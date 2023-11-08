T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 22. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.59553166-2022/273-Ceza Dava Dosyası 02.11.2023

Konu :

İL A N

Bina ve Eklentileri İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık, Konut Dokunulmazlığını İhlal Etmesuçundan sanık Muhammed Cemal İso hakkında açılan davanın yapılan yargılaması sonunda verilen kararın sanığa ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla;

Mahkememize ait yukarıda esas ve karar numarası yazılı 17.07.2023 tarihli karar ile Midhat ve Emine oğlu, 01/01/1997 Halep doğumlu MUHAMMED CEMAL İSO hakkında 5237 sayılı TCK'nın 142/2-h maddesi gereğince 8 Ay 10 Gün Hapis cezası ile cezalandırılmasına CMK 231/5 v.d. Maddeleri gereğince Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına ve 5237 Sayılı TCK'nın 116/1maddesi gereğince 10 Ay Hapis cezası ile cezalandırılmasına CMK 231/5 v.d. Maddeleri gereğince Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına karar verildiği, söz konusu kararın bildirmiş olduğu adreslere ve UYAP sisteminde kayıtlı adreslere çıkarıldığı ancak sanığa çıkarılan tebligat mazbatalarının Mahkememize iade edildiği, yapılan adres araştırmaları sonucunda da sanığın adresinin tesbit edilemediği anlaşılmakla;

7201 Sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesine göre ilgilinin bilgisine en emin bir şekilde ulaşılabileceği gazetede ilanen tebliğine, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına, 7 GÜN İÇİNDE Mahkememize verilmek veya Mahkememize gönderilmek üzere bir dilekçe ile veya zabıt katibine yapılacak beyanının tutanağa geçirilerek hakime onaylatılması yoluyla Küçükçekmece Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde İTİRAZ kanun yoluna başvurabileceği hususu ilanen tebliğ olunur.02/11/2023

Basın No: ILN01926766

#ilan.gov.tr