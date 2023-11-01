TOPLANTI DAVETİ

SAYIN YUSUF GÜLER (Ahmet Oğlu Ahmet Güler Varisi), GÜLLÜ IŞIK (Kahraman Kızı Ahmet Güler Varisi), MEHMET ÖNCÜL ( MUSTAFA OĞLU Ahmet Güler Varisi), KADRİYE AKÇA (Ahmet Kızı Ahmet Güler Varisi), YUSUF GÜLER (Ahmet Oğlu Naciye Güler Varisi);

Tapu Kayıtlarında Konya ili, Karatay İlçesi, Büyükkumköprü Mahallesi, 33320 Ada 10 Parselde bulunan yapı RİSKLİ YAPI haline gelmiştir.

6306 sayılı kanun uygulama yönetmeliği kapsamında MADDE 15 – (Başlığı ile birlikte değişik:RG-2/7/2013-28695) (2) (Değişik:RG-21/6/2019-30808) Riskli alanlar ve rezerv yapı alanlarında uygulama yapılan etapta veya adada, riskli yapılarda ise bu yapıların bulunduğu parsellerde; yapıların yıktırılmış olması şartı aranmaksızın ve yapının paydaşı olup olmadıkları gözetilmeksizin parsellerin tevhit edilmesine, münferit veya birleştirilerek veya imar adası bazında uygulama yapılmasına, ifraz, taksim, terk, ihdas ve tapuya tescil işlemlerine, yeniden bina yaptırılmasına, payların satışına, kat karşılığı veya hasılat paylaşımı ve diğer usuller ile yeniden değerlendirilmesine sahip oldukları hisseleri oranında paydaşların en az üçte iki çoğunluğu ile karar vermek amacı ile 04.11.2023 tarihinde saat 13:00'da AYDOĞDU MAH. DR.AHMET ÖZCAN CAD. NO: 4 İÇ KAPI NO: 4 MERAM / KONYA adresinde tüm arsa paydaşları ile toplantı yapılacaktır.

Toplantıya şahsınızın yada 6306 sayılı kanun kapsamında iş ve işlemler için vekalet verdiğiniz vekilinizin katılmasını ihtaren bildiririm.27.10.2023

YAKAR GÜNEŞ ENERJİSİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ

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