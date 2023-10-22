T.C. TOKAT 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2022/6

Davacılar tarafından davalılar aleyhine mahkememizde açılan Tapu İptali Ve Tescil (Satın Almaya Dayalı) davasında verilen ara karar gereğince ; Davaya konu (yeni Tokat İli Merkez İlçesi Kömeç Köyü 182 ada 154 parsel)Tokat ili Merkez ilçesi Kömeç Köyü Beyaslan kain tapunun 22 pafta, 1044 parselde kayıtlı, 3070 m2 yüz ölçümlü, doğusunda 1045 parsel nolu (Şakire ARDIÇ), kuzey doğusunda 1039 parsel (Vahit AKTAŞ) ,batısında 1043 parsel ( Fadik AKAN) , güneyinde 1070 parsel ( Halit CENAL-su kanalı),kuzeyinde 1040 parsel ( Nazik BİLGİN) tarlaları ile çevrili muris Halil Canal'ın maliki olduğu taşınmaz davacılar Selahattin Cansız, Sadettin Cansız, Hülya KoçakadınaTMK 713 md tescili talep edildiğinden bu yerde hak iddia edenlerin 3 ay içerisinde mahkememizin 2022/6 esas sayılı dava dosyasına müracaat etmeleri ilan olunur.

Basın No: ILN01912618

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