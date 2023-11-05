T.C. İSTANBUL VAKIFLAR 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN

1.Aşağıda mevkileri belirtilmiş Vakıf taşınmazların ihalesinde oluşacak olan bedeller üzerinden 1 (BİR) yıl süreyle kiralanacaktır. Ancak ihalede ortaya çıkacak aylık kira bedeline sözleşme bitim tarihinden itibaren İdarenin uygun görmesi halinde müteakip yıllar için, Türkiye İstatistik Kurumu'nca belirlenen Tüketici Fiyat Endekslerindeki 12 aylık ortalamalara göre değişimden az olmamak suretiyle kira artışı yapılacaktır. Kira artışını kabul etmeyenlerin kira müddeti uzamamış olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 75.Maddesi Gereğince tahliye edilecektir. İhale açık teklif usulü ile 15/11/2023 Çarşamba günü Saat 13:00'da Taksim-Gümüşsuyu Mah. İnönü Cad. No:2 Beyoğlu /İst. adresindeki İstanbul Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğü zemin kat ihale salonunda yapılacaktır.

2.Taliplilerin ihaleye girebilmeleri için hizalarında yazılı geçici ve ek teminatı ile şahıs olarak ihaleye girecekler için: Nüfus Kayıt Örneği ve Yerleşim Yeri Belgesi (e-devletten alınabilir) ile birlikte, şirket olarak girecekler ise; Ticaret Sicil Gazetesi, Faaliyet Belgesi ile İmza Sirküleri aslı veya noterden tasdikli sûretleri ve şirket kaşeleri ile birlikte en son 14/11/2023 Salı günü saat 16:00'ya kadar İstanbul Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğümüz (zemin kattaki) ihale bürosuna şahsen müracaat edip, evrakları ile birlikte teminatlarını yatırmaları gerektiğinden, eksik evrakla müracaatlar kabul edilmeyecektir. Vekaletname ile yapılacak işlemlerde; Vekaletnamenin aslı ile içinde bulunulan takvim yılına ait olması veya 1 yıldan daha eski olmaması gerekmektedir.

3.Şirket sermayeleri, ihaleye çıkan gayrimenkulün muhammen bedelinin yıllık toplamından az olan şirketler ihaleye alınmayacaklardır.

4.Şahıs veya Şirketler ihaleye ortak girmek istedikleri takdirde noterden tasdikli Ortaklık Beyannamesi getirmeleri gerekmektedir.

5.Dilekçe ile müracaat ederek ihale gününün bildirilmesini isteyenlere bu ilanla tebliğ yapılmış sayılacağından, ayrıca bildirimde bulunulmayacaktır.

6.İhale, 2886 Sayılı Yasa'nın ilgili hükümleri gereğince yapılacak olup, İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedeli tespitte serbesttir. Bu taşınmazların kiralanması ile ilgili her türlü vergi, harç ve ilan bedeli ile sigorta ve noter masrafları kiracıya aittir.

7. Kiralanan taşınmazların üzerine yapacağı prefabrik yapı ile ilgili, idaremizden ve ilgili belediyesinden izin alınmak şartıyla, üzerine yapacağı prefabrik muhtesatı bedelsiz ve şartsız olarak, noterden idaremiz adına terk ve teberru etmek kaydıyla, idaremizin ve ilgili belediyenin uygun göreceği ve tasdik edilecek proje doğrultusunda yapılacaktır.

8.Kiracı, İdaremizin izni olmadan taşınmazı kısmen veya tamamen başkasına kiralayamaz, kullanma hakkını veya sözleşmesini başkasına devir edemez, idare izni olmadan devir, ortaklık ve iş değişikliği yapamaz.

9.Bu taşınmazların kira bedelleri her ayın 5. günü mesai saati sonuna kadar peşin olarak ödenir. Süresinde Ödenmeyen İdare alacaklarına 5737 Sayılı Vakıflar Kanununun 77. Maddesi gereğince 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü hakkındaki kanun hükümleri uygulanır.

10.İdaremiz, taşınmazın reklâma elverişli yerlerini kiraya verebilir ve kiracı gerekli kolaylığı göstermekle yükümlüdür.

11.Vakıf Gayrimenkulleri Kira Stopajından muaftır.

12.Kira sözleşmesi düzenlenirken kefillerin mali durumu, sözleşmenin gereği mali yükümlüğü karşılayıp karşılamayacağı, lüzumu görüldüğü takdirde şartların tespitini sağlayacak belgelerde istenilerek tespit edilecektir ve sözleşmenin mali tutarına uygun olacak şekilde en az iki kefil alınacaktır.

13. İhale üzerinde kalan şahıs veya şirketler süresi içerisinde sözleşme yapmadıkları takdirde geçici ve ek teminatları bütçeye irad kaydedilir. Şahıs ve şirketler bir yıl süre ile tüm ihalelere alınmazlar.

14.İhale komisyonu taliplileri ihaleye çağırırken listede belirtilen sıraya bağlı olmayıp, ihaleyi istediği sıradan yapmakta serbesttir.

15.Genel ve Özel şartlar mesai saatleri içerisinde Bölge Müdürlüğümüz İhale Bürosundan öğrenilebilir.

16.İhale üzerinde kalmayan katılımcıların Geçici ve Ek Teminatlarının geri ödemeleri, katılımcıların banka iban hesaplarına ihaleden sonra 15 gün içerisinde aktarılacaktır.

(Tel: 0 212 251 88 10 Dâhili (7426) - (www. vgm. gov. tr.)

İSTANBUL VAKIFLAR 1.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN KİRALIK GAYRİMENKULLER

SIRA DOSYA İLİ İLÇESİ MAHALLESİ CADDE / SOKAK KAPI CİNSİ ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ HİSSE AYLIK

MUHAMMEN GEÇİCİ VE İHALE İHALE

NO NO BUCAĞI / KÖYÜ MEVKİİ NO NO NO M2 BEDEL EK TEMİNAT TARİHİ SAATİ

1 341050476000 İstanbul Beyoğlu Yenişehir Kuyumcu Kerim Arsa 1373 5 77,50m2 1/2 2.500,00 TL 9.900,00 TL 15.11.2023 13:00

2 341130001000 İstanbul Sarıyer Rumeli Hisarı Ali Pertek Özel Şartlı Arsa 61 2 71,71m2 Tam 500,00 TL 1.380,00 TL 15.11.2023 13:00

3 341130014001 İstanbul Sarıyer Mirgün Fıstıkbağı Krk (B) ile işaretli Arsa 951 17 266m2'nın

200m2'si Tam 5.000,00 TL 13.800,00 TL 15.11.2023 13:00

4 341130125001 İstanbul Sarıyer Yeni Bağlar Yolu Özel Şartlı Arsa 767 6 ve 7 158,97m2 Tam 1.000,00 TL 2.760,00 TL 15.11.2023 13:00

5 341160751000 İstanbul Şişli Meşrutiyet Hacı Mansur Murat Han İş Merkezi 2.Kat 61/4 Kapı Özel şartlı Ofis İşyeri 939 47 100m2 Tam 12.000,00 TL 33.120,00 TL 15.11.2023 13:00

6 341051166000 İstanbul Beyoğlu Yenişehir Taburağası Özel Şartlı Arsa 1389 11 42,66m2 Tam 600,00 TL 1.660,00 TL 15.11.2023 13:00

7 341050088000 İstanbul Beyoğlu Hacıahmet Elmastraş Özel şartlı Arsa 1205 51 120,10m2 Tam 2.000,00 TL 5.520,00 TL 15.11.2023 13:00

8 341030497010 İstanbul Beşiktaş Arnavutköy Kültür ve Yaprak Krk.12) ile işaretli Özel Şartlı Arsa 1379 2 2.158m2'nın

141m2'si Tam 2.000,00 TL 5.520,00 TL 15.11.2023 13:00

9 342130032001 İstanbul Sarıyer Yeni Orta Çeşme Cad.

Sarıyer Camii Arkası Sok. Ali Kethüda Camii WC'si 711 1 Tam 2.000,00 TL 5.520,00 TL 15.11.2023 13:00

10 341130262001 İstanbul Sarıyer Büyükdere Gülmez Hasan ve Büyükdere (Krk.B) ile işaretli Özel Şartlı Arsa 565 5 181,53m2'nın

151,53m2'si Tam 1.000,00 TL 2.760,00 TL 15.11.2023 13:00

11 341130149000 İstanbul Sarıyer Tarabya Baltacı Arsa 1756 7 108,09m2 1/3 500,00 TL 1.380,00 TL 15.11.2023 13:00

12 341052037000 İstanbul Beyoğlu Kadımehmet Kasımpaşa Kabristanı Yenidere Özel Şartlı Arsa 1434 12 150,50m2 1/2 2.500,00 TL 6.900,00 TL 15.11.2023 13:00

13 341052751000 İstanbul Beyoğlu Şehit Muhtar Tarlabaşı 2 1.Bodrum ve Zemin Kat özel Şartlı Ofis İşyeri 385 13 40,11m2 Tam 50.000,00 TL 138.000,00 TL 15.11.2023 13:00

14 341051165003 İstanbul Beyoğlu Yenişehir Fitil 4 Özel Şartlı Zemin kat dükkan-üst katı mesken 1378 16 59,17 m2 Tam 7.000,00 TL 30.000,00 TL 15.11.2023 13:00

15 341030540000 İstanbul Beşiktaş Mecidiye Çevirmeci Özel Şartlı Arsa 615 108 127,50 m2 Tam 3.000,00 TL 8.280,00 TL 15.11.2023 13:00

16 341130306007 İstanbul Sarıyer Cumhuriyet Aydın Krk.(2)ile işaretli Özel Şartlı Arsa 527 52 25.717 m2 nin

1.158,43 m2 si 1/2 6.000,00 TL 16.560,00 TL 15.11.2023 13:00

17 341130278000 İstanbul Sarıyer Tarabya Çıra Özel Şartlı Arsa 1081 80 225,96 m2 Tam 5.000,00 TL 30.000,00 TL 15.11.2023 13:00

18 341130468002 İstanbul Sarıyer Rumelihisarı Yahya Kemal Cd. 14 Özel Şartlı Dükkan 71 4 15,75 m2 Tam 25.000,00 TL 100.000,00 TL 15.11.2023 13:00

19 342130037032 İstanbul Sarıyer Yeniköy Valide Çeşmesi ve Dirhem Yeniköy Camii altında Krk.(31) ile işaretli Özel Şartlı Dükkan 310 16 17 m2 Tam 2.000,00 TL 5.520,00 TL 15.11.2023 13:00

20 341130099000 İstanbul Sarıyer Tarabya Dereiçi Özel Şartlı Arsa 423 13 80 m2 Tam 1.600,00 TL 4.420,00 TL 15.11.2023 13:00

21 341070584000 İstanbul Fatih Süleymaniye Bestekar Basribey Eminbey Han Üst Kat 4 Kapı nolu Kargir Oda İşyeri 282 21m2 Tam 600,00 TL 1.660,00 TL 15.11.2023 13:00

22 341072033037 İstanbul Fatih Demirtaş Uzun Çarşı Cad. Kantarcılar Sk. 5 Demirtaş Han 2. Kat 30 Kapı nolu Özel şartlı Dükkan 341 13 3m2 35683/73728 600,00 TL 1.660,00 TL 15.11.2023 13:00

23 341072033039 İstanbul Fatih Demirtaş Uzun Çarşı Cad. Kantarcılar Sk. 5 Demirtaş Han 2. Kat 32 Kapı nolu Özel şartlı Dükkan 341 13 10m2 35683/73728 1.400,00 TL 3.870,00 TL 15.11.2023 13:00

24 341072224000 İstanbul Fatih Kalenderhane 16 Mart Şehitler Cad. Krk.(B) ile işaretli Arsa 652 7 192,50m2'nın

141m2'si Tam 7.500,00 TL 50.000,00 TL 15.11.2023 13:00

25 342070233001 İstanbul Fatih Süleymaniye Şahende 4 Saman-i Virani Evvel Camii WC'si 462 11 Tam 250,00 TL 690,00 TL 15.11.2023 13:00

26 342070250000 İstanbul Fatih Molla Fenari Vefa Caddesi Mimar Mehmet Ağa Camii WC'si 962 21 Tam 375,00 TL 1.040,00 TL 15.11.2023 13:00

27 342070281006 İstanbul Fatih İshak paşa Gelinlik Hasanağa Nakilbent Camii WC'si 96 20 Tam 1.300,00 TL 3.590,00 TL 15.11.2023 13:00

28 342070291001 İstanbul Fatih Dayahatun Örücüler Kapısı Krk.(B) ile İşaretli Mercanağa Camii Wc'si 632 38 Tam 17.500,00 TL 48.300,00 TL 15.11.2023 13:00

29 342070323001 İstanbul Fatih Alemdar Çatal Çeşme Molla Fenari Camii WC'si 42 1 Tam 1.500,00 TL 4.140,00 TL 15.11.2023 13:00

30 342070473001 İstanbul Fatih Nişanca Çoban Çavuş Katip Sinan Camii WC'si 2104 5 Tam 500,00 TL 1.380,00 TL 15.11.2023 13:00

31 341070760000 İstanbul Fatih Mercanağa Nasuhiye Nasuhiye Han 7/1 Kapı nolu Dükkan 339 302 56m2 Tam 1.300,00 TL 3.590,00 TL 15.11.2023 13:00

32 341070768002 İstanbul Fatih Molla Hüsrev Molla Şemsettin Molla Gürani Camii WC'si (7 Kabinli) 988 1 Tam 1.200,00 TL 3.320,00 TL 15.11.2023 13:00

33 341071629003 İstanbul Fatih Hacıkadın Katip Çelebi Krk.(C) ile işaretli Özel Şartlı Arsa 629 10 314m2'nın

194m2'si Tam 4.000,00 TL 11.040,00 TL 15.11.2023 13:00

34 341090112000 İstanbul Fatih Koca Mustafa Paşa Ebe Arsa 1228 1 54m2 Tam 500,00 TL 1.380,00 TL 15.11.2023 13:00

35 341090206000 İstanbul Fatih Akşemsettin Emir Buhari Emir Buhari Camii WC'si 2047 14 Tam 350,00 TL 970,00 TL 15.11.2023 13:00

36 341090300000 İstanbul Fatih Ayvansaray Dervişzade Krk.(B) ile işaretli Arsa 2897 15 16,34m2 Tam 250,00 TL 690,00 TL 15.11.2023 13:00

37 341090363000 İstanbul Fatih Cerrahpaşa Haseki Caddesi Haseki Sultan Camii WC'si 1132 45 Tam 250,00 TL 690,00 TL 15.11.2023 13:00

38 342090427000 İstanbul Fatih Atik Ali Nişanca Nişanca Mehmet Paşa Caii WC'si 1387 19 Tam 300,00 TL 830,00 TL 15.11.2023 13:00

39 341090415000 İstanbul Fatih Haseki Sultan Haseki Caddesi Keyci Hatun Camii WC'si 1103 10 Tam 600,00 TL 1.660,00 TL 15.11.2023 13:00

40 341090416002 İstanbul Fatih Koca Mustafa Paşa Marmara Caddesi Krk.(B) ile işaretli Abdi Çelebi Camii WC'si 1214 17 Tam 3.600,00 TL 9.940,00 TL 15.11.2023 13:00

41 341090790000 İstanbul Fatih Cerrahpaşa Ağababa Davutpaşa Camii WC'si 1157 53 Tam 550,00 TL 1.520,00 TL 15.11.2023 13:00

42 341091156002 İstanbul Fatih Ayvansaray Eğrikapı Arsa 2702 26,35,36 192,34m2 Tam 1.500,00 TL 4.140,00 TL 15.11.2023 13:00

43 341091172000 İstanbul Fatih Zeyrek Kadıçeşme Arsa 2445 24 46,28m2 Tam 750,00 TL 2.070,00 TL 15.11.2023 13:00

44 341091593005 İstanbul Fatih Seyitömer Hüseyin Kazım Krk.(B) ile işaretli Arsa 1736 52 216,76m2'nın

198,86m2'si Tam 3.000,00 TL 8.280,00 TL 15.11.2023 13:00

45 341091798000 İstanbul Fatih Cerrahpaşa Köprülü Çıkmazı Arsa 1160 45 108m2 Tam 1.300,00 TL 3.590,00 TL 15.11.2023 13:00

46 341092033000 İstanbul Fatih Mevlanakapı Silivrikapı Yağhane Arsa 1407 1 93m2 1/4 800,00 TL 2.210,00 TL 15.11.2023 13:00

47 341082040000 İstanbul Eyüpsultan Silahtarağa Billur Arsa 749 7 100m2 Tam 400,00 TL 1.110,00 TL 15.11.2023 13:00

48 341081956000 İstanbul Eyüpsultan Nişanca Selahi Mehmetbey Arsa 63 35 147,52m2 6/7 500,00 TL 1.380,00 TL 15.11.2023 13:00

49 341081342000 İstanbul Eyüpsultan Nişanca Münzevi Arsa 157 28 118,25m2 Tam 2.000,00 TL 5.520,00 TL 15.11.2023 13:00

50 341081745000 İstanbul Eyüpsultan Çırçır Lale Arsa 151 23 175m2 Tam 750,00 TL 2.070,00 TL 15.11.2023 13:00

51 341080179000 İstanbul Eyüpsultan Nişanca Çömlekçiler 7/B Kapı nolu Dükkan 497 61 10,21m2 Tam 5.000,00 TL 13.800,00 TL 15.11.2023 13:00

52 342080108003 İstanbul Eyüpsultan Nişanca Zal Mahmutpaşa Cad. Krk.(C) ile işaretli Kızıl Mescit Camii WC'si 65 53 Tam 2.250,00 TL 6.210,00 TL 15.11.2023 13:00

53 342080181002 İstanbul Eyüpsultan Gümüşsuyu Gümüşsuyu Krk.(C) ile işaretli Arsa 34 5 420m2'nın

80m2'si Tam 300,00 TL 830,00 TL 15.11.2023 13:00

54 341081592001 İstanbul Eyüpsultan Alibeyköy-Merkez Atatürk Caddesi Krk.(B) ile işaretli Hatice Sultan Camii WC'si 24 3 Tam 750,00 TL 2.070,00 TL 15.11.2023 13:00

55 342080097001 İstanbul Eyüpsultan Cezri Kasım Zal Mahmutpaşa Cezri Kasım Camii WC'si 65 25 Tam 1.000,00 TL 2.760,00 TL 15.11.2023 13:00

56 342080094000 İstanbul Eyüpsultan Rami Cuma Altunizade Bağ Arsa 239 12 92m2 Tam 750,00 TL 2.070,00 TL 15.11.2023 13:00

57 341190747000 İstanbul Zeytinburnu Telsiz 85/4 sokak Arsa 2629 1 42 Tam 1.750,00 TL 4.830,00 TL 15.11.2023 13:00

58 591220074000 Tekirdağ Çorlu Şeyh Sinan Salih Omurtak Caddesi 143 Çorlu Vakıf İşhanı 3.Kat 319 kapı nolu Büro 32 95 32m2 Tam 500,00 TL 1.380,00 TL 15.11.2023 13:00

59 591220077000 Tekirdağ Çorlu Şeyh Sinan Salih Omurtak Caddesi 143 Çorlu Vakıf İşhanı 3.Kat 322 kapı nolu Büro 32 95 43m2 Tam 500,00 TL 1.380,00 TL 15.11.2023 13:00