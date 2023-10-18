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Giriş Tarihi: 19.10.2023 00:00

T.C. KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2023/138 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/138 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya ili, Selçuklu ilçesi, Sızma Fevziçakmak mahallesi , Çalı Mevkii, 210 ada 71 parsel sayılı tarla nitelikli taşınmaz; üzerinde kıymet takdiri tarihi itibarıyla yapı ve müştemilat ile birlikte muhtelif cins ve yaşta aile ihtiyacını karşılamak için dikilmiş meyveli ve meyvesiz ağaçlar bulunmaktadır. Taşınmazın geri kalan kısmı boş tarla vaziyetindedir.Topoğrafik olark eğimli (yamaç) durumdadır. Taşınmaz güneyindeki yola cepheli konundadır. Diğer sınırları komşu arazilerle çevrilidir. Yerleşim yerine yakındır. Ulaşımı cepheli bulunduğu yoldan sağlanmaktadır. Taşınmazın çevresinde bulunan emsal diğer komşu taşınmazlarda tarımsal faaliyetler yapılmaktadır. Taşınmaz İstanbul yoluna 4.30 km, Selçuk üniversitesi kampus alanına 7.76 km ve sızma yeni yerleşim yerine 3.00 km ve Konya vilayet merkezine 23,28 km mesafededir.
Adresi : Sızma Mah. 25535 Sok. No:29 Selçuklu / KONYA
Yüzölçümü : 24.461,00 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu:1/1000 ölçekli Uygulama imar planında Park, Yol, Ağaçlandırılacak alan ve Meyve Bahçeleri sahasına isabet etmektedir. Kadastro parselidir. Uygulama görmemiştir.
Kıymeti : 5.313.560,88 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/12/2023 - 10:25
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Bitiş Tarih ve Saati : 12/12/2023 - 10:25
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/01/2024 - 10:25
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Bitiş Tarih ve Saati : 09/01/2024 - 10:25

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN01908834

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