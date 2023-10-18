T.C. KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2023/138 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/12/2023 - 10:25

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Bitiş Tarih ve Saati : 12/12/2023 - 10:25 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/01/2024 - 10:25

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Bitiş Tarih ve Saati : 09/01/2024 - 10:25

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Konya ili, Selçuklu ilçesi, Sızma Fevziçakmak mahallesi , Çalı Mevkii, 210 ada 71 parsel sayılı tarla nitelikli taşınmaz; üzerinde kıymet takdiri tarihi itibarıyla yapı ve müştemilat ile birlikte muhtelif cins ve yaşta aile ihtiyacını karşılamak için dikilmiş meyveli ve meyvesiz ağaçlar bulunmaktadır. Taşınmazın geri kalan kısmı boş tarla vaziyetindedir.Topoğrafik olark eğimli (yamaç) durumdadır. Taşınmaz güneyindeki yola cepheli konundadır. Diğer sınırları komşu arazilerle çevrilidir. Yerleşim yerine yakındır. Ulaşımı cepheli bulunduğu yoldan sağlanmaktadır. Taşınmazın çevresinde bulunan emsal diğer komşu taşınmazlarda tarımsal faaliyetler yapılmaktadır. Taşınmaz İstanbul yoluna 4.30 km, Selçuk üniversitesi kampus alanına 7.76 km ve sızma yeni yerleşim yerine 3.00 km ve Konya vilayet merkezine 23,28 km mesafededir.Sızma Mah. 25535 Sok. No:29 Selçuklu / KONYA24.461,00 m2Tam1/1000 ölçekli Uygulama imar planında Park, Yol, Ağaçlandırılacak alan ve Meyve Bahçeleri sahasına isabet etmektedir. Kadastro parselidir. Uygulama görmemiştir.5.313.560,88 TL%10Tapu kaydındaki gibi

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN01908834

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