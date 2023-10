T.C. SERİK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2016/1658 Esas

DAVALILAR : 1- EMSAL ŞAN Güzeloluk Mah. 1834 Sk. Kültür Sitesi B-5 Blok No: 1İç Kapı No: 6 Muratpaşa/Antalya 07230 Muratpaşa/ ANTALYA

2- FAHRİ KANDEMİR Yeşilbahçe Mah. 1450 Cad. Hüseyin Atmaca Apt. No:5/5 Muratpaşa/ ANTALYA

3- FERHAT KANDEMİR Yeşilbahçe Mah. 1455 Sk. Seğmen Apt. No:5 K:4 D:9 Muratpaşa/ ANTALYA

4- İSMET KANDEMİR

5- KAMİLE KOLTUK

6- ŞAZİYE PASKAP

7- ZEKİYE KARAMAN

8- ADEM DEMİR Kadriye Akkınlar Mah. 6.Sk Kutlu Pansiyon YanıSerik/ ANTALYA

9- AYSUN YAVUZ

10- AYŞE DEMİR

11- AYŞE KIRDI

12- AZMİYE DEMİR Akkınlar Mah.Kadriye Beldesi Serik/ ANTALYA

13- BİRSEN ERKAN Şirinyalı Mah 1524 Sok Şirinyalı Sit A Blok No:10 D:21 07000 Aksekı / Antalya / Türkiye Muratpaşa/ ANTALYA

14- FATMA ERDOĞAN

15- FATMA İSKİT

16- FİKRET ERDOĞAN Yeni Mah. 4004 Sk. Numara:4Serik/ ANTALYA

17- FİKRİYE BALCI Yeni Mah. 4012 Sk. No:12/3 Serik/ ANTALYA

18- GÖKHAN AKDERE 971483Yıldız Mh. 226 Sk. Yıldız Apt No:10 D:1 Muratpasa No:10 D:1 07010 Muratpasa/Antalya Muratpaşa/ ANTALYA

19- GÜLSEN ÖZEN Uncalı Mh.1218 Sk.No:2D/16 Antalya Merkez/ ANTALYA

20- HANIM AKDEMİR

21- HASAN AKDERE

22- HAVVA DURMAZ

23- HAYRİ KÜÇÜKÖRS Metin Kasapoğlu Cad. Yeşilbahçe Mah. No:49 İç Kapı No:9Muratpaşa/ ANTALYA

24- MEHMET ALİ DEMİR

25- MUHARREM AKAYDIN Yenigün Mahallesi 1086 Sokak Şerife Özalp Atpt. No:41 Daire:2/14Muratpaşa/ ANTALYA

26- MUSTAFA AKDERE Kızılarık Mah. 2783 Sk. Ak Pınar Apt. No:3 İç Kapı No:1 D. 2 Muratpaşa/ ANTALYA

27- MÜZEYYEN ACAR

28- NAİME MİRASÇILARI

29- NALAN JÜLİDE ERDOĞAN

30- NURŞEN TUNÇ

31- RAHİME ATEŞ

32- SALİH KÜÇÜKÖRS Muratpaşa/ ANTALYA

33- SEBAHAT DEMİR Kadriye Mah. 6 Sk.No: 10İç Kapı No: 4 Serik / Antalya Serik/ ANTALYA

34- SELMA ÖZDEŞ Ucgen Mah 96 Sk Coskun Ap No/25 D/2 3 AyMuratpaşa/ ANTALYA

35- SIDIKA KOCA Akınlar Mah.Kadriye Beldesi Serik/ ANTALYA

36- VELİ BALCI Yeni Mah. 4012 Sk. Balcı Apt.No:14 Kat:3Serik/ ANTALYA

37- VELİ DEMİR Kadriye Beldesi Serik/ ANTALYA

38- VELİ MİRASÇILARI

Dava konusu Antalya ili Serik ilçesi Merkez Mahallesi 179 ada 22 Parsel sayılı taşınmazın

T. M.K.'nın 713/2 maddesi gereğince tescili istenildiğinden, anılan yer üzerinde bir hak iddiasında bulunanlar olduğu takdirde ilanı takiben 3 (üç) ay içerisinde mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dava dosyasına yazılı olarak başvurmaları ilan olunur.09/10/2023

Basın No: ILN01914903

#ilan.gov.tr