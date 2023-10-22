T.C. SERİK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

Giriş Tarihi: 23.10.2023 00:00
ESAS NO : 2016/1658 Esas
DAVALILAR : 1- EMSAL ŞAN Güzeloluk Mah. 1834 Sk. Kültür Sitesi B-5 Blok No: 1İç Kapı No: 6 Muratpaşa/Antalya 07230 Muratpaşa/ ANTALYA
2- FAHRİ KANDEMİR Yeşilbahçe Mah. 1450 Cad. Hüseyin Atmaca Apt. No:5/5 Muratpaşa/ ANTALYA
3- FERHAT KANDEMİR Yeşilbahçe Mah. 1455 Sk. Seğmen Apt. No:5 K:4 D:9 Muratpaşa/ ANTALYA
4- İSMET KANDEMİR
5- KAMİLE KOLTUK
6- ŞAZİYE PASKAP
7- ZEKİYE KARAMAN
8- ADEM DEMİR Kadriye Akkınlar Mah. 6.Sk Kutlu Pansiyon YanıSerik/ ANTALYA
9- AYSUN YAVUZ
10- AYŞE DEMİR
11- AYŞE KIRDI
12- AZMİYE DEMİR Akkınlar Mah.Kadriye Beldesi Serik/ ANTALYA
13- BİRSEN ERKAN Şirinyalı Mah 1524 Sok Şirinyalı Sit A Blok No:10 D:21 07000 Aksekı / Antalya / Türkiye Muratpaşa/ ANTALYA
14- FATMA ERDOĞAN
15- FATMA İSKİT
16- FİKRET ERDOĞAN Yeni Mah. 4004 Sk. Numara:4Serik/ ANTALYA
17- FİKRİYE BALCI Yeni Mah. 4012 Sk. No:12/3 Serik/ ANTALYA
18- GÖKHAN AKDERE 971483Yıldız Mh. 226 Sk. Yıldız Apt No:10 D:1 Muratpasa No:10 D:1 07010 Muratpasa/Antalya Muratpaşa/ ANTALYA
19- GÜLSEN ÖZEN Uncalı Mh.1218 Sk.No:2D/16 Antalya Merkez/ ANTALYA
20- HANIM AKDEMİR
21- HASAN AKDERE
22- HAVVA DURMAZ
23- HAYRİ KÜÇÜKÖRS Metin Kasapoğlu Cad. Yeşilbahçe Mah. No:49 İç Kapı No:9Muratpaşa/ ANTALYA
24- MEHMET ALİ DEMİR
25- MUHARREM AKAYDIN Yenigün Mahallesi 1086 Sokak Şerife Özalp Atpt. No:41 Daire:2/14Muratpaşa/ ANTALYA
26- MUSTAFA AKDERE Kızılarık Mah. 2783 Sk. Ak Pınar Apt. No:3 İç Kapı No:1 D. 2 Muratpaşa/ ANTALYA
27- MÜZEYYEN ACAR
28- NAİME MİRASÇILARI
29- NALAN JÜLİDE ERDOĞAN
30- NURŞEN TUNÇ
31- RAHİME ATEŞ
32- SALİH KÜÇÜKÖRS Muratpaşa/ ANTALYA
33- SEBAHAT DEMİR Kadriye Mah. 6 Sk.No: 10İç Kapı No: 4 Serik / Antalya Serik/ ANTALYA
34- SELMA ÖZDEŞ Ucgen Mah 96 Sk Coskun Ap No/25 D/2 3 AyMuratpaşa/ ANTALYA
35- SIDIKA KOCA Akınlar Mah.Kadriye Beldesi Serik/ ANTALYA
36- VELİ BALCI Yeni Mah. 4012 Sk. Balcı Apt.No:14 Kat:3Serik/ ANTALYA
37- VELİ DEMİR Kadriye Beldesi Serik/ ANTALYA
38- VELİ MİRASÇILARI
Dava konusu Antalya ili Serik ilçesi Merkez Mahallesi 179 ada 22 Parsel sayılı taşınmazın
T. M.K.'nın 713/2 maddesi gereğince tescili istenildiğinden, anılan yer üzerinde bir hak iddiasında bulunanlar olduğu takdirde ilanı takiben 3 (üç) ay içerisinde mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dava dosyasına yazılı olarak başvurmaları ilan olunur.09/10/2023
Basın No: ILN01914903
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