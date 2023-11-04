T.C. İZMİR 20. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/389

Davacı LEYLA GÜRLER ile Davalılar AYDAN ESMER, AYŞE KARABULUT, AYŞE YÖRÜR, BAHAR ARDA, BETÜL BURGU, CEYDA RENKLİ, CEYLAN TANIL, ÇETİN ESMER, DEMET KAYACIK, DENİZ KİŞNER, ENİS KİŞNER, ESMA HANIM KİŞNER, GÜLAY HEYDAR ZADEHSANGARI, HAFİZE ESMER, HAKAN ORAKÇI, HASAN ORAKÇI, HAYRİYE CEVİZ, HAYRİYE KARACA, KADRİ KİŞNER, KADRİYE ORAKÇI, LEYLA GİZLİ, MAHMUT ORAKÇI, MERAL PORTAKAL, MERT HASSEPETCİ, MERYEM İRİN, MUHAMMET KİŞNER, MURAT CAN ORAKÇI, NADİDE YEŞİLÇİMEN, NAZLI GÜMÜŞ, NAZLI İLDOKUZ, NECLA ÇEÇE, NEJAT YÖRÜR, NEJLET YÖRÜR, NEŞE DİLDÖKEN, NURCAN ERGAT, OSMAN KALDIRAN, RAMAZAN KİŞNER, REMZİYE ORAKÇI, SABRİYE HASSEPETCİ, SALİH YÖRÜR, SEMİH ESMER, SEMRA ORAKCI, SEVDA GÜRLER, SONGÜL KİŞNER, ŞENAY PAZARCIOĞLU, ŞİRVAN KAÇIRAN, TAHİR KALDIRAN ve UĞUR KIVILCIM arasında mahkememizde görülmekte olan Mirasçılık Belgesinin İptali davası nedeniyle;

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Mirasçılık Belgesinin İptali davasının yapılan yargılamasında;

Davalıya, dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma gününü bildirir tebligatın yapılamaması nedeniyle davalılar Ayşe KARABULUT ve Hafize ESMER'e dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma gününün ilanen tebliği gerekmiştir.

Tebliğ tarihi ilan tarihinden itibaren 7 gün sonradır.

Duruşmanın 08/02/2024 günü saat:10:10'da yapılacağından, duruşma gün ve saatinde geçerli özrünüz olmadan mahkememizde hazır bulunmadığınız taktirde karşı tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz; karşı tarafın muvafakatınız olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği, yahut değiştirebileceği, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız ihtar ve tebliğ olunur. HMK139. Mad.duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu,duruşma günü yerine geçerli olmak üzere,

İlanen tebliğ olunur. 15/09/2023

Basın No: ILN01923605

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