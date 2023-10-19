T.C. BABAESKİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

ESAS NO : 2022/432 Esas

DAVACI : HÜSEYİN KARA-

DAVALI : T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI [35756-86578-89300] Uets Hesabı Devlet Mah Dikmen Cad Çankaya/ ANKARA

Davacı Hüseyin Kara tarafından dava konusu Kırklareli İli, Babaeski İlçesi, Minnetler Köyü, Su Çatağı Ve Mevkii, 135 Ada, 90 Parsel; Kırklareli İli, Babaeski İlçesi, Minnetler Köyü, Su Çatağı Ve Mevkii, 133 Ada, 20 Parsel;Kırklareli İli, Babaeski İlçesi, Minnetler Köyü, Su Çatağı Ve Mevkii, 135 Ada, 39 Parsel sayılı taşınmazlar hakkında Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası açılmış olup, TMK m. 713/4 uyarınca ilan olunur.25/09/2023

Basın No: ILN01912647

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