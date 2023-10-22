T.C. İZMİR 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNDEN

ESAS NO : 2023/775 Esas

Davacı Pınar Çoruhlu tarafından açılan davada dava dilekçesinden özetle; İzmir 8. İcra Müdürlüğü'nün 2023/337 Esas sayılı dosyasında davalılar adına icra takibi başlatıldığını ve İİK 121 maddesi kapsamında alınan yetkiye istinaden İzmir İli, Balçova İlçesi, İnciraltı Mahallesi, 2289 Ada, 39 Parsel'de kayıtlı taşınmazın açık artırma suretiyle satılarak ortaklığın giderilmesini talep etmiş, davalı SALİH ERYILMAZ'ın MERNİS adresi bulunmadığı, yapılan adres araştırması sonucu adresi tespit edilemediği, yurt dışı adresi de bulunmadığından ve kendilerine dava dilekçesi ve 25/01/2024 tarihli duruşma günü ve saat 09:15 tebliğ edilemediğinden, Tebligat Kanunu'nun 31.maddesi ve HMK'nun 127.maddesine uygun olarak işbu ilanın gazetede ilanından itibaren 7 günlük süre sonunda tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğden itibaren 2 haftalık süre içerisinde cevaplarınız varsa cevap dilekçesi vermeniz, mevcut ise ilk itirazlarınız cevap dilekçesine yazmanız, aksi takdirde cevap süresi geçmemiş olsa dahi ilk itirazların daha sonra ileri sürülemeyeceği HMK'nın 121,122,129 ve 316 devamı mad. uyarınca ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01913725

#ilan.gov.tr