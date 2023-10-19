T.C. GELİBOLU 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Giriş Tarihi: 20.10.2023 00:00
ESAS NO : 2022/879 KARAR NO : 2023/447İ L A NMahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı dosyasında 18/05/2023 tarihli gerekçeli kararında " Kişisel Verileri, Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirmek veya Yaymak" suçundan ( Shamurat ve Maryam kızı, 24/05/1991 Özbekistan doğumlu)SHAKHLO MASHARIPOVA hakkında, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak suçunu işlediği sabit olmakla, TCK'nun 136/1 maddesi gereğince ve TCK'nun 61 maddesi gereğince suçun işleniş biçimi, su konusunun önem ve değeri, meydana gelen zararın ağırlığı, sağın amaç ve saiki nazara alınarak hakkında 1 YIL 8 Ay Hapis Cezası verildiği ve sağın daha önceden kasıtlı bir suçtan mahkum olmadığı anlaşıldığından HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA,
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Basın No: ILN01913064
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