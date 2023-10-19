T.C. BİNGÖL 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(Aile Mahkemesi Sıfatıyla)

Sayı :2023/206 Esas 18/10/2023 Davacı , HATİCE SEÇKİN ile Davalı , YUSUF SEÇKİN arasında mahkememizde görülmekte olan Velayet (Velayetin Değiştirilmesi) davası nedeniyle; Davalı YUSUF SEÇKİN, tarafınıza dava dilekçesi ve tensip zaptındaki ihtaratları bildirir tebligatın yapılmak istendiği, UYAP kayıtlarında adres bilginizin bulunmadığı, kolluk tarafından yapılan araştırma neticesinde adres bilginize ulaşılamadığı bu nedenle tarafınıza tebligat yapılamadığı anlaşılmıştır.Dava dilekçesi yönünden ; Davacı HATİCE SEÇKİN tarafından aleyhinize açılan davada " Davalı babanın müşterek çocuk Zehranur üzerindeki velayet hakkının kaldırılmasına, velayetin yalnızca davacı anneye verilmesine ,yargılama masraflarının ve vekalet ücretinin davalı tarafın üzerinde bırakılmasına karar verilmesi " talepli dava dilekçesi,

Tensip Zaptı yönünden; 6100 Sayılı HMK'nun 317/2. maddesi gereğince Davalının dava dilekçesinin kendisine tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde cevapta bulunabileceği ve 6100 Sayılı HMK'nun 128.maddesi gereğince süresi içerisinde cevap dilekçesi vermemiş olan davalının, davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağının ihtarına,cevap dilekçesi sunmanız durumunda; 6100 Sayılı HMK'nun 324. maddesi gereğince; davalının cevap dilekçesinde belirtmiş olduğu delillerin toplanması için gerekli delil avansını yatırmasına bu hususta 6100 Sayılı HMK'nun 120/2 maddesi gereğince davalıya 2 HAFTALIK KESİN SÜRE VERİLMESİNE, 6100 Sayılı HMK'nun 324/2.maddesi gereğince gider avansının karşılanmaması durumunda talep olunan delilin ikamesiinden vazgeçilmiş sayılacağının davalıya ihtarına,6100 Sayılı HMK'nun 318.maddesi gereğince: tüm delillerini açıkça ve hangi vakıanın delili olduğunu da belirterek bildirmek, ellerinde bulunan delillerini dilekçelerine eklemek ve başka yerlerden getirilecek belge ve dosyalar için de bunların bulunabilmesini sağlayan bilgilere dilekçelerinde yer vermek zorunda olduğunuz hususunun ihtarına, 6100 Sayılı HMK'nun 317/3.maddesi gereğince iş bu davanın mahiyeti itibariyle ikinci cevap veremeyeceğiniz hususunun ihtarına, 6100 Sayılı HMK'nun 320/1. maddesi gereğince mümkün olduğu hallerde tarafları duruşmaya davet etmeden dosya üzerinden karar verilebileceğinin davalıya ihtarına,belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrü olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde, duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususunun 6100 Sayılı HMK'nun 147. maddesi gereğince ihtarına,

Sosyal İnceleme raporu yönünden ; " Yapılan görüşmelerde, davacının ve küçüğün davalı baba ile herhangi bir ilişki - iletişimlerinin bulunmadığını aktardıkları görülmüş; küçüğün uzun yıllar hep anne ile yaşadığı, hali hazırda anne bakım - gözetim ve sorumluluğunda olduğu, velayetinin anneye verilmesinde küçük için riskli bir durum bulunmadığı değerlendirilmiştir. "şeklinde rapor düzenlendiği, bu rapora karşı 2 haftalık itiraz ve beyan sürenizin bulunduğunun ihtarına, Ön inceleme duruşma gönü yönünden; Ön inceleme duruşma gününün 11/01/2024 günü saat 09:45 olduğunun ihtarına, İşbu ilânın yayımlanmasından 7 gün sonra dava dilekçesinin, ön inceleme duruşma gününün, tensip zaptının ve Sosyal İnceleme raporunun tebliği yerine geçmek üzere meçhul kalan davalı YUSUF SEÇKİN ( 131******894 TCKN)'e İLANEN TEBLİĞ olunur.

Basın No: ILN01912791

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