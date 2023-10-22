T.C. KOCAELİ 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2022/948 Esas

T.C. KOCAELİ 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Mahkememizde görülmekte olan Kocaeli ili, Kartepe ilçesi, Çiftlik mah. Kocakırma mevkiinde 2880 parsel sayılı taşınmazla ilgili olarak Elbirliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Çevrilmesi davası nedeniyle;

Elbirliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Çevrilmesi davasının yapılan yargılaması sırasında davalı SOPHİE KAYA'ya tebligat yapılamamış ve tüm araştırmalara rağmen tebligat adresi de tespit edilemediğinden davalı 51628815354 TC Kimlik numaralı Marco ve Arzu'dan olma 06/08/1994 doğumlu davalı SOPHİE KAYA'nın duruşmanın bırakıldığı 30/11/2023 günü ve saat 12:00'de duruşma salonunda hazır bulunması veya kendini vekille temsil ettirmesi aksi halde yargılamaya yokluğunda da devam edilip karar verileceği hususu davalı SOPHİE KAYA'ailanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01914327

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