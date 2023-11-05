T.C. DEVREK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2017/172 Esas

Davacı, Adil Gökçeoğlu, asli müdahiller Asim Gökçeoğlu, Bekir Gökçeoğlu, Çetin Gökçeoğlu, Ercan Gökçeoğlu, Erkan Gökçeoğlu, Esma Karaçam, Fatime Gökçeoğlu, Hakan Gökçeoğlu, Kezban Karabacak, Mehmet Gökceoğlu, Münevver Gökceoğlu, Naciye Saldı, Orhan Gökceoğlu, Özgür Gökçeoğlu, Özkan Gökceoğlu, Özlem Sarıözüm, Perihan Gökce, Semihan Cıplak, Zarife Şallı ile Davalılar Hazineye temsilen Devrek Mal Müdürlüğü, Yağmurca Köyü Tüzel Kişiliği, İhbar Olunan Orman Genel Müdürlüğü arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle; Dava konusu; Zonguldak ili, Devrek İlçesi, Yağmurca Köyü,282 parsel sayılı ekli kroki 1 de kırmızı renkte gösterilen 9324,82 m² dava konusu taşınmazın, tescil koşullarının oluşmadığını bilen ya da taşınmazda hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde itiraz davası açabilecekleri veya Devrek 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2017/172 Esas sayılı dosyasına itirazda bulunabilecekleri, belirtilen süre içerisinde itiraz eden bulunmaması yada itiraz yerinde görülmez ise ve davacının iddiası ispatlanmış olursa davacı adına dava konusu taşınmazın tesciline karar verileceği hususu 4721 Sayılı TMK' 713/4-5 Maddeleri Uyarınca ilan olunur.

Basın No: ILN01924416

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