T.C. GELİBOLU 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

ESAS NO : 2020/348 KARAR NO : 2020/493İ L A N

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı dosyasında 17/11/2020 tarihli gerekçeli kararında " 5607 Sayılı Yasanın 3/18. Maddesine Muhalefet " suçundan ( Georgiev ve Tatyana oğlu, 1978 Haskova doğumlu, İVAN GEORGİEV İVANOV hakkında suçu konu eşyanın miktar ve değerdi, suçun işleniş biçimi, suçun işlendiği yer vezaman, sanığın kasta dayalı kusurunun ağırlığı ve amaç ile saiki nedenleri gözetilerek 10 AY hapis ( Erteli ) ve 1 Gün Adli Para Cezası yerine 20 TL Adli Para Cezasına hükmedildiği,Sanığın bilinen adresine tebligat yapılamadığı, sanığın tüm aramalara rağmen bulunamadığı ve mernis adresinin bulunmadığı, sanık hakkında verilen karar tebliğ edilemediğinden Mahkememiz kararının 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28/1. Maddesi gereğince ilanen tebliğine,İş bu ilan metnin yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, 7 ( Yedi) gün içeriside Mahkemeye verilecek dilekçe veya zabıt katibine beyanda bulunmak ve bu beyanın tutanağı geçirilip tutanağın uyap ortamında taranıp tarama merkezinden dosyaya aktarılması suretiyle Çanakkale Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine itiraz yasa yolu açık olmak üzere ; İlan giderinin adı geçen sanıktan tahsil edileceğine dair karar ilanen tebliğ olunur.

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Basın No: ILN01913073

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