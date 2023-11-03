Giriş Tarihi: 03.11.2023 00:00
Güncelleme Tarihi: 03.11.2023 07:44
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İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLANEN TEBLİĞDİR.
|Vergi No
|TC Kimlik No
|Soyad Ad/Unvan
|Adres
|Vergi Dönemi
|Ana Vergi Kodu
|Vergi Kodu
|Ana Takip Dosya No
|Takip Dosya No
|Vergi Aslı Borcu Toplamı
|Kesinleşen Gecikme Zammı Toplamı
|Ceza Toplamı
|Toplam Borç
|1280068513
|66769275424
|İSMAİL BABAT
|KARLITEPE MAH. GULSERENLER SK. Kapı No:23 Daire No:5 Tel: GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL
|201701201712
|0010
|0010
|2023083166VBn0000003
|2023083114VC10000037
|108.558,96 TL
|0,00 TL
|0,00 TL
|108.558,96 TL
|1280068513
|66769275424
|İSMAİL BABAT
|KARLITEPE MAH. GULSERENLER SK. Kapı No:23 Daire No:5 Tel: GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL
|201601201612
|4310
|4310
|2023083166VBn0000003
|2023083114VC10000045
|21.054,88 TL
|0,00 TL
|0,00 TL
|21.054,88 TL
|0150083378
|20819224930
|ABBAS AKBAL
|VELİEFENDİ MAH. 75/5 SK. Kapı No:2 Daire No:2 Tel: ZEYTİNBURNU İSTANBUL
|201602201602
|0003
|0003
|2023072866VBm0000002
|2023072814VC00000004
|13.475,40 TL
|0,00 TL
|0,00 TL
|13.475,40 TL
|0150083378
|20819224930
|ABBAS AKBAL
|VELİEFENDİ MAH. 75/5 SK. Kapı No:2 Daire No:2 Tel: ZEYTİNBURNU İSTANBUL
|201603201603
|0003
|0003
|2023072866VBm0000002
|2023072814VC00000002
|15.060,06 TL
|0,00 TL
|0,00 TL
|15.060,06 TL
|0150083378
|20819224930
|ABBAS AKBAL
|VELİEFENDİ MAH. 75/5 SK. Kapı No:2 Daire No:2 Tel: ZEYTİNBURNU İSTANBUL
|201605201605
|0003
|0003
|2023072866VBm0000002
|2023072814VC00000011
|15.850,28 TL
|0,00 TL
|0,00 TL
|15.850,28 TL
|0150083378
|20819224930
|ABBAS AKBAL
|VELİEFENDİ MAH. 75/5 SK. Kapı No:2 Daire No:2 Tel: ZEYTİNBURNU İSTANBUL
|201604201604
|0003
|0003
|2023072866VBm0000002
|2023072814VC00000012
|15.962,98 TL
|0,00 TL
|0,00 TL
|15.962,98 TL
|0150083378
|20819224930
|ABBAS AKBAL
|VELİEFENDİ MAH. 75/5 SK. Kapı No:2 Daire No:2 Tel: ZEYTİNBURNU İSTANBUL
|201609201609
|0003
|0003
|2023072866VBm0000002
|2023072814VC00000015
|18.278,45 TL
|0,00 TL
|0,00 TL
|18.278,45 TL
|0150083378
|20819224930
|ABBAS AKBAL
|VELİEFENDİ MAH. 75/5 SK. Kapı No:2 Daire No:2 Tel: ZEYTİNBURNU İSTANBUL
|201608201608
|0003
|0003
|2023072866VBm0000002
|2023072814VC00000007
|18.423,25 TL
|0,00 TL
|0,00 TL
|18.423,25 TL
|0150083378
|20819224930
|ABBAS AKBAL
|VELİEFENDİ MAH. 75/5 SK. Kapı No:2 Daire No:2 Tel: ZEYTİNBURNU İSTANBUL
|201610201610
|0003
|0003
|2023072866VBm0000002
|2023072814VC00000008
|20.003,99 TL
|0,00 TL
|0,00 TL
|20.003,99 TL
|0150083378
|20819224930
|ABBAS AKBAL
|VELİEFENDİ MAH. 75/5 SK. Kapı No:2 Daire No:2 Tel: ZEYTİNBURNU İSTANBUL
|201611201611
|0003
|0003
|2023072866VBm0000002
|2023072814VC00000009
|20.425,56 TL
|0,00 TL
|0,00 TL
|20.425,56 TL
|0150083378
|20819224930
|ABBAS AKBAL
|VELİEFENDİ MAH. 75/5 SK. Kapı No:2 Daire No:2 Tel: ZEYTİNBURNU İSTANBUL
|201501201512
|0010
|0010
|2023072866VBm0000002
|2023072814VC00000016
|26.204,05 TL
|0,00 TL
|0,00 TL
|26.204,05 TL
|0150083378
|20819224930
|ABBAS AKBAL
|VELİEFENDİ MAH. 75/5 SK. Kapı No:2 Daire No:2 Tel: ZEYTİNBURNU İSTANBUL
|201601201612
|4310
|4310
|2023072866VBm0000002
|2023072814VC00000005
|26.758,20 TL
|0,00 TL
|0,00 TL
|26.758,20 TL
|0150083378
|20819224930
|ABBAS AKBAL
|VELİEFENDİ MAH. 75/5 SK. Kapı No:2 Daire No:2 Tel: ZEYTİNBURNU İSTANBUL
|201601201612
|4315
|4315
|2023072866VBm0000002
|2023072814VC00000003
|42.076,20 TL
|0,00 TL
|0,00 TL
|42.076,20 TL
|2360615308
|54046606528
|EZGİ KARADAŞ
|LÖHNE ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ
|201710201712
|0033
|1047
|2020030666VBo0000016
|2020030614VC20000300
|10,90 TL
|0,00 TL
|0,00 TL
|10,90 TL
|2360615308
|54046606528
|EZGİ KARADAŞ
|LÖHNE ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ
|201710201712
|0033
|1048
|2020030666VBo0000016
|2020030614VC20000300
|19,40 TL
|0,00 TL
|0,00 TL
|19,40 TL
|2360615308
|54046606528
|EZGİ KARADAŞ
|LÖHNE ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ
|201712201712
|0003
|1048
|2020030666VBo0000016
|2020030614VC20000298
|19,40 TL
|0,00 TL
|0,00 TL
|19,40 TL
|2360615308
|54046606528
|EZGİ KARADAŞ
|LÖHNE ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ
|201712201712
|0015
|1048
|2020030666VBo0000016
|2020030614VC20000299
|19,40 TL
|0,00 TL
|0,00 TL
|19,40 TL
|2900006366
|60622318266
|MUSTAFA DEMİRTAŞ
|OSMANİYE MAH. ÜMRANİYE SK. C Kapı No:4 /1 Daire No:83 Tel: BAKIRKÖY İSTANBUL
|201601201612
|4310
|4310
|2023011166VBo0000010
|2023011114VC20000099
|16.075,65 TL
|0,00 TL
|0,00 TL
|16.075,65 TL
|3290141836
|51676789324
|ÜMİT EKİNCİ
|75. YIL MAH. FEVZI CAKMAK CAD. Kapı No:64 Daire No:9 Tel: SULTANGAZİ İSTANBUL
|201101201112
|4222
|4222
|2016122966VBp0000008
|2016122914VC30000101
|19.480,80 TL
|0,00 TL
|0,00 TL
|19.480,80 TL
|4950490222
|12140165730
|CEMAL KANDEMİR
|SÜMER MAH. 26/1 SK. Kapı No:15 Daire No:12 Tel: ZEYTİNBURNU İSTANBUL
|201701201712
|0010
|0010
|2020031666VBq0000002
|2020031614VC40000029
|19.567,30 TL
|0,00 TL
|0,00 TL
|19.567,30 TL
|5590164016
|17798478898
|MURAT KIYIK
|YENİİMARET MAH. SARAYAKPINAR YOLU SK. KAPALI CEZAEVİ Kapı No:38 Daire No:1 Tel: MERKEZ EDİRNE
|201801201812
|4415
|4415
|2020062666VBr0000003
|2020062614VC50000032
|27.351,95 TL
|0,00 TL
|0,00 TL
|27.351,95 TL
|5980703955
|58312281044
|SERDAL KUŞ
|GÖKALP MAH. 58. BULVAR CAD. EBRU APT. Kapı No:5 Daire No:1 Tel: ZEYTİNBURNU İSTANBUL
|201601201612
|4310
|4310
|2023102666VBr0000001
|2023102614VC50000002
|10.869,28 TL
|0,00 TL
|0,00 TL
|10.869,28 TL
|9520918078
|55192185714
|MESUT YETİM
|GAZİOSMANPAŞA MAH. ARPAÇLI MEHMET SK. Kapı No:33 Daire No:0 Tel: BABAESKİ KIRKLARELİ
|201807201807
|0015
|0015
|2019070366VBv0000003
|2019070314VC90000005
|165.315,76 TL
|0,00 TL
|0,00 TL
|165.315,76 TL
|9520918078
|55192185714
|MESUT YETİM
|GAZİOSMANPAŞA MAH. ARPAÇLI MEHMET SK. Kapı No:33 Daire No:0 Tel: BABAESKİ KIRKLARELİ
|201807201807
|0015
|3080
|2019070366VBv0000003
|2019070314VC90000009
|0,00 TL
|0,00 TL
|82.657,88 TL
|0,00 TL
|Yukarıda adı soyadı (ünvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Zeytinburnu Vergi Dairesi'ne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan ödeme emirleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır.213 sayılı Kanunun 105'nci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Zeytinburnu Vergi Dairesi'ne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106'ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur
Basın No: ILN01922982
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