TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

İlçesi Köy/Mahalle Ada No Parsel No Adı Soyadı Baba Adı Siverek Gözelek 127 8 AYNİZELİHA - Siverek Gözelek 127 8 BÜLENT ÇETİNER RİFAT Siverek Gözelek 127 8 EMİN ÇETİNER MEHMET NEDİM Siverek Gözelek 127 8 EMİNE ÇETİNER - Siverek Gözelek 127 8 EMİNE GÖZELEK ÖMER Siverek Gözelek 127 8 FATİME - Siverek Gözelek 127 8 HEYBET ÇETİNER SADIK Siverek Gözelek 127 8 HÜSEYİN GELENER RAMAZAN Siverek Gözelek 127 8 KEJİ BİNGÖL RAMAZAN Siverek Gözelek 127 8 LEYLA ABDÜLGAFUR Siverek Gözelek 127 8 MECİDE GÖZELEK ÖMER Siverek Gözelek 127 8 MUSTAFA ÇETİNER HASAN Siverek Gözelek 127 8 RAMAZAN BİNGÖL RAMAZAN Siverek Gözelek 127 8 RÜKİYE - Siverek Gözelek 127 8 SARA ÇETİNER SADIK Siverek Gözelek 127 8 SULTAN - Siverek Gözelek 127 8 ŞAFİKA EYYÜP Siverek Gözelek 127 8 ŞEFİKA EYYÜP Siverek Gözelek 127 8 ZARİFE -

Şanlıurfa İl sınırları içerisindeki elektrik dağıtım tesislerinin isabet ettiği taşınmazların kamulaştırılması ve/veya kamulaştırma yolu ile üzerinde irtifak hakkı kurulmasına, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun 19'uncu maddesinin 2/a fıkrası gereğince, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca TEDAŞ Yönetim Kurulu tarafından alınan 09/11/2022 tarih, 44-2923 no'lu karar ile başlanılmıştır.Söz konusu kararlar uyarınca kamulaştırma işlemlerine başlanılan ve aşağıda mülkiyet bilgileri belirtilen taşınmazlar üzerinde bulunan elektrik dağıtım tesisi yeri ile irtifak hakkının bedelini peşin ödemek koşuluyla 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 8'inci maddesi uyarınca anlaşarak satın alınacak ve/veya üzerine irtifak hakkı kurulacaktır.Buna göre, aşağıda listede belirtilen maliklerin/kanuni vekillerinin, 24/10/2023-26/10/2023 tarihleri arasında 0412 251 40 61 no'lu telefon numarasından bilgi alması ve Fırat Mahallesi 507. Sok. Çeysa Serhat Plaza A Blok Kat:3 No:5 adresinde bulunan TEDAŞ 10. Bölge Müdürlüğünde uzlaşma görüşmelerinde bulunulması müracaatı rica olunur.Belirtilen süre içerisinde uzlaşma görüşmelerine katılmamaları veya katılım sağlayıp anlaşmaya varılamaması halinde, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10'uncu maddesine göre taşınmazın bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesinde Bedel Tespit ve Tescil Davası açılacaktır.Anlaşmaya varılması halinde; uzlaşma komisyonu üyeleri ve bahsi geçen taşınmaz malikleri/kanuni vekilleri arasında anlaşma tutanağı imzalanacak, anlaşma tutanağında belirtilen kamulaştırma bedeli üzerinden ve taşınmazın Genel Müdürlüğümüz adına tescil işlemlerinin gerçekleştirilmesinin ardından, kamulaştırma bedeli taşınmaz maliklerine ödenecektir.İLANAN TEBLİĞ OLUNURKamulaştırılacak Ve/Veya Kamulaştırma Yolu İle Üzerinde İrtifak Hakkı Kurulacak Taşınmaz ve Malik Listesi

Basın No: ILN01913260

#ilan.gov.tr