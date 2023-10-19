T.C. ÇAMELİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/59 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü vekili tarafından davalılar AHMET ERDOĞAN, FATMA ERDOĞAN, HASAN ERDOĞAN, ŞENGÜL ERDOĞAN aleyhine açılan Kamulaştırma bedelinin tespiti, tescil davasının yapılan tensip kararı uyarınca,

Davacı Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü'nün 10.02.2022 tarih ve 7-412 sayılı kararı ile davalıya ait dava konusu Denizli İli Çameli İlçesi Kolak Mahallesi 255 ada 5parsel ile kayıtlı 15.783,08 m² yüzölçümüne sahip taşınmazın 0 m2'lik mülkiyet ve 1.357,85 m²'lik irtifak alanının, Denizli İli Çameli İlçesi Kolak Mahallesi 255 ada 7parsel ile kayıtlı 1.220,22 m² yüzölçümüne sahip taşınmazın 9 m2'lik mülkiyet ve 279,50 m²'lik irtifak alanının,Denizli İli Çameli İlçesi Kolak Mahallesi 255 ada 8parsel ile kayıtlı 3.592,87 m² yüzölçümüne sahip taşınmazın 0 m2'lik mülkiyet ve 77,06 m²'lik irtifak alanının kamulaştırılmasına karar verildiği,

a-İlgilinin tebligat ve ilan tarihinden itibaren Kamulaştırma Kanununun 14. maddesinde öngörülen 30 günlük süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal, adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceği,

b-İlgilinin kamulaştırma işlemine karşı Kamulaştırma Kanununun 14. maddesinde öngörülen 30 günlük süre içerisinde idari yargıda iptal davası açması ve dava açtığına ve yürütmenin durdurulmasına dair karar aldığını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal üzerinde davacı tarafından talep edilen irtifak veya mülkiyet haklarının tapuya tescil edileceği,

c-Açılacak davada husumetin Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü'ne yöneltilmesi gerektiği,

d-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına T.C. Ziraat Bankası Çameli Şubesinezdinde açılacak hesaba yatırılacağı, davaya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan ve taraflara tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,

e-İlgililerin 10 günlük süre içerisinde delil ve savunmalarını bildirmedikleri takdirde yargılamanın yokluklarında yapılıp karar verileceği hususu 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. maddesi uyarınca İLAN olunur. 18/07/2023

Basın No: ILN01911769

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