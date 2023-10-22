EĞİRDİR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ (ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)

ESAS NO : 2019/182 Esas

Davacılar ALİ ÖZBEK, CELALETTİN ÖZBEK, CEMİLE ÖZBEK, DURSUN ÖZBEK, FERAY ÖZÇELİK, GÜNGÖR ÖZBEK, MAHMUT ÖZBEK aleyhine mahkememizde açılan Tapu İptali Ve Tescil (Alım Hakkından Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Dava konusu edilen Isparta ili, Eğirdir İlçesi, Balkırı Köyü, 124 ada 1 parsel sayılı taşınmazın tescil koşullarının oluşmadığını bilen ya da taşınmazda hak ve menfaati olanların ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde itiraz davası açabilecekleri veya Eğirdir Asliye Hukuk Mahkemesinin 2019/182 Esas sayılı dosyasına itirazda bulunabilecekleri, belirtilen süre içerisinde itiraz eden bulunmaz ya da itiraz yerinde görülmezse ve davacının iddiası ispatlanmış olursa davacı adına dava konusu taşınmazın tesciline karar verilebileceği hususu TMK nın 713/4-5 maddeleri gereğince İLAN OLUNUR. 11/10/2023

Basın No: ILN01914373

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