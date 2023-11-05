T.C. İSTANBUL VAKIFLAR 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Giriş Tarihi: 06.11.2023 00:00
Güncelleme Tarihi: 06.11.2023 00:30
|1.Aşağıda mevkileri belirtilmiş Vakıf taşınmazların ihalesinde oluşacak olan bedeller üzerinden 1 (BİR) yıl süreyle kiralanacaktır. Ancak ihalede ortaya çıkacak aylık kira bedeline sözleşme bitim tarihinden itibaren İdarenin uygun görmesi halinde müteakip yıllar için, Türkiye İstatistik Kurumu'nca belirlenen Tüketici Fiyat Endekslerindeki 12 aylık ortalamalara göre değişimden az olmamak suretiyle kira artışı yapılacaktır. Kira artışını kabul etmeyenlerin kira müddeti uzamamış olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 75.Maddesi Gereğince tahliye edilecektir. İhale açık teklif usulü ile 15/11/2023 Çarşamba günü Saat 13:00'da Taksim-Gümüşsuyu Mah. İnönü Cad. No:2 Beyoğlu /İst. adresindeki İstanbul Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğü zemin kat ihale salonunda yapılacaktır.
|2.Taliplilerin ihaleye girebilmeleri için hizalarında yazılı geçici ve ek teminatı ile şahıs olarak ihaleye girecekler için: Nüfus Kayıt Örneği ve Yerleşim Yeri Belgesi (e-devletten alınabilir) ile birlikte, şirket olarak girecekler ise; Ticaret Sicil Gazetesi, Faaliyet Belgesi ile İmza Sirküleri aslı veya noterden tasdikli sûretleri ve şirket kaşeleri ile birlikte en son 14/11/2023 Salı günü saat 16:00'ya kadar İstanbul Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğümüz (zemin kattaki) ihale bürosuna şahsen müracaat edip, evrakları ile birlikte teminatlarını yatırmaları gerektiğinden, eksik evrakla müracaatlar kabul edilmeyecektir. Vekaletname ile yapılacak işlemlerde; Vekaletnamenin aslı ile içinde bulunulan takvim yılına ait olması veya 1 yıldan daha eski olmaması gerekmektedir.
|3.Şirket sermayeleri, ihaleye çıkan gayrimenkulün muhammen bedelinin yıllık toplamından az olan şirketler ihaleye alınmayacaklardır.
|4.Şahıs veya Şirketler ihaleye ortak girmek istedikleri takdirde noterden tasdikli Ortaklık Beyannamesi getirmeleri gerekmektedir.
|5.Dilekçe ile müracaat ederek ihale gününün bildirilmesini isteyenlere bu ilanla tebliğ yapılmış sayılacağından, ayrıca bildirimde bulunulmayacaktır.
|6.İhale, 2886 Sayılı Yasa'nın ilgili hükümleri gereğince yapılacak olup, İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedeli tespitte serbesttir. Bu taşınmazların kiralanması ile ilgili her türlü vergi, harç ve ilan bedeli ile sigorta ve noter masrafları kiracıya aittir.
|7. Kiralanan taşınmazların üzerine yapacağı prefabrik yapı ile ilgili, idaremizden ve ilgili belediyesinden izin alınmak şartıyla, üzerine yapacağı prefabrik muhtesatı bedelsiz ve şartsız olarak, noterden idaremiz adına terk ve teberru etmek kaydıyla, idaremizin ve ilgili belediyenin uygun göreceği ve tasdik edilecek proje doğrultusunda yapılacaktır.
|8.Kiracı, İdaremizin izni olmadan taşınmazı kısmen veya tamamen başkasına kiralayamaz, kullanma hakkını veya sözleşmesini başkasına devir edemez, idare izni olmadan devir, ortaklık ve iş değişikliği yapamaz.
|9.Bu taşınmazların kira bedelleri her ayın 5. günü mesai saati sonuna kadar peşin olarak ödenir. Süresinde Ödenmeyen İdare alacaklarına 5737 Sayılı Vakıflar Kanununun 77. Maddesi gereğince 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü hakkındaki kanun hükümleri uygulanır.
|10.İdaremiz, taşınmazın reklâma elverişli yerlerini kiraya verebilir ve kiracı gerekli kolaylığı göstermekle yükümlüdür.
|11.Vakıf Gayrimenkulleri Kira Stopajından muaftır.
|12.Kira sözleşmesi düzenlenirken kefillerin mali durumu, sözleşmenin gereği mali yükümlüğü karşılayıp karşılamayacağı, lüzumu görüldüğü takdirde şartların tespitini sağlayacak belgelerde istenilerek tespit edilecektir ve sözleşmenin mali tutarına uygun olacak şekilde en az iki kefil alınacaktır.
|13. İhale üzerinde kalan şahıs veya şirketler süresi içerisinde sözleşme yapmadıkları takdirde geçici ve ek teminatları bütçeye irad kaydedilir. Şahıs ve şirketler bir yıl süre ile tüm ihalelere alınmazlar.
|14.İhale komisyonu taliplileri ihaleye çağırırken listede belirtilen sıraya bağlı olmayıp, ihaleyi istediği sıradan yapmakta serbesttir.
|15.Genel ve Özel şartlar mesai saatleri içerisinde Bölge Müdürlüğümüz İhale Bürosundan öğrenilebilir.
|16.İhale üzerinde kalmayan katılımcıların Geçici ve Ek Teminatlarının geri ödemeleri, katılımcıların banka iban hesaplarına ihaleden sonra 15 gün içerisinde aktarılacaktır.
|(Tel: 0 212 251 88 10 Dâhili (7426) - (www. vgm. gov. tr.)
|İSTANBUL VAKIFLAR 1.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN KİRALIK GAYRİMENKULLER
|SIRA
|DOSYA
|İLİ
|İLÇESİ
|MAHALLESİ
|CADDE / SOKAK
|KAPI
|CİNSİ
|ADA
|PARSEL
|YÜZÖLÇÜMÜ
|HİSSE
|AYLIK
MUHAMMEN
|GEÇİCİ VE
|İHALE
|İHALE
|NO
|NO
|BUCAĞI / KÖYÜ
|MEVKİİ
|NO
|NO
|NO
|M2
|BEDEL
|EK TEMİNAT
|TARİHİ
|SAATİ
|1
|341050476000
|İstanbul
|Beyoğlu
|Yenişehir
|Kuyumcu Kerim
|Arsa
|1373
|5
|77,50m2
|1/2
|2.500,00 TL
|9.900,00 TL
|15.11.2023
|13:00
|2
|341130001000
|İstanbul
|Sarıyer
|Rumeli Hisarı
|Ali Pertek
|Özel Şartlı Arsa
|61
|2
|71,71m2
|Tam
|500,00 TL
|1.380,00 TL
|15.11.2023
|13:00
|3
|341130014001
|İstanbul
|Sarıyer
|Mirgün
|Fıstıkbağı
|Krk (B) ile işaretli Arsa
|951
|17
|266m2'nın
200m2'si
|Tam
|5.000,00 TL
|13.800,00 TL
|15.11.2023
|13:00
|4
|341130125001
|İstanbul
|Sarıyer
|Yeni
|Bağlar Yolu
|Özel Şartlı Arsa
|767
|6 ve 7
|158,97m2
|Tam
|1.000,00 TL
|2.760,00 TL
|15.11.2023
|13:00
|5
|341160751000
|İstanbul
|Şişli
|Meşrutiyet
|Hacı Mansur
|Murat Han İş Merkezi 2.Kat 61/4 Kapı Özel şartlı Ofis İşyeri
|939
|47
|100m2
|Tam
|12.000,00 TL
|33.120,00 TL
|15.11.2023
|13:00
|6
|341051166000
|İstanbul
|Beyoğlu
|Yenişehir
|Taburağası
|Özel Şartlı Arsa
|1389
|11
|42,66m2
|Tam
|600,00 TL
|1.660,00 TL
|15.11.2023
|13:00
|7
|341050088000
|İstanbul
|Beyoğlu
|Hacıahmet
|Elmastraş
|Özel şartlı Arsa
|1205
|51
|120,10m2
|Tam
|2.000,00 TL
|5.520,00 TL
|15.11.2023
|13:00
|8
|341030497010
|İstanbul
|Beşiktaş
|Arnavutköy
|Kültür ve Yaprak
|Krk.12) ile işaretli Özel Şartlı Arsa
|1379
|2
|2.158m2'nın
141m2'si
|Tam
|2.000,00 TL
|5.520,00 TL
|15.11.2023
|13:00
|9
|342130032001
|İstanbul
|Sarıyer
|Yeni
|Orta Çeşme Cad.
Sarıyer Camii Arkası Sok.
|Ali Kethüda Camii WC'si
|711
|1
|Tam
|2.000,00 TL
|5.520,00 TL
|15.11.2023
|13:00
|10
|341130262001
|İstanbul
|Sarıyer
|Büyükdere
|Gülmez Hasan ve Büyükdere
|(Krk.B) ile işaretli Özel Şartlı Arsa
|565
|5
|181,53m2'nın
151,53m2'si
|Tam
|1.000,00 TL
|2.760,00 TL
|15.11.2023
|13:00
|11
|341130149000
|İstanbul
|Sarıyer
|Tarabya
|Baltacı
|Arsa
|1756
|7
|108,09m2
|1/3
|500,00 TL
|1.380,00 TL
|15.11.2023
|13:00
|12
|341052037000
|İstanbul
|Beyoğlu
|Kadımehmet
|Kasımpaşa Kabristanı Yenidere
|Özel Şartlı Arsa
|1434
|12
|150,50m2
|1/2
|2.500,00 TL
|6.900,00 TL
|15.11.2023
|13:00
|13
|341052751000
|İstanbul
|Beyoğlu
|Şehit Muhtar
|Tarlabaşı
|2
|1.Bodrum ve Zemin Kat özel Şartlı Ofis İşyeri
|385
|13
|40,11m2
|Tam
|50.000,00 TL
|138.000,00 TL
|15.11.2023
|13:00
|14
|341051165003
|İstanbul
|Beyoğlu
|Yenişehir
|Fitil
|4
|Özel Şartlı Zemin kat dükkan-üst katı mesken
|1378
|16
|59,17 m2
|Tam
|7.000,00 TL
|30.000,00 TL
|15.11.2023
|13:00
|15
|341030540000
|İstanbul
|Beşiktaş
|Mecidiye
|Çevirmeci
|Özel Şartlı Arsa
|615
|108
|127,50 m2
|Tam
|3.000,00 TL
|8.280,00 TL
|15.11.2023
|13:00
|16
|341130306007
|İstanbul
|Sarıyer
|Cumhuriyet
|Aydın
|Krk.(2)ile işaretli Özel Şartlı Arsa
|527
|52
|25.717 m2 nin
1.158,43 m2 si
|1/2
|6.000,00 TL
|16.560,00 TL
|15.11.2023
|13:00
|17
|341130278000
|İstanbul
|Sarıyer
|Tarabya
|Çıra
|Özel Şartlı Arsa
|1081
|80
|225,96 m2
|Tam
|5.000,00 TL
|30.000,00 TL
|15.11.2023
|13:00
|18
|341130468002
|İstanbul
|Sarıyer
|Rumelihisarı
|Yahya Kemal Cd.
|14
|Özel Şartlı Dükkan
|71
|4
|15,75 m2
|Tam
|25.000,00 TL
|100.000,00 TL
|15.11.2023
|13:00
|19
|342130037032
|İstanbul
|Sarıyer
|Yeniköy
|Valide Çeşmesi ve Dirhem
|Yeniköy Camii altında Krk.(31) ile işaretli Özel Şartlı Dükkan
|310
|16
|17 m2
|Tam
|2.000,00 TL
|5.520,00 TL
|15.11.2023
|13:00
|20
|341130099000
|İstanbul
|Sarıyer
|Tarabya
|Dereiçi
|Özel Şartlı Arsa
|423
|13
|80 m2
|Tam
|1.600,00 TL
|4.420,00 TL
|15.11.2023
|13:00
|21
|341070584000
|İstanbul
|Fatih
|Süleymaniye
|Bestekar Basribey
|Eminbey Han Üst Kat 4 Kapı nolu Kargir Oda İşyeri
|282
|21m2
|Tam
|600,00 TL
|1.660,00 TL
|15.11.2023
|13:00
|22
|341072033037
|İstanbul
|Fatih
|Demirtaş
|Uzun Çarşı Cad. Kantarcılar Sk.
|5
|Demirtaş Han 2. Kat 30 Kapı nolu Özel şartlı Dükkan
|341
|13
|3m2
|35683/73728
|600,00 TL
|1.660,00 TL
|15.11.2023
|13:00
|23
|341072033039
|İstanbul
|Fatih
|Demirtaş
|Uzun Çarşı Cad. Kantarcılar Sk.
|5
|Demirtaş Han 2. Kat 32 Kapı nolu Özel şartlı Dükkan
|341
|13
|10m2
|35683/73728
|1.400,00 TL
|3.870,00 TL
|15.11.2023
|13:00
|24
|341072224000
|İstanbul
|Fatih
|Kalenderhane
|16 Mart Şehitler Cad.
|Krk.(B) ile işaretli Arsa
|652
|7
|192,50m2'nın
141m2'si
|Tam
|7.500,00 TL
|50.000,00 TL
|15.11.2023
|13:00
|25
|342070233001
|İstanbul
|Fatih
|Süleymaniye
|Şahende
|4
|Saman-i Virani Evvel Camii WC'si
|462
|11
|Tam
|250,00 TL
|690,00 TL
|15.11.2023
|13:00
|26
|342070250000
|İstanbul
|Fatih
|Molla Fenari
|Vefa Caddesi
|Mimar Mehmet Ağa Camii WC'si
|962
|21
|Tam
|375,00 TL
|1.040,00 TL
|15.11.2023
|13:00
|27
|342070281006
|İstanbul
|Fatih
|İshak paşa
|Gelinlik
|Hasanağa Nakilbent Camii WC'si
|96
|20
|Tam
|1.300,00 TL
|3.590,00 TL
|15.11.2023
|13:00
|28
|342070291001
|İstanbul
|Fatih
|Dayahatun
|Örücüler Kapısı
|Krk.(B) ile İşaretli Mercanağa Camii Wc'si
|632
|38
|Tam
|17.500,00 TL
|48.300,00 TL
|15.11.2023
|13:00
|29
|342070323001
|İstanbul
|Fatih
|Alemdar
|Çatal Çeşme
|Molla Fenari Camii WC'si
|42
|1
|Tam
|1.500,00 TL
|4.140,00 TL
|15.11.2023
|13:00
|30
|342070473001
|İstanbul
|Fatih
|Nişanca
|Çoban Çavuş
|Katip Sinan Camii WC'si
|2104
|5
|Tam
|500,00 TL
|1.380,00 TL
|15.11.2023
|13:00
|31
|341070760000
|İstanbul
|Fatih
|Mercanağa
|Nasuhiye
|Nasuhiye Han 7/1 Kapı nolu Dükkan
|339
|302
|56m2
|Tam
|1.300,00 TL
|3.590,00 TL
|15.11.2023
|13:00
|32
|341070768002
|İstanbul
|Fatih
|Molla Hüsrev
|Molla Şemsettin
|Molla Gürani Camii WC'si (7 Kabinli)
|988
|1
|Tam
|1.200,00 TL
|3.320,00 TL
|15.11.2023
|13:00
|33
|341071629003
|İstanbul
|Fatih
|Hacıkadın
|Katip Çelebi
|Krk.(C) ile işaretli Özel Şartlı Arsa
|629
|10
|314m2'nın
194m2'si
|Tam
|4.000,00 TL
|11.040,00 TL
|15.11.2023
|13:00
|34
|341090112000
|İstanbul
|Fatih
|Koca Mustafa Paşa
|Ebe
|Arsa
|1228
|1
|54m2
|Tam
|500,00 TL
|1.380,00 TL
|15.11.2023
|13:00
|35
|341090206000
|İstanbul
|Fatih
|Akşemsettin
|Emir Buhari
|Emir Buhari Camii WC'si
|2047
|14
|Tam
|350,00 TL
|970,00 TL
|15.11.2023
|13:00
|36
|341090300000
|İstanbul
|Fatih
|Ayvansaray
|Dervişzade
|Krk.(B) ile işaretli Arsa
|2897
|15
|16,34m2
|Tam
|250,00 TL
|690,00 TL
|15.11.2023
|13:00
|37
|341090363000
|İstanbul
|Fatih
|Cerrahpaşa
|Haseki Caddesi
|Haseki Sultan Camii WC'si
|1132
|45
|Tam
|250,00 TL
|690,00 TL
|15.11.2023
|13:00
|38
|342090427000
|İstanbul
|Fatih
|Atik Ali
|Nişanca
|Nişanca Mehmet Paşa Caii WC'si
|1387
|19
|Tam
|300,00 TL
|830,00 TL
|15.11.2023
|13:00
|39
|341090415000
|İstanbul
|Fatih
|Haseki Sultan
|Haseki Caddesi
|Keyci Hatun Camii WC'si
|1103
|10
|Tam
|600,00 TL
|1.660,00 TL
|15.11.2023
|13:00
|40
|341090416002
|İstanbul
|Fatih
|Koca Mustafa Paşa
|Marmara Caddesi
|Krk.(B) ile işaretli Abdi Çelebi Camii WC'si
|1214
|17
|Tam
|3.600,00 TL
|9.940,00 TL
|15.11.2023
|13:00
|41
|341090790000
|İstanbul
|Fatih
|Cerrahpaşa
|Ağababa
|Davutpaşa Camii WC'si
|1157
|53
|Tam
|550,00 TL
|1.520,00 TL
|15.11.2023
|13:00
|42
|341091156002
|İstanbul
|Fatih
|Ayvansaray
|Eğrikapı
|Arsa
|2702
|26,35,36
|192,34m2
|Tam
|1.500,00 TL
|4.140,00 TL
|15.11.2023
|13:00
|43
|341091172000
|İstanbul
|Fatih
|Zeyrek
|Kadıçeşme
|Arsa
|2445
|24
|46,28m2
|Tam
|750,00 TL
|2.070,00 TL
|15.11.2023
|13:00
|44
|341091593005
|İstanbul
|Fatih
|Seyitömer
|Hüseyin Kazım
|Krk.(B) ile işaretli Arsa
|1736
|52
|216,76m2'nın
198,86m2'si
|Tam
|3.000,00 TL
|8.280,00 TL
|15.11.2023
|13:00
|45
|341091798000
|İstanbul
|Fatih
|Cerrahpaşa
|Köprülü Çıkmazı
|Arsa
|1160
|45
|108m2
|Tam
|1.300,00 TL
|3.590,00 TL
|15.11.2023
|13:00
|46
|341092033000
|İstanbul
|Fatih
|Mevlanakapı
|Silivrikapı Yağhane
|Arsa
|1407
|1
|93m2
|1/4
|800,00 TL
|2.210,00 TL
|15.11.2023
|13:00
|47
|341082040000
|İstanbul
|Eyüpsultan
|Silahtarağa
|Billur
|Arsa
|749
|7
|100m2
|Tam
|400,00 TL
|1.110,00 TL
|15.11.2023
|13:00
|48
|341081956000
|İstanbul
|Eyüpsultan
|Nişanca
|Selahi Mehmetbey
|Arsa
|63
|35
|147,52m2
|6/7
|500,00 TL
|1.380,00 TL
|15.11.2023
|13:00
|49
|341081342000
|İstanbul
|Eyüpsultan
|Nişanca
|Münzevi
|Arsa
|157
|28
|118,25m2
|Tam
|2.000,00 TL
|5.520,00 TL
|15.11.2023
|13:00
|50
|341081745000
|İstanbul
|Eyüpsultan
|Çırçır
|Lale
|Arsa
|151
|23
|175m2
|Tam
|750,00 TL
|2.070,00 TL
|15.11.2023
|13:00
|51
|341080179000
|İstanbul
|Eyüpsultan
|Nişanca
|Çömlekçiler
|7/B Kapı nolu Dükkan
|497
|61
|10,21m2
|Tam
|5.000,00 TL
|13.800,00 TL
|15.11.2023
|13:00
|52
|342080108003
|İstanbul
|Eyüpsultan
|Nişanca
|Zal Mahmutpaşa Cad.
|Krk.(C) ile işaretli Kızıl Mescit Camii WC'si
|65
|53
|Tam
|2.250,00 TL
|6.210,00 TL
|15.11.2023
|13:00
|53
|342080181002
|İstanbul
|Eyüpsultan
|Gümüşsuyu
|Gümüşsuyu
|Krk.(C) ile işaretli Arsa
|34
|5
|420m2'nın
80m2'si
|Tam
|300,00 TL
|830,00 TL
|15.11.2023
|13:00
|54
|341081592001
|İstanbul
|Eyüpsultan
|Alibeyköy-Merkez
|Atatürk Caddesi
|Krk.(B) ile işaretli Hatice Sultan Camii WC'si
|24
|3
|Tam
|750,00 TL
|2.070,00 TL
|15.11.2023
|13:00
|55
|342080097001
|İstanbul
|Eyüpsultan
|Cezri Kasım
|Zal Mahmutpaşa
|Cezri Kasım Camii WC'si
|65
|25
|Tam
|1.000,00 TL
|2.760,00 TL
|15.11.2023
|13:00
|56
|342080094000
|İstanbul
|Eyüpsultan
|Rami Cuma
|Altunizade Bağ
|Arsa
|239
|12
|92m2
|Tam
|750,00 TL
|2.070,00 TL
|15.11.2023
|13:00
|57
|341190747000
|İstanbul
|Zeytinburnu
|Telsiz
|85/4 sokak
|Arsa
|2629
|1
|42
|Tam
|1.750,00 TL
|4.830,00 TL
|15.11.2023
|13:00
|58
|591220074000
|Tekirdağ
|Çorlu
|Şeyh Sinan
|Salih Omurtak Caddesi
|143
|Çorlu Vakıf İşhanı 3.Kat 319 kapı nolu Büro
|32
|95
|32m2
|Tam
|500,00 TL
|1.380,00 TL
|15.11.2023
|13:00
|59
|591220077000
|Tekirdağ
|Çorlu
|Şeyh Sinan
|Salih Omurtak Caddesi
|143
|Çorlu Vakıf İşhanı 3.Kat 322 kapı nolu Büro
|32
|95
|43m2
|Tam
|500,00 TL
|1.380,00 TL
|15.11.2023
|13:00
|60
|591220090000
|Tekirdağ
|Çorlu
|Şeyh Sinan
|Salih Omurtak Caddesi
|143
|Çorlu Vakıf İşhanı 4.Kat 420,421 ve 422 kapı nolu Bürolar
|32
|95
|114m2
|Tam
|1.200,00 TL
|3.320,00 TL
|15.11.2023
|13:00
Basın No: ILN01919866
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