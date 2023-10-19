ÇANAKKALE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

ESAS NO : 2022/217 Esas

KARAR NO : 2023/687

DAVACI : ÇANAKKALE SAVAŞLARI GELİBOLU TARİHİ ALAN BAŞKANLIĞI

DAVALI : SENİYE AYBAR

Davacı tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasında;

Davacı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı vekili Av. Beste Bozkurt Çelik tarafından verilen istinaf dilekçesinde özetle;

Çanakkale ili, Eceabat ilçesi, Alçıtepe köyü, Çakalçeşme mevkii, 171 ada, 43 parselde kayıtlı bulunan 617,97 m2 yüzölçümlü taşınmazın tamamının kamulaştırılması amacıyla 06/04/2022 tarihinde kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davası açtıklarını, mahkemenin 05/07/2023 tarihli ve E: 2022/217-K: 2023/687 sayılı kararıyla; "...Çanakkale ili Eceabat ilçesi Alçıtepe köyü Çakalçeşme mevkii 171 ada 43 parselde kayıtlı yol niteliğindeki taşınmazın davalıların murisleri adına kayıtlı617,97 m2 alanının kamulaştırma bedelinin 64.715,51 TL olarak TESPİTİNE,..." şeklinde hüküm kurulmuş ise desöz konusu kamulaştırma bedelinin hatalı ve fahiş hesaplandığını beyanla, istinaf incelemesine ilişkin taleplerinin kabulü ile Çanakkale 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 05/07/2023 tarihli ve E: 2022/217-K: 2023/687 sayılı kararının istinaf incelemesi neticesinde kaldırılmasını, mahkeme giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini istemiştir.

Tüm araştırmalara rağmen adresi tespit edilemeyen davalı SANİYE AYBAR'a istinaf dilekçesinin ilanen tebliğine, ilan tarihinden itibaren yedi gün sonra yapılmış sayılacağı hususları tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 16/10/2023

Basın No: ILN01912649

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