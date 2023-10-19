T.C. GELİBOLU 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

ESAS NO : 2022/879 KARAR NO : 2023/447İ L A N

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı dosyasında 18/05/2023 tarihli gerekçeli kararında " Kişisel Verileri, Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirmek veya Yaymak" suçundan ( Shamurat ve Maryam kızı, 24/05/1991 Özbekistan doğumlu)SHAKHLO MASHARIPOVA hakkında, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak suçunu işlediği sabit olmakla, TCK'nun 136/1 maddesi gereğince ve TCK'nun 61 maddesi gereğince suçun işleniş biçimi, su konusunun önem ve değeri, meydana gelen zararın ağırlığı, sağın amaç ve saiki nazara alınarak hakkında 1 YIL 8 Ay Hapis Cezası verildiği ve sağın daha önceden kasıtlı bir suçtan mahkum olmadığı anlaşıldığından HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA,Sanığın bilinen adresine tebligat yapılamadığı, sağın tüm aramalara rağmen bulunamadığı ve mernis adresinin bulunmadığı, sanık hakkında verilen karar tebliğ edilemediğinden Mahkememiz kararının 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28/1. Maddesi gereğince ilanen tebliğine,İş bu ilan metninin yayınlandığı tarihten itibaren 7 ( gün ) sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, 7 ( yedi ) gün içerisinde mahkemeye verilecek dilekçe veya zabıt katibine beyanda bulunmak ve bu beyanın tutanağı geçirilip tutanağın uyap ortamında taranıp, tarama merkezinden dosyaya aktarılması suretiyle Çanakkale Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine itiraz yasa yolu açık olmak üzere İlan giderinin adı geçen sanıktan tahsil edileceğine dair karar ilanen tebliğ olunur. 10.10.2023

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Basın No: ILN01913064

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