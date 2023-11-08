KÜÇÜKÇEKMECE 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2017/244 Esas

KARAR NO : 2020/359

DAVALI: CUMA KARDAŞ:Maraşal Çakmak mah. Bayazıt cad. No:20 Güngören

Davacı İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI aleyhine mahkememizde açılan Tazminat (Trafik Kazası (Maddi Hasarlı) Nedenli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :

Gerekçesi yukarıda yazıldığı üzere;

1-Davacının davasının kabulü ile ;

1.814,00 TL hasar bedelinin haksız fiil tarihi olan12/09/2011 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınıp davacıya ödenmesine,

2-Hüküm altına alınan miktar üzerinden hesaplanan 123,92 TL harcın peşin alınan harçtan mahsubu ile bakiye 92,50 TL harcın davalılardan tahsili ile hazineye gelir kaydına,

3-Davacı tarafça yatırılan 316,60 TL harç ile sarf edilen 1.181,58 TL yargılama gideri olmak üzere toplam 1.498,18 TL'nin davalılardan tahsili ile davacıya ödenmesine,

4-Davacı yan kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden AAÜT uyarınca belirlenen 1.814,00 TL vekalet ücretinin davalıdan tahsili ile davacıya ödenmesine,

5-Davalı yanca sarf edilen bir gider bulunmadığından bu hususta karar verilmesine yer olmadığına,

6-Gider avansından sarf edilmeyen kısımların karar kesinleştiğinde yatıran tarafa iadesine,

Dair, davacı vekili ile davalı yanın yokluğunda miktar yönünden kesin olmak üzereverilen karar açıkça okundu, usulen anlatıldı.19/10/2020

Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 12/09/2022

Basın No: ILN01926723

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