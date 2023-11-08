KÜÇÜKÇEKMECE 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Giriş Tarihi: 09.11.2023 00:00
ESAS NO : 2017/244 Esas
KARAR NO : 2020/359
DAVALI: CUMA KARDAŞ:Maraşal Çakmak mah. Bayazıt cad. No:20 Güngören
Davacı İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI aleyhine mahkememizde açılan Tazminat (Trafik Kazası (Maddi Hasarlı) Nedenli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
HÜKÜM :
Gerekçesi yukarıda yazıldığı üzere;
1-Davacının davasının kabulü ile ;
1.814,00 TL hasar bedelinin haksız fiil tarihi olan12/09/2011 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınıp davacıya ödenmesine,
2-Hüküm altına alınan miktar üzerinden hesaplanan 123,92 TL harcın peşin alınan harçtan mahsubu ile bakiye 92,50 TL harcın davalılardan tahsili ile hazineye gelir kaydına,
3-Davacı tarafça yatırılan 316,60 TL harç ile sarf edilen 1.181,58 TL yargılama gideri olmak üzere toplam 1.498,18 TL'nin davalılardan tahsili ile davacıya ödenmesine,
4-Davacı yan kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden AAÜT uyarınca belirlenen 1.814,00 TL vekalet ücretinin davalıdan tahsili ile davacıya ödenmesine,
5-Davalı yanca sarf edilen bir gider bulunmadığından bu hususta karar verilmesine yer olmadığına,
6-Gider avansından sarf edilmeyen kısımların karar kesinleştiğinde yatıran tarafa iadesine,
Dair, davacı vekili ile davalı yanın yokluğunda miktar yönünden kesin olmak üzereverilen karar açıkça okundu, usulen anlatıldı.19/10/2020
Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 12/09/2022
Basın No: ILN01926723
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