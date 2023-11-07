T.C. İstanbul Anadolu 18. AİLE MAHKEMESİ

Sayı :2023/18 Esas 02/11/2023 Davacı , MELTEM YETER ile Davalı , MUSTAFA YETER arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle;Davalı MUSTAFA YETER'in bilinen adresine birden fazla tebligat çıkartılmasına rağmen kendisine ulaşılamadığı anlaşılmış olmakla, tebligat yerine geçmek üzere dava dilekçesini ve duruşma gününün gazete ile ilanen tebliğine karar verilmiş olup;

Davacı dava dilekçesinde özetle; Davalı ile 2008 yılında evlendiklerini, müşterek iki çocuklarının olduğunu, davalının başka bir bayan ile ilişkisinin olduğunu, çocuklar ve ev ile kendisinin ilgilendiğini beyanla talebi doğrultusunda boşanmalarına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı MUSTAFA YETER; ŞERH:1-HMK.122 md. uyarınca işbu davetiyenin tebliğinden itibaren 2hafta içinde davaya karşı cevap verebileceğiniz, 2-HMK'nun 121.ve 129/2 Md. gereğince davaya ilişkin delil olarak göstereceğiniz belgeleri dilekçenize ekleyerek ibraz etmeniz ve başka yerlerden getirilecek belgelere ilişkin gerekli bilgileri vermeniz gerektiği, 18/01/2024 günü saat: 09.30'da yapılacak tahkikat duruşma gün ve saatinde duruşmaya katılmadığınız veya katılıp da davayı takip etmediğiniz takdirde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatınız olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği hususu davetiye yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01926032

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