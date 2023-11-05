T.C.İZMİR 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçundan mahkememizin 04/05/2023 tarih 2021/1649 esas 2023/1036 karar sayılı ilamı ile TCK'nın 191/1, 43/1, 53/1, 58/6-7 maddeleri gereğince neticeten 2 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, verilen hüküm;

Cuma ve Kadriye oğlu, 20/02/1996 Aleppo doğumlu 99013893204 yabancı kimlik numaralı sanık Muhammed Bilal'e bütün aramalara rağmen bulunamadığı ve kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı tebligat kanununun 29. maddesi gereğince adı geçen sanığa ilanen tebliğine, hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren 7 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilan ücretinin sanıktan alınacağı ilan olunur.

Basın No: ILN01924337

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