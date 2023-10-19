Organizasyon Hizmeti Alınacaktır

İkn : 2023/1116453

1-İdarenin A) Adı : Esenler Belediyesi Kadın Ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü B) Adresi : Birlik Mah. M.Akif İnan Cd. No:6-8 Esenler/İstanbul C) Telefon Ve Faks Numarası : 2124400900 - 2124400976 Ç) İhale Dokümanının Görülebileceği Ve E-İmza Kullanılarak İndirilebileceği İnternet Sayfası : Https://Ekap.Kik.Gov.Tr/Ekap/

A) Adı : 2024 Yılı Kadın, Aile Ve Çocuk Çalışmalarına Yönelik, Geziler, Eğitimler, Seminer, Konferans, Danışmanlık Ve Diğer Etkinliklere Dair Hizmet Alımı İşi B) Niteliği, Türü Ve Miktarı : 2024 Yılı Kadın, Aile Ve Çocuk Çalışmalarına Yönelik, Geziler, Eğitimler, Seminer, Konferans, Danışmanlık Ve Diğer Etkinliklere Dair Hizmet Alımı (74 Kalem )

Ayrıntılı Bilgiye Ekap'ta Yer Alan İhale Dokümanı İçinde Bulunan İdari Şartnameden Ulaşılabilir. C) Yapılacağı/Teslim Edileceği Yer : Tüm Etkinlikler Kadın Ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünün Belirlediği Tarih Ve Yerlerde Yapılacaktır. Kadın Ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, Etkinlik Tarih Ve Yerlerinde Değişiklik Yapabilir. Ç) Süresi/Teslim Tarihi : İşe Başlama Tarihi 01.01.2024, İşin Bitiş Tarihi 31.12.2024 D) İşe Başlama Tarihi : 01.01.2024

A) İhale (Son Teklif Verme) Tarih Ve Saati : 17.11.2023 - 11:00 B) İhale Komisyonunun Toplantı Yeri (E-Tekliflerin Açılacağı Adres) : Esenler Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü İhale Şefliği İhale Odası

4.2. Ekonomik Ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler Ve Bu Belgelerin Taşıması Gereken Kriterler: 4.2.1. İsteklinin İhalenin Yapıldığı Yıldan Önceki Yıla Ait Yıl Sonu Bilanço Bilgileri: Sunulan Bilanço Veya Eşdeğer Belgelerde;

A) Cari Oranın (Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Borçlar) En Az 0,75 Olduğunu,

B) Öz Kaynak Oranının (Öz Kaynaklar/Toplam Aktif) En Az 0,15 Olduğunu,

C) Kısa Vadeli Banka Borçlarının Öz Kaynaklara Oranının 0,50'den Küçük Olduğunu Ve Belirtilen Üç Kriterin Birlikte Sağlandığını Göstermek Üzere Yıl Sonu Bilanço Belgelerine İlişkin Bilgileri Belirtebilirler.

Yukarıda Belirtilen Kriterleri Bir Önceki Yılda Sağlayamayanlar, Son İki Yıla Ait Belgelerine İlişkin Bilgileri Sunabilirler. Bu Takdirde, Son İki Yılın Parasal Tutarlarının Ortalaması Üzerinden Yeterlik Kriterlerinin Sağlanıp Sağlanmadığına Bakılır. 4.2.2. İş Hacmini Gösteren Belgeler: A) İhalenin Yapıldığı Yıldan Önceki Yıla Ait Toplam Ciroyu Gösteren Gelir Tablosu,

B) Hizmet İşleri İle İlgili Ciro Tutarını Gösteren Belgeler,

Bu Belgelerden Birinin Sunulması Yeterlidir.

Toplam Cironun Teklif Edilen Bedelin %25'inden , Hizmet İşleri İle İlgili Cironun İse Teklif Edilen Bedelin %15'inden Az Olmaması Gerekir. Bu Kriterlerden Herhangi Birini Sağlayan Ve Sağladığı Kritere İlişkin Belgeyi Sunan İstekli Yeterli Kabul Edilir.

Bu Kriterleri Bir Önceki Yılda Sağlayamayanlar, Son İki Yıla Ait Belgelerini Sunabilirler. Bu Takdirde Son İki Yılın Parasal Tutarlarının Ortalaması Üzerinden Yeterlik Kriterlerinin Sağlanıp Sağlanamadığına Bakılır.

4.3. Mesleki Ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler Ve Bu Belgelerin Taşıması Gereken Kriterler: 4.3.1. İş Deneyimini Gösteren Belgelere İlişkin Bilgiler: Son Beş Yıl İçinde Bedel İçeren Bir Sözleşme Kapsamında Kabul İşlemleri Tamamlanan Ve Teklif Edilen Bedelin % 40 Oranından Az Olmamak Üzere, İhale Konusu İş Veya Benzer İşlere İlişkin İş Deneyimini Gösteren Belgeler Veya Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi.

4.4. Bu İhalede Benzer İş Olarak Kabul Edilecek İşler: 4.4.1.

Eğitim Hizmetleri Ve/Veya Yemekli Gezi Organizasyonları Benzer İş Olarak Kabul Edilecektir.

Esenler Belediyesi Kadın Ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü2024 Yılı Kadın, Aile Ve Çocuk Çalışmalarına Yönelik, Geziler, Eğitimler, Seminer, Konferans, Danışmanlık Ve Diğer Etkinliklere Dair Hizmet Alımı İşi Hizmet Alımı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 19 Uncu Maddesine Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecek Olup, Teklifler Sadece Elektronik Ortamda Ekap Üzerinden Alınacaktır. İhaleye İlişkin Ayrıntılı Bilgiler Aşağıda Yer Almaktadır:2-İhale Konusu Hizmet Alımın3-İhalenin4. İhaleye Katılabilme Şartları Ve İstenilen Belgeler İle Yeterlik Değerlendirmesinde Uygulanacak Kriterler:4.1. İsteklilerin İhaleye Katılabilmeleri İçin Aşağıda Sayılan Belgeler Ve Yeterlik Kriterleri İle Fiyat Dışı Unsurlara İlişkin Bilgileri E-Teklifleri Kapsamında Beyan Etmeleri Gerekmektedir.4.1.2. Teklif Vermeye Yetkili Olduğunu Gösteren Bilgiler;4.1.2.1. Tüzel Kişilerde; İsteklilerin Yönetimindeki Görevliler İle İlgisine Göre, Ortaklar Ve Ortaklık Oranlarına (Halka Arz Edilen Hisseler Hariç)/Üyelerine/Kurucularına İlişkin Bilgiler İdarece Ekap'tan Alınır.4.1.3. Şekli Ve İçeriği İdari Şartnamede Belirlenen Teklif Mektubu.4.1.4. Şekli Ve İçeriği İdari Şartnamede Belirlenen Geçici Teminat Bilgileri.4.1.5 İhale Konusu Alımın Tamamı Veya Bir Kısmı Alt Yüklenicilere Yaptırılamaz.4.1.6 Tüzel Kişi Tarafından İş Deneyimini Göstermek Üzere Sunulan Belgenin, Tüzel Kişiliğin Yarısından Fazla Hissesine Sahip Ortağına Ait Olması Halinde, Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği Veya Yeminli Mali Müşavir Ya Da Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Veya Noter Tarafından İlk İlan Tarihinden Sonra Düzenlenen Ve Düzenlendiği Tarihten Geriye Doğru Son Bir Yıldır Kesintisiz Olarak Bu Şartın Korunduğunu Gösteren Belgeye İlişkin Bilgiler,

5. Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif Sadece Fiyat Esasına Göre Belirlenecektir.

6. İhale Yerli Ve Yabancı Tüm İsteklilere Açıktır.

7. İhale Dokümanı Ekap Üzerinden Bedelsiz Olarak Görülebilir. Ancak, İhaleye Teklif Verecek Olanların, E-İmza Kullanarak Ekap Üzerinden İhale Dokümanını İndirmeleri Zorunludur.

8. Teklifler, Ekap Üzerinden Elektronik Ortamda Hazırlandıktan Sonra, E-İmza İle İmzalanarak, Teklife İlişkin E-Anahtar İle Birlikte İhale Tarih Ve Saatine Kadar Ekap Üzerinden Gönderilecektir.

9. İstekliler Tekliflerini, Her Bir İş Kaleminin Miktarı İle Bu İş Kalemleri İçin Teklif Edilen Birim Fiyatların Çarpımı Sonucu Bulunan Toplam Bedel Üzerinden Teklif Birim Fiyat Şeklinde Verilecektir. İhale Sonucunda, Üzerine İhale Yapılan İstekli İle Birim Fiyat Sözleşme İmzalanacaktır.

10. Bu İhalede, İşin Tamamı İçin Teklif Verilecektir.

11. İstekliler Teklif Ettikleri Bedelin %3'ünden Az Olmamak Üzere Kendi Belirleyecekleri Tutarda Geçici Teminat Vereceklerdir.

12. Bu İhalede Elektronik Eksiltme Yapılmayacaktır.

13. Verilen Tekliflerin Geçerlilik Süresi, İhale Tarihinden İtibaren 60 (Altmış) Takvim Günüdür.

14.Konsorsiyum Olarak İhaleye Teklif Verilemez.

15. Diğer Hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,71

Aşırı Düşük Teklif Değerlendirme Yöntemi : Teklifi Sınır Değerin Altında Kalan İsteklilerden Kanunun 38 İnci Maddesine Göre Açıklama İstenecektir.

Basın No: ILN01911583

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