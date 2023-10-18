T.C. BURSA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/193KARAR NO : 2022/305

DAVALI : İBRAHİM BAYRAM - 18433678864

Davacılar GÜLTEN BAYRAM, MÜMİNE ÖZKÖK, MÜNÜRE KARDAŞ aleyhine mahkememizde açılan Vasiyetnamenin Tenfizi (Yerine Getirilmesi) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM: Yukarıda açıklanan gerekçelere göre;

Davanın KABULÜ ile;

1-Bursa 10. Noterliği'nde tanzim olunan, 11/06/2009 tarih, 022919 yevmiye numaralı vasiyetnamenin tenfizine,

2-a-Bursa ili, Mustafakemalpaşa ilçesi, Camandar Mahallesi,1000 ada, 6 parsel,

b-Bursa ili, Mustafakemalpaşa ilçesi, Camandar Mahallesi,

c-Bursa ili, Mustafakemalpaşa ilçesi, Camandar Mahallesi, 980 ada, 120 parsel,

ç-Bursa ili, Mustafakemalpaşa ilçesi, Camandar Mahallesi, 980 ada, 127 parsel,

d-Bursa ili, Mustafakemalpaşa ilçesi, Camandar Mahallesi, 981 ada, 44 parsel,

e-Bursa ili, Mustafakemalpaşa ilçesi, Camandar Mahallesi, 992 ada, 29 parsel,

f-Bursa ili, Mustafakemalpaşa ilçesi, Camandar Mahallesi, 992 ada, 36 parsel,

g-Bursa ili, Mustafakemalpaşa ilçesi, Camandar Mahallesi, 990 ada, 76 parsel,

h-Bursa ili, Mustafakemalpaşa ilçesi, Çaltılıbük Mahallesi, 402 parsel, sayılı taşınmazlardaki muris Zehra Bayramın hisselerinin, davacılar adına 1/3'er pay ile kayıt ve tesciline,

3-İİK 28. Maddesi gereğince, kararın bir örneğinin kesinleşmesi beklenilmeden gereğinin yapılması için Mustafakemalpaşa Tapu Müdürlüğüne gönderilmesine,

4-Harçlar Yasası uyarınca alınması gereken 1.381,44 TL harcın peşin alındığı anlaşılan 1.707,75 TL harçtan mahsubu ile artan 326,31‬ peşin harç ile 12.934,00 TL tamamlama harcının karar kesinleştiğinde davacıya iadesine,

5-AAÜT uyarınca kendisini vekil ile temsil ettiren davacılar yararına hesap ve takdir edilen9.200,00 TL vekalet ücretinin davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacılara verilmesine,

6-Davacılar tarafından yapılan 59,30 TL başvuru harcı, 1.381,44 TL peşin harç, 419,90 TL keşif harcı, 5.678,1‬0 TL bilirkişi ücreti, keşif masrafı, talimat masrafı ve posta masrafı olmak üzere toplam 7.538,74‬ TL'nin davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacılara verilmesine,

Şeklinde karar verildiği, kararın 20/10/2022 tarihinde;

"Mahkememizin yukarıda esası yazılı dosyasından 23/09/2022 tarihli gerekçeli kararın hüküm kısmında Her ne kadar sehven; "b-Bursa ili, Mustafakemalpaşa ilçesi, Camandar Mahallesi," olarak ada/parsel belirtilmeden 2 nolu bende eklenen ''b'' maddesi hükme fazla yazılmış ise de;

Hükme fazla olarak yazılan ve gerekçeli karar ile fark edilen ''b'' maddesinin hükümden çıkartılarak, gerekçeli kararın hüküm kısmının 2 nolu bendinin;

''2-a-Bursa ili, Mustafakemalpaşa ilçesi, Camandar Mahallesi,1000 ada, 6 parsel,

c-Bursa ili, Mustafakemalpaşa ilçesi, Camandar Mahallesi, 980 ada, 120 parsel,

ç-Bursa ili, Mustafakemalpaşa ilçesi, Camandar Mahallesi, 980 ada, 127 parsel,

d-Bursa ili, Mustafakemalpaşa ilçesi, Camandar Mahallesi, 981 ada, 44 parsel,

e-Bursa ili, Mustafakemalpaşa ilçesi, Camandar Mahallesi, 992 ada, 29 parsel,

f-Bursa ili, Mustafakemalpaşa ilçesi, Camandar Mahallesi, 992 ada, 36 parsel,

g-Bursa ili, Mustafakemalpaşa ilçesi, Camandar Mahallesi, 990 ada, 76 parsel,

h-Bursa ili, Mustafakemalpaşa ilçesi, Çaltılıbük Mahallesi, 402 parsel, sayılı taşınmazlardaki muris Zehra Bayramın hisselerinin, davacılar adına 1/3'er pay ile kayıt ve tesciline'' şeklinde olduğu tashihine" şeklinde tashih kararı verildiği,

Mahkememizce yapılan araştırmada davalı İbrahim Bayram'ın ikamet adresine ulaşılamadığı görülmekle;

Davalı İbrahim Bayram'ın TK 28. Maddesi uyarınca ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup,

Karar dairesince; Mahkememizin 2021/193 Esas, 2022/305 Karar sayılı 23/09/2022 tarihli kararının ve 20/10/2022 tarihli Tashih Şerhinin davalı İbrahim Bayram'a tebliği yerine kaim olmak üzere İLANEN TEBLİĞ olunur.

Basın No: ILN01911669

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