T.C. İZMİR 4. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2023/1 Esas

DAVALILAR : 1-GAMZE DEMİR Mehmet Akif Ersoy Mah. Bilge Kaan Cad. No:5/11 Yalova Çiftlikköy / YALOVA

2-AXA SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ Meclisi Mebusan Cad No:15 Salıpazarı-Beyoğlu-İstanbul Beyoğlu / İSTANBUL

3- GAZİ SHIBLI Süleyman Bey Mahallesi İstiklal Caddesi Safa SitesiNo:82D:27 Yalova Merkez / YALOVA

Davacı tarafından aleyhinize açılan Tazminat (Haksız Fiilden Kaynaklanan) davasının yapılan yargılamasında; davalı Gazi Shıblı adına tebligat çıkartılmış ise de tebliğ olunamamış ve yine tüm araştırmalara rağmen açık adresi bulunamamış olduğundan, duruşma günü ve dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiş olup; "HMK'nun 317/2 fıkrası uyarınca 2 haftalık kesin süre içinde davaya cevap verebileceğiniz, kesin süre içerisinde cevap dilekçesi ibraz etmemeniz halinde dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaların tamamını inkâr etmiş sayılacağınız, belirlenen ön inceleme duruşma gün ve saati olan 20/12/2023 günü saat 10:00'da geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tahkikatın sona erdiği duruşmada yokluğunuzda hüküm verileceği, sulh veya arabuluculuk için gerekli hazırlığı yapmanız" hususları davalı Gazi Shıblı'ye son duruşma zaptı ve dava dilekçesi yerine geçerli olmak üzere ihtar ve tebliğ olunur.

Basın No: ILN01913713

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