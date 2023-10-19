T.C. ÇAMELİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/57 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü vekili tarafından davalılar CÜFERE ÖTKÜN, DURGÜL TÜRKER, DURMUŞ TUTKUN, İSMAİL TUTKUN, TESLİME KAYMAZ aleyhine açılan Kamulaştırma bedelinin tespiti, tescil davasının yapılan tensip kararı uyarınca,

Davacı Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü'nün 18.11.2021 tarih ve36-4181 sayılı kararı ile davalıya ait dava konusu Denizli İli Çameli İlçesi İmamlar Mahallesi 227 ada 35 parsel ile kayıtlı taşınmazın68,90 m2'lik irtifak alanının kamulaştırılmasına karar verildiği,

a-İlgilinin tebligat ve ilan tarihinden itibaren Kamulaştırma Kanununun 14. maddesinde öngörülen 30 günlük süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal, adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceği,

b-İlgilinin kamulaştırma işlemine karşı Kamulaştırma Kanununun 14. maddesinde öngörülen 30 günlük süre içerisinde idari yargıda iptal davası açması ve dava açtığına ve yürütmenin durdurulmasına dair karar aldığını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal üzerinde davacı tarafından talep edilen irtifak veya mülkiyet haklarının tapuya tescil edileceği,

c-Açılacak davada husumetin Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü'ne yöneltilmesi gerektiği,

d-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına T.C. Ziraat Bankası Çameli Şubesi nezdinde açılacak hesaba yatırılacağı, davaya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan ve taraflara tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,

e-İlgililerin 10 günlük süre içerisinde delil ve savunmalarını bildirmedikleri takdirde yargılamanın yokluklarında yapılıp karar verileceği hususu 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. maddesi uyarınca İLAN olunur. 18/07/2023

Basın No: ILN01911764

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