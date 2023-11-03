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Giriş Tarihi: 03.11.2023 00:00

Güncelleme Tarihi: 03.11.2023 07:44

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLANEN TEBLİĞDİR.

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLANEN TEBLİĞDİR.
Vergi No TC Kimlik No Soyad Ad/Unvan Adres Vergi Dönemi Ana Vergi Kodu Vergi Kodu Ana Takip Dosya No Takip Dosya No Vergi Aslı Borcu Toplamı Kesinleşen Gecikme Zammı Toplamı Ceza Toplamı Toplam Borç
1280068513 66769275424 İSMAİL BABAT KARLITEPE MAH. GULSERENLER SK. Kapı No:23 Daire No:5 Tel: GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL 201701201712 0010 0010 2023083166VBn0000003 2023083114VC10000037 108.558,96 TL 0,00 TL 0,00 TL 108.558,96 TL
1280068513 66769275424 İSMAİL BABAT KARLITEPE MAH. GULSERENLER SK. Kapı No:23 Daire No:5 Tel: GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL 201601201612 4310 4310 2023083166VBn0000003 2023083114VC10000045 21.054,88 TL 0,00 TL 0,00 TL 21.054,88 TL
0150083378 20819224930 ABBAS AKBAL VELİEFENDİ MAH. 75/5 SK. Kapı No:2 Daire No:2 Tel: ZEYTİNBURNU İSTANBUL 201602201602 0003 0003 2023072866VBm0000002 2023072814VC00000004 13.475,40 TL 0,00 TL 0,00 TL 13.475,40 TL
0150083378 20819224930 ABBAS AKBAL VELİEFENDİ MAH. 75/5 SK. Kapı No:2 Daire No:2 Tel: ZEYTİNBURNU İSTANBUL 201603201603 0003 0003 2023072866VBm0000002 2023072814VC00000002 15.060,06 TL 0,00 TL 0,00 TL 15.060,06 TL
0150083378 20819224930 ABBAS AKBAL VELİEFENDİ MAH. 75/5 SK. Kapı No:2 Daire No:2 Tel: ZEYTİNBURNU İSTANBUL 201605201605 0003 0003 2023072866VBm0000002 2023072814VC00000011 15.850,28 TL 0,00 TL 0,00 TL 15.850,28 TL
0150083378 20819224930 ABBAS AKBAL VELİEFENDİ MAH. 75/5 SK. Kapı No:2 Daire No:2 Tel: ZEYTİNBURNU İSTANBUL 201604201604 0003 0003 2023072866VBm0000002 2023072814VC00000012 15.962,98 TL 0,00 TL 0,00 TL 15.962,98 TL
0150083378 20819224930 ABBAS AKBAL VELİEFENDİ MAH. 75/5 SK. Kapı No:2 Daire No:2 Tel: ZEYTİNBURNU İSTANBUL 201609201609 0003 0003 2023072866VBm0000002 2023072814VC00000015 18.278,45 TL 0,00 TL 0,00 TL 18.278,45 TL
0150083378 20819224930 ABBAS AKBAL VELİEFENDİ MAH. 75/5 SK. Kapı No:2 Daire No:2 Tel: ZEYTİNBURNU İSTANBUL 201608201608 0003 0003 2023072866VBm0000002 2023072814VC00000007 18.423,25 TL 0,00 TL 0,00 TL 18.423,25 TL
0150083378 20819224930 ABBAS AKBAL VELİEFENDİ MAH. 75/5 SK. Kapı No:2 Daire No:2 Tel: ZEYTİNBURNU İSTANBUL 201610201610 0003 0003 2023072866VBm0000002 2023072814VC00000008 20.003,99 TL 0,00 TL 0,00 TL 20.003,99 TL
0150083378 20819224930 ABBAS AKBAL VELİEFENDİ MAH. 75/5 SK. Kapı No:2 Daire No:2 Tel: ZEYTİNBURNU İSTANBUL 201611201611 0003 0003 2023072866VBm0000002 2023072814VC00000009 20.425,56 TL 0,00 TL 0,00 TL 20.425,56 TL
0150083378 20819224930 ABBAS AKBAL VELİEFENDİ MAH. 75/5 SK. Kapı No:2 Daire No:2 Tel: ZEYTİNBURNU İSTANBUL 201501201512 0010 0010 2023072866VBm0000002 2023072814VC00000016 26.204,05 TL 0,00 TL 0,00 TL 26.204,05 TL
0150083378 20819224930 ABBAS AKBAL VELİEFENDİ MAH. 75/5 SK. Kapı No:2 Daire No:2 Tel: ZEYTİNBURNU İSTANBUL 201601201612 4310 4310 2023072866VBm0000002 2023072814VC00000005 26.758,20 TL 0,00 TL 0,00 TL 26.758,20 TL
0150083378 20819224930 ABBAS AKBAL VELİEFENDİ MAH. 75/5 SK. Kapı No:2 Daire No:2 Tel: ZEYTİNBURNU İSTANBUL 201601201612 4315 4315 2023072866VBm0000002 2023072814VC00000003 42.076,20 TL 0,00 TL 0,00 TL 42.076,20 TL
2360615308 54046606528 EZGİ KARADAŞ LÖHNE ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ 201710201712 0033 1047 2020030666VBo0000016 2020030614VC20000300 10,90 TL 0,00 TL 0,00 TL 10,90 TL
2360615308 54046606528 EZGİ KARADAŞ LÖHNE ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ 201710201712 0033 1048 2020030666VBo0000016 2020030614VC20000300 19,40 TL 0,00 TL 0,00 TL 19,40 TL
2360615308 54046606528 EZGİ KARADAŞ LÖHNE ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ 201712201712 0003 1048 2020030666VBo0000016 2020030614VC20000298 19,40 TL 0,00 TL 0,00 TL 19,40 TL
2360615308 54046606528 EZGİ KARADAŞ LÖHNE ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ 201712201712 0015 1048 2020030666VBo0000016 2020030614VC20000299 19,40 TL 0,00 TL 0,00 TL 19,40 TL
2900006366 60622318266 MUSTAFA DEMİRTAŞ OSMANİYE MAH. ÜMRANİYE SK. C Kapı No:4 /1 Daire No:83 Tel: BAKIRKÖY İSTANBUL 201601201612 4310 4310 2023011166VBo0000010 2023011114VC20000099 16.075,65 TL 0,00 TL 0,00 TL 16.075,65 TL
3290141836 51676789324 ÜMİT EKİNCİ 75. YIL MAH. FEVZI CAKMAK CAD. Kapı No:64 Daire No:9 Tel: SULTANGAZİ İSTANBUL 201101201112 4222 4222 2016122966VBp0000008 2016122914VC30000101 19.480,80 TL 0,00 TL 0,00 TL 19.480,80 TL
4950490222 12140165730 CEMAL KANDEMİR SÜMER MAH. 26/1 SK. Kapı No:15 Daire No:12 Tel: ZEYTİNBURNU İSTANBUL 201701201712 0010 0010 2020031666VBq0000002 2020031614VC40000029 19.567,30 TL 0,00 TL 0,00 TL 19.567,30 TL
5590164016 17798478898 MURAT KIYIK YENİİMARET MAH. SARAYAKPINAR YOLU SK. KAPALI CEZAEVİ Kapı No:38 Daire No:1 Tel: MERKEZ EDİRNE 201801201812 4415 4415 2020062666VBr0000003 2020062614VC50000032 27.351,95 TL 0,00 TL 0,00 TL 27.351,95 TL
5980703955 58312281044 SERDAL KUŞ GÖKALP MAH. 58. BULVAR CAD. EBRU APT. Kapı No:5 Daire No:1 Tel: ZEYTİNBURNU İSTANBUL 201601201612 4310 4310 2023102666VBr0000001 2023102614VC50000002 10.869,28 TL 0,00 TL 0,00 TL 10.869,28 TL
9520918078 55192185714 MESUT YETİM GAZİOSMANPAŞA MAH. ARPAÇLI MEHMET SK. Kapı No:33 Daire No:0 Tel: BABAESKİ KIRKLARELİ 201807201807 0015 0015 2019070366VBv0000003 2019070314VC90000005 165.315,76 TL 0,00 TL 0,00 TL 165.315,76 TL
9520918078 55192185714 MESUT YETİM GAZİOSMANPAŞA MAH. ARPAÇLI MEHMET SK. Kapı No:33 Daire No:0 Tel: BABAESKİ KIRKLARELİ 201807201807 0015 3080 2019070366VBv0000003 2019070314VC90000009 0,00 TL 0,00 TL 82.657,88 TL 0,00 TL
Yukarıda adı soyadı (ünvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Zeytinburnu Vergi Dairesi'ne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan ödeme emirleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır.213 sayılı Kanunun 105'nci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Zeytinburnu Vergi Dairesi'ne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106'ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur

Basın No: ILN01922982

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İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLANEN TEBLİĞDİR.
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