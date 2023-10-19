T.C. ÇAY ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

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ESAS NO : 2022/346 Esas

DAVALILAR : Hasanhüseyin DEMİRBAŞ-21319151856 T.C

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, bilirkişi raporu ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Bilirkişi raporu:

A.İRTİFAK ÖNCESİ DEĞERİ..: 261.820,00 X 86,86 = 22.741.685,20 TL

B.İRTİFAK SONRASI DEĞERİ: 22.741.685,20 X[(100- 0,68 )/100] = 22.586,110,29TL

C.DAİMİ İRTİFAK BEDELİ (A-B) = 155.574,91 TL

D.GEÇİCİ İRTİFAK BEDELİ = 2.797,04 TL

E. MÜLKİYET BEDELİ = 0,00 TL

F. Daimi ve Geçici İrtifak alanında bulunan müştemilat bedeli = 0,00 TL

G.TOPLAM İRTİFAK KAMULAŞTIRMA BEDELİ = 158.371,95 TL

H.Acele kamulaştırma davası sonucunda ödenen bedel = 11.211,73 TL

ÖDENECEK BEDEL (G-H) = 147.160,22 TL

Duruşma Günü: 24/10/2023 günü saat: 09:05'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi, bilirkişi raporu ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01913142

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