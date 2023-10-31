T.C. MUDURNU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi ile aşağıda kimlik bilgileri yazılı davalılar arasında Mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma davası nedeniyle; 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10.maddesi gereğince bedel tespit ve tescil davası açılmış olup; Kamulaştırmayı yapan idarenin adının Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi olduğu;Kamulaştırma Kanununun 4650 sayılı yasa ile değişik 14.maddesi uyarınca bu tebligatın yapıldığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası ya da adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açabilecekleri;

Açılacak iş bu davalarda husumetin Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketine yöneltileceği,

Kamulaştırma Kanunu 14.maddesinde öngörülen süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edileceği,

Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin T.C.Ziraat Bankası Mudurnu Şubesine hak sahibi adına yatırılacağı;

Dava dosyalarının duruşma gününün 19/12/2023 günü olduğu,

Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi, tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerektiği Kamulaştırma Kanununun 10.maddesi uyarınca ihtaren ilan ve tebliğ olunur.

KAMULAŞTIRMAYA KONU OLAN TAŞINMAZLARA AİT BİLGİLER

İLİ : BOLU

İLÇESİ : MUDURNU

DOSYA NOMAHALLE ADA/PARSELMALİK

2023/220 Cuma 111 ada 53 parsel, Tahsin Tutalır

148 ada 27, 41, 61 parsel,

153 ada 6 parsel

2023/221 Cuma 103 ada 11 parsel, İsmail Tutal

123 ada 6 parsel2023/222 Cuma 103 ada 3 parsel Mehmet Bayram

Basın No: ILN01921172

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