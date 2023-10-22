T.C. DOĞUBAYAZIT 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

Mahkememizin 2023/342, 2023/339, 2023/341, 2023/338, 2023/337,2023/336, 2023/334, 2022/333, 2023/332, 2023/340, 2023/343 esas numaraları belirtilendosyalarında verilen ara kararları gereğince;

1-Mahkememizin 2023/343 esas sayılı dosyasında dava konusu Ağrı İli Doğubayazıt İlçesi, somkaya Köyü102 ada 90 parselnolu taşınmazın kamulaştırılması talep edilen 1.282,67 m²'liktaşınmazın malikleri davalılar ABDULHEKİM SÖKMEN-13717477850 -ALİ SÖKMEN-25387088090 - ASİYE PERÇEM-10028859238, -AYŞE SÖKMEN-25072098564- -ENVER SÖKMEN- 13714477914, -GÖNÜL KELEŞ-25075098400 -İBRAHİM SÖKMEN-25531083254- İSMET ÇATALKAYA-29446102772MİRASÇILARI, 9- KARAKAŞ KESKİN- 25354089174 - KIYASETTİN SÖKMEN- 25258092362 -KUDRET SÖKMEN-25534083190 -MEHMET SÖKMEN- 25357089010- MEHMET SÖKMEN- 25384088154 - NAZİME SÖKMEN-25528083328- NESİM SÖKMEN-25360088956 OKAN SÖKMEN-18634314066 - SAİME SÖKMEN- 26797041040

2-Mahkememiz 2023/332 esas sayılı dosyasında dava konusu Ağrı İli Doğubayazıt İlçesi Somkaya Köyü 134 ada 698 parsel nolu taşınmazın kamulaştırılması talep edilen 3.062,23m²'lik taşınmazın maliki müteveffa Enver Eren (24016132616) mirasçıları

3-Mahkememiz 2023/333 esas sayılı dosyasında dava konusu Ağrı İli Doğubayazıt İlçesi Somkaya Köyü 102 ada 96 parsel nolu taşınmazın kamulaştırılması talep edilen 2.823,95 m²'lik taşınmazın maliki Tacdin SÖKMEN (10390587890 )

4-Mahkememiz 2023/334 esas sayılı dosyasında dava konusu Ağrı İli Doğubayazıt İlçesi Somkaya Köyü 134 ada 703 parsel nolu taşınmazın kamulaştırılması talep edilen 859,57 m²''lik taşınmazın maliki Ali Sökmen(24628113300)

5-Mahkememiz 2023/336 esas sayılı dosyasında dava konusu Ağrı İli Doğubayazıt İlçesi Somkaya Köyü 134 ada 708 parsel nolu taşınmazın kamulaştırılması talep edilen 2.042,69 m²'lik taşınmazın maliki Halil Aladağ(24286124762)

6-Mahkememiz 2023/337 esas sayılı dosyasında dava konusu Ağrı İli Doğubayazıt İlçesi Karakent Köyü 156 ada 89 parsel nolu taşınmazın kamulaştırılması talep edilen 87,09 m²'lik taşınmazın maliki Mehmetemin Ülgen (26158061212)

7-Mahkememiz 2023/338 esas sayılı dosyasında dava konusu Ağrı İli Doğubayazıt İlçesi Somkaya Köyü 134 ada 729 parsel nolu taşınmazın kamulaştırılması talep edilen 143,98 m²'lik taşınmazın maliki Ahmet Sökmen (24367122052)

8-Mahkememiz 2023/341 esas sayılı dosyasında dava konusu Ağrı İli Doğubayazıt İlçesi Somkaya Köyü 134 ada 718 parsel nolu taşınmazın kamulaştırılması talep edilen 1.757,55 m²'lik taşınmazın maliki Gögerçin Sökmenci,Mehmet Sökmenci (10402587412

9-Mahkememiz 2023/339 esas sayılı dosyasında dava konusu Ağrı İli Doğubayazıt İlçesi Somkaya Köyü 134 ada 727 parsel nolu taşınmazın kamulaştırılması talep edilen 149,38 m²'lik taşınmazın maliki Mehmet Nuri Sökmen (24385121488)

10-Mahkememiz 2023/342 esas sayılı dosyasında dava konusu Ağrı İli Doğubayazıt İlçesi Somkaya Köyü 102 ada 75 parsel nolu taşınmazın kamulaştırılması talep edilen 4.698,86 m²'lik taşınmazın malikleri 1- AHMET SÖKMEN-26401054282 - 2- ALİ SÖKMEN-26341056254 - 3- MEHMET RAHİM SÖKMEN-26371055234 - 4- MEHMET SAİT SÖKMEN-26374055170 - 5- MEMET SÖKMEN-26404054128 - 6- MUSTAFA SÖKMEN-26380054952 -

11-Mahkememiz 2023/340 esas sayılı dosyasında dava konusu Ağrı İli Doğubayazıt İlçesi Somkaya Köyü 130 ada 67 parsel nolu taşınmazın kamulaştırılması talep edilen 705,42 m²'lik taşınmazın maliki müteveffa İsmail Sökmen (26533049866;) mirasçıları Gülçin Sökmen (13105496852), Feride Sökmen ( 10300593898),Abdullah Sökmen (10759580500), Nurcan Sökmen (25582084958), Ferhat Sökmen ( 23749147614),Muhammed Sökmen ( 46334012654),

a) Yukarıda evsafları/nitelikleri ve konu oldukları dosyaların esas numaraları belirtilen taşınmazlar ile ilgiliUlaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın15.08.2022 tarihli ve 83698686-752.01.01 sayı 2022/196 kararsayılıolurları gereğince davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafındandavalı malik/ler aleyhine Kamulaştırma Kanunun 10. Maddesine göre kamulaştırma bedelinin tespiti ile daimi irtifak/mülkiyet hakkının davacı/davacılar adına tescili davası açılması sebebiyle;

b) İlan tarihinten itibaren 30 gün içerisinde davacı İçişleri Bakanlığı aleyhine kamulaştırma işlemlerine karşı İdari Yargıda İptal ve Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği;

c) Bu süre zarfında kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda İptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare tarafından tescil edileceği,

d) Tespit edilen kamulaştırma bedelinin dosya adına Vakıfbank Bankası Doğubayazıt Şubesine yatırılacağı;

e) Konuya taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği 2942 sayılı yasanın 4650 sayılı yasa ile Değişik Kamulaştırma Kanunu 10. maddesi, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28-29-30-31. maddeleri uyarınca ilan olunur.

Basın No: ILN01913602

#ilan.gov.tr