T.C. BURSA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Giriş Tarihi: 19.10.2023 00:00
ESAS NO : 2021/193KARAR NO : 2022/305
DAVALI : İBRAHİM BAYRAM - 18433678864
Davacılar GÜLTEN BAYRAM, MÜMİNE ÖZKÖK, MÜNÜRE KARDAŞ aleyhine mahkememizde açılan Vasiyetnamenin Tenfizi (Yerine Getirilmesi) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
HÜKÜM: Yukarıda açıklanan gerekçelere göre;
Davanın KABULÜ ile;
1-Bursa 10. Noterliği'nde tanzim olunan, 11/06/2009 tarih, 022919 yevmiye numaralı vasiyetnamenin tenfizine,
2-a-Bursa ili, Mustafakemalpaşa ilçesi, Camandar Mahallesi,1000 ada, 6 parsel,
b-Bursa ili, Mustafakemalpaşa ilçesi, Camandar Mahallesi,
c-Bursa ili, Mustafakemalpaşa ilçesi, Camandar Mahallesi, 980 ada, 120 parsel,
ç-Bursa ili, Mustafakemalpaşa ilçesi, Camandar Mahallesi, 980 ada, 127 parsel,
d-Bursa ili, Mustafakemalpaşa ilçesi, Camandar Mahallesi, 981 ada, 44 parsel,
e-Bursa ili, Mustafakemalpaşa ilçesi, Camandar Mahallesi, 992 ada, 29 parsel,
f-Bursa ili, Mustafakemalpaşa ilçesi, Camandar Mahallesi, 992 ada, 36 parsel,
g-Bursa ili, Mustafakemalpaşa ilçesi, Camandar Mahallesi, 990 ada, 76 parsel,
h-Bursa ili, Mustafakemalpaşa ilçesi, Çaltılıbük Mahallesi, 402 parsel, sayılı taşınmazlardaki muris Zehra Bayramın hisselerinin, davacılar adına 1/3'er pay ile kayıt ve tesciline,
3-İİK 28. Maddesi gereğince, kararın bir örneğinin kesinleşmesi beklenilmeden gereğinin yapılması için Mustafakemalpaşa Tapu Müdürlüğüne gönderilmesine,
4-Harçlar Yasası uyarınca alınması gereken 1.381,44 TL harcın peşin alındığı anlaşılan 1.707,75 TL harçtan mahsubu ile artan 326,31 peşin harç ile 12.934,00 TL tamamlama harcının karar kesinleştiğinde davacıya iadesine,
5-AAÜT uyarınca kendisini vekil ile temsil ettiren davacılar yararına hesap ve takdir edilen9.200,00 TL vekalet ücretinin davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacılara verilmesine,
6-Davacılar tarafından yapılan 59,30 TL başvuru harcı, 1.381,44 TL peşin harç, 419,90 TL keşif harcı, 5.678,10 TL bilirkişi ücreti, keşif masrafı, talimat masrafı ve posta masrafı olmak üzere toplam 7.538,74 TL'nin davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacılara verilmesine,
Şeklinde karar verildiği, kararın 20/10/2022 tarihinde;
"Mahkememizin yukarıda esası yazılı dosyasından 23/09/2022 tarihli gerekçeli kararın hüküm kısmında Her ne kadar sehven; "b-Bursa ili, Mustafakemalpaşa ilçesi, Camandar Mahallesi," olarak ada/parsel belirtilmeden 2 nolu bende eklenen ''b'' maddesi hükme fazla yazılmış ise de;
Hükme fazla olarak yazılan ve gerekçeli karar ile fark edilen ''b'' maddesinin hükümden çıkartılarak, gerekçeli kararın hüküm kısmının 2 nolu bendinin;
''2-a-Bursa ili, Mustafakemalpaşa ilçesi, Camandar Mahallesi,1000 ada, 6 parsel,
c-Bursa ili, Mustafakemalpaşa ilçesi, Camandar Mahallesi, 980 ada, 120 parsel,
ç-Bursa ili, Mustafakemalpaşa ilçesi, Camandar Mahallesi, 980 ada, 127 parsel,
d-Bursa ili, Mustafakemalpaşa ilçesi, Camandar Mahallesi, 981 ada, 44 parsel,
e-Bursa ili, Mustafakemalpaşa ilçesi, Camandar Mahallesi, 992 ada, 29 parsel,
f-Bursa ili, Mustafakemalpaşa ilçesi, Camandar Mahallesi, 992 ada, 36 parsel,
g-Bursa ili, Mustafakemalpaşa ilçesi, Camandar Mahallesi, 990 ada, 76 parsel,
h-Bursa ili, Mustafakemalpaşa ilçesi, Çaltılıbük Mahallesi, 402 parsel, sayılı taşınmazlardaki muris Zehra Bayramın hisselerinin, davacılar adına 1/3'er pay ile kayıt ve tesciline'' şeklinde olduğu tashihine" şeklinde tashih kararı verildiği,
Mahkememizce yapılan araştırmada davalı İbrahim Bayram'ın ikamet adresine ulaşılamadığı görülmekle;
Davalı İbrahim Bayram'ın TK 28. Maddesi uyarınca ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup,
Karar dairesince; Mahkememizin 2021/193 Esas, 2022/305 Karar sayılı 23/09/2022 tarihli kararının ve 20/10/2022 tarihli Tashih Şerhinin davalı İbrahim Bayram'a tebliği yerine kaim olmak üzere İLANEN TEBLİĞ olunur.
Basın No: ILN01911669
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