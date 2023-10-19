T.C. NİZİP 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Giriş Tarihi: 20.10.2023 00:00
ESAS NO : 2023/133 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Gaziantep İli, Nizip İlçesi,
MEVKİİ : Erenköy Mahallesi
ADA NO : 149
PARSEL NO : 119 - 120
VASFI : Tarım arazisi
YÜZÖLÇÜMÜ : 113,83 m² irtifak alanı ve 10,32 m² mülkiyet hakkı olmak üzere toplam 124,15 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Bekir Bozkurt
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nin 28/11/2018 tarihli ve 8212-57/58 sayılı kamu yararı kararı ile kamulaştırıldığı, kamulaştırma bedelinin tespiti ve davacı idare adına tapuda tesciline karar verilmesi için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/133 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 02/10/2023
Basın No: ILN01911571
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