T.C. TERCAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/123 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER :Erzincan İli, Tercan İlçesi, Çadırkaya Mahallesi, 129 parsel ve 134 parsel sayılı taşınmaz

MALİKİN ADI VE SOYADI : ANTAÇ AKBABA, AYŞE SIRMA, AYTEN TAŞ, BURCU AYNACİ, BÜLENT KILIÇ, EMRULLAH SIRMA, İBRAHİM KILIÇ, İSMAYİL KILIÇ, KADİR SIRMA, MAHİR KILIÇ, MERYEM SIRMA, MUALLE BİNGÖL, MUSTAFA SIRMA, NEVİM APAYDIN, NEZAHAT KILIÇ, ÖMER KILIÇ, ÖZLEM SÖYLEMEZ, PERİHAN TEKİN, RECEP KILIÇ, RUHANE KOÇAK, SEVİM KILIÇ, SUAT KILIÇ, ŞAHSET KILIÇ, ŞEYDANUR SIRMA, TÜRKAN KILIÇ, YAHYA SIRMA, YÜKSEL DOĞAN, ZEKİ SIRMA

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : ERZİNCAN İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/123 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 16/10/2023

Basın No: ILN01911732

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