28/09/2023 tarihli ön inceleme duruşma zabtı 5 nolu ara kararı uyarınca; HMK 147. Maddesi gereğince ön inceleme aşamasının tamamlanasından sonra tahkikat ve sözlü yargılama için ilanen tebligat yapılmasına, yapılacak ilanda aşağıda belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrü olmadan mahkemede hazır bulunmadıkları taktirde duruşmaya yokluklarında devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyecekleri, tahkikatın sona erdiği duruşmada, sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve 150. Md. Hükmü saklı kalmak kaydıyla yokluklarında hüküm verileceğiolunur. 11/10/202319/12/2023 günü saat 11:30 Söke Aile Mahkemesi duruşma salonu.

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Adres : SÖKE AİLE MAHKEMESİ Ayrıntılı Bilgi İçin : Belde UYSAL Zabıt Katibi

Basın No: ILN01911037

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