T.C FETHİYE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO: 2023/125

Davacı Teslime Baba ile bir kısım davalılar arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil davası nedeniyle; tahkikat duruşmasının 09.01.2024 günü saat 10:50'da yapılmasına karar verilmiş olup, HMK 147. maddesi uyarınca tahkikat duruşması için belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrü olmadan hazır bulunmadığı takdirde duruşmaya yokluğunda devam edileceği, yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılama aşamasına geçileceği, sözlüyargılama içinduruşmanın ertelenmesi halinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve 150.maddehükmü saklı kalmak kaydı ile yokluğunda karar verileceğinin ihtarına karar verileceği hususu davalı Hayri Vargel'e tebliğ yerine geçmek üzere İLANEN tebliğ olunur.

Basın No: ILN01927030

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